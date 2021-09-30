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Лига конференций 2021-2022

Алашкерт
2:4
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
0:1
8' Гол
Риски Рику
1:1
24' Гол
Эмбало Хосе
36' Красная карточка
Григорян Артак
1:2
57' Гол
Валенчич Филип
1:3
63' Гол
Риски Роопе
2:3
90' Гол
Глишич Александар
2:4
90' Гол
Олусанья Антони
90'+5

Бомбардиры внутри турнира

Алашкерт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмбало Хосе 2 1
Глишич Александар 1 0.5
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенчич Филип 1 0.5
Риски Рику 1 0.5
Риски Роопе 1 0.5
Олусанья Антони 1 0.5

Карточки

Алашкерт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григорян Артак 0 1
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алашкерт 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)
 ХИК 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Алашкерт Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Алашкерт 2:1 ЦСКА Ереван Алашкерт 1:0 Арарат Алашкерт 0:0 Нораванк Маккаби Тель-Авив 4:1 Алашкерт
Арарат 3:2 Алашкерт Алашкерт 0:0 Глазго Рейнджерс Алашкерт 0:0 Юниор Севан Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Алашкерт 0:2 Ван Алашкерт 3:2 Кайрат Кайрат 0:0 Алашкерт Алашкерт 0:3 Арарат-Армения Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Алашкерт 1:0 Коннас Куэй Коннас Куэй 2:2 Алашкерт Алашкерт 1:0 Арарат-Армения Арарат 0:1 Алашкерт Лори 0:3 Алашкерт Арарат-Армения 1:2 Алашкерт
ХИК Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ХИК 0:1 Интер Турку ХИК 0:2 ХИФК Хонка 0:0 ХИК ХИК 0:2 ЛАСК
Интер Турку 1:3 ХИК ХИК 1:1 КуПС ХИК 2:5 Фенербахче Лахти 0:1 ХИК Фенербахче 1:0 ХИК ХИК 1:0 Мариехамн ХИК 3:0 Нефтчи КТП 0:1 ХИК Нефтчи 2:2 ХИК ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё ХИК 2:0 Хака Мальмё 2:1 ХИК Оулу 2:1 ХИК Будучность 0:4 ХИК ХИК 3:1 Будучность

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. ЛАСК Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. ХИК Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Алашкерт Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. ЛАСК Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. ХИК Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Алашкерт Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ХИК Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Маккаби Тель-Авив Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Алашкерт Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 9 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. РФШ Рига Лемайич Дарко 6 1 0
4. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
5. КуПС Рангел 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Кадио Дидье получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    УДАЛЕНИЕ! - Артак Григорян увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Эмбало Хосе бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Риски Рику бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Артак Григорян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alashkert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Алашкерт 19.7% (29)
X 48.3% (71)
ХИК 32% (47)
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Прогнозы на матч Алашкерт 2:4 ХИК

Исход игры
Алашкерт
19.7% (29)
Ничья
48.3% (71)
ХИК
32% (47)
Тотал 2.5
Больше
29.17% (42)
Меньше
70.83% (102)
Обе команды забьют
Да
68.75% (99)
Нет
31.25% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (58)
1:2 ХИК
15.6% (23)
0:1 ХИК
12.2% (18)
1:0 Алашкерт
9.5% (14)
2:1 Алашкерт
8.8% (13)
0:0 Ничья
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:2 ХИК
2.7% (4)
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