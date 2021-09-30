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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Антверпен
0:1
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
29' Желтая карточка
Наингголан Раджа
0:1
90' Пенальти
Пасьенса Гонсало
90' Желтая карточка
Пасьенса Гонсало
90' Желтая карточка
Фрай Микаэль
90' Желтая карточка
Верстрате Биргер
90'+9
1
Бутез
Жан
5
Бута
6
Верстрате
Биргер
61
Алмейда
Динис
2
Де
Лат
Ричи
24
Дессолей
Дорьян
70
Саматта
Мбвана
14
Бенсон
Манюэль
4
Наингголан
Раджа
7
Фишер
Виктор
9
Эггештайн
Йоханнес
1
Трапп
Кевин
18
Туре
Альмами
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
22
Чендлер
Тимоти
8
Соу
Джибриль
6
Якич
Кристиян
10
Костич
Филип
7
Хрустиц
Айдин
19
Борре
Рафаэль
9
Ламмерс
Сэм
Антверпен
5-4-1
Айнтрахт Фр
3-4-1-2

Ход матча

29'
Наингголан Раджа
 
46'
Фрай Микаэль
Эггештайн Йоханнес
 
46'
 
Камада Даити
Хрустиц Айдин
67'
Геркенс Питер
Саматта Мбвана
 
72'
 
Линнстрем Йеспер
Ламмерс Сэм
72'
 
Ильзанкер Штефан
Хасебе Макото
77'
Миёши Коджи
Бенсон Манюэль
 
86'
 
Пасьенса Гонсало
Борре Рафаэль
90'
0:1
Пасьенса Гонсало
90'
 
Соу Джибриль
90'
 
Пасьенса Гонсало
90'
Фрай Микаэль
 
90'
Верстрате Биргер
 
90'
 
Тута

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 10
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миёши Коджи 2 0.5
Бенсон Манюэль 1 0.25
Геркенс Питер 1 0.25
Саматта Мбвана 1 0.25
Баликвиша Мишель-Анже 0 0
Эггештайн Йоханнес 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 1 0.5
Пасьенса Гонсало 1 (1) 0.5
Костич Филип 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батай Йелле 2 1
Наингголан Раджа 2 0
Сек Абдулай 2 0
Геркенс Питер 2 0
Верстрате Биргер 2 0
Brian Priske 1 0
Фрай Микаэль 1 0
Энгельс Бьорн 1 0
Миёши Коджи 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасьенса Гонсало 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Якич Кристиян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 0 40% (2) 0 0 40% (2) 20% (1)
 Айнтрахт Фр 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен Антверпен 4:2 Генк Антверпен 2:1 Серен Юнайтед Олимпиакос 2:1 Антверпен
Эйпен 0:1 Антверпен Антверпен 2:2 АХ Лёвен Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен Шарлеруа 1:1 Антверпен Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Айнтрахт Фр 1:1 Кёльн Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт
Арминия 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:0 Аугсбург Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Вальдхоф 2:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Айнтрахт Фр 6:1 Гиссен Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Айнтрахт Фр 1:3 Веен Висбаден Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Фенербахче Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Антверпен Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Антверпен Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Фенербахче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Айнтрахт Фр Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фенербахче Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Антверпен Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Легия Эмрели Махир 4 0 0
3. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
4. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
5. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Рапид Вена Граймль Лео 4 0
3. Алашкерт Джеймс 2 1
4. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
5. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Наингголан Раджа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Антверпен 10.9% (16)
X 32% (47)
Айнтрахт Фр 57.1% (84)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Антверпен 0:1 Айнтрахт Фр онлайн


Прогнозы на матч Антверпен 0:1 Айнтрахт Фр

Исход игры
Антверпен
10.9% (16)
Ничья
32% (47)
Айнтрахт Фр
57.1% (84)
Тотал 2.5
Больше
58.74% (84)
Меньше
41.26% (59)
Обе команды забьют
Да
88.81% (127)
Нет
11.19% (16)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
42.9% (63)
1:1 Ничья
29.9% (44)
0:1 Айнтрахт Фр
6.1% (9)
2:1 Антверпен
5.4% (8)
1:3 Айнтрахт Фр
2.7% (4)
1:0 Антверпен
2.7% (4)
2:3 Айнтрахт Фр
2% (3)
3:1 Антверпен
1.4% (2)
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