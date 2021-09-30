Лига Европы 2021-2022
Антверпен
0:1
Конец матча
Стадион: Босуил
Айнтрахт Фр
29' Желтая карточкаНаингголан Раджа
0:1
90' ПенальтиПасьенса Гонсало
90' Желтая карточкаПасьенса Гонсало
90' Желтая карточкаФрай Микаэль
90' Желтая карточкаВерстрате Биргер
5
Бута
18
Туре
Альмами
10
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
5 БутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
-
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Jannik Horz
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
Ход матча
29'
90'
0:1
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
0 Угловые 10
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миёши Коджи
|2
|0.5
|Бенсон Манюэль
|1
|0.25
|Геркенс Питер
|1
|0.25
|Саматта Мбвана
|1
|0.25
|Баликвиша Мишель-Анже
|0
|0
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|1
|0.5
|Пасьенса Гонсало
|1 (1)
|0.5
|Костич Филип
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батай Йелле
|2
|1
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Сек Абдулай
|2
|0
|Геркенс Питер
|2
|0
|Верстрате Биргер
|2
|0
|Brian Priske
|1
|0
|Фрай Микаэль
|1
|0
|Энгельс Бьорн
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасьенса Гонсало
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|0
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен Антверпен 4:2 Генк Антверпен 2:1 Серен Юнайтед Олимпиакос 2:1 Антверпен
Эйпен 0:1 Антверпен Антверпен 2:2 АХ Лёвен Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен Шарлеруа 1:1 Антверпен Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +6 =7 -7Айнтрахт Фр 1:1 Кёльн Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт
Арминия 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:0 Аугсбург Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Вальдхоф 2:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Айнтрахт Фр 6:1 Гиссен Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Айнтрахт Фр 1:3 Веен Висбаден Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|4.
|Антверпен
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Антверпен
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Антверпен
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Легия
|Эмрели Махир
|4
|0
|0
|3.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|4.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|5.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|4
|0
|3.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|4.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|5.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
Прогнозы на матч Антверпен 0:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Антверпен
10.9% (16)
Ничья
32% (47)
Айнтрахт Фр
57.1% (84)
Тотал 2.5
Больше
58.74% (84)
Меньше
41.26% (59)
Обе команды забьют
Да
88.81% (127)
Нет
11.19% (16)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
42.9% (63)
1:1 Ничья
29.9% (44)
0:1 Айнтрахт Фр
6.1% (9)
2:1 Антверпен
5.4% (8)
1:3 Айнтрахт Фр
2.7% (4)
1:0 Антверпен
2.7% (4)
2:3 Айнтрахт Фр
2% (3)
3:1 Антверпен
1.4% (2)
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