Лига конференций 2021-2022
Алашкерт
2:4
Конец матча
Стадион: Alashkert Stadium
ХИК
0:1
8' ГолРиски Рику
1:1
24' ГолЭмбало Хосе
36' Красная карточкаГригорян Артак
1:2
57' ГолВаленчич Филип
1:3
63' ГолРиски Роопе
2:3
90' ГолГлишич Александар
2:4
90' ГолОлусанья Антони
Ход матча
8'
0:1
24'
1:1
36'
57'
1:2
63'
1:3
90'
90'
2:4
Бомбардиры внутри турнира
Алашкерт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмбало Хосе
|2
|1
|Глишич Александар
|1
|0.5
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенчич Филип
|1
|0.5
|Риски Рику
|1
|0.5
|Риски Роопе
|1
|0.5
|Олусанья Антони
|1
|0.5
Карточки
Алашкерт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григорян Артак
|0
|1
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алашкерт
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|ХИК
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Алашкерт Последние 20 матчей: +8 =5 -7Алашкерт 2:1 ЦСКА Ереван Алашкерт 1:0 Арарат Алашкерт 0:0 Нораванк Маккаби Тель-Авив 4:1 Алашкерт
Арарат 3:2 Алашкерт Алашкерт 0:0 Глазго Рейнджерс Алашкерт 0:0 Юниор Севан Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Алашкерт 0:2 Ван Алашкерт 3:2 Кайрат Кайрат 0:0 Алашкерт Алашкерт 0:3 Арарат-Армения Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Алашкерт 1:0 Коннас Куэй Коннас Куэй 2:2 Алашкерт Алашкерт 1:0 Арарат-Армения Арарат 0:1 Алашкерт Лори 0:3 Алашкерт Арарат-Армения 1:2 Алашкерт
ХИК Последние 20 матчей: +8 =5 -7ХИК 0:1 Интер Турку ХИК 0:2 ХИФК Хонка 0:0 ХИК ХИК 0:2 ЛАСК
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|ХИК
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|ХИК
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|9
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|6
|1
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|5.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Алашкерт 2:4 ХИК
Исход игры
Алашкерт
19.7% (29)
Ничья
48.3% (71)
ХИК
32% (47)
Тотал 2.5
Больше
29.17% (42)
Меньше
70.83% (102)
Обе команды забьют
Да
68.75% (99)
Нет
31.25% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (58)
1:2 ХИК
15.6% (23)
0:1 ХИК
12.2% (18)
1:0 Алашкерт
9.5% (14)
2:1 Алашкерт
8.8% (13)
0:0 Ничья
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:2 ХИК
2.7% (4)
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