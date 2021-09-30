Лига конференций 2021-2022
ЦСКА София
0:0
Конец матча
Стадион: Стадион Болгарской Армии
Будё-Глимт
Ход матча
90'
0:1
История личных встреч
ЦСКА София
Будё-Глимт
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0%
14 побед 8 ничьих 0 побед
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0%
14 побед 8 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кери Грэм
|4
|0.5
|Йомов Георгий
|2
|0.25
|Матей Юрген
|1
|0.13
|Мазику Брэдли
|1
|0.13
|Кайседо Хорди
|1
|0.13
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салтнес Ульрик
|5
|0.63
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.38
|Ботхейм Эрик
|2
|0.25
|Сольбаккен Ола
|2
|0.25
|Мо Бреде
|1
|0.13
|Пеллегрино Амаль
|1
|0.13
|Хаген Элиас
|1
|0.13
Карточки
ЦСКА София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилдсхут Янник
|0
|1
|Кайседо Хорди
|0
|1
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|ЦСКА София
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|Будё-Глимт
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|46.67% (7)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|0
Предыдущие игры
ЦСКА София Последние 20 матчей: +12 =3 -5ЦСКА София 2:1 Левски София ЦСКА София 3:0 Хебр Пазарджик Ботев Враца 2:4 ЦСКА София Рома 5:1 ЦСКА София
ЦСКА София 1:1 Славия София Черно Море 0:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:0 Виктория Пльзень ЦСКА София 1:0 Пирин Благоевград Виктория Пльзень 2:0 ЦСКА София Осиек 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 4:2 Осиек Лиепая 0:0 ЦСКА София ЦСКА-1948 2:4 ЦСКА София ЦСКА София 0:0 Лиепая Лудогорец 4:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Берое ЦСКА-1948 1:0 ЦСКА София Арда Карджали 0:1 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София ЦСКА София 4:1 Лудогорец
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =4 -3Будё-Глимт 1:0 Волеренга Альта 1:2 Будё-Глимт Викинг 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Заря
Будё-Глимт 1:1 Одд Тромсё 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:0 Жальгирис Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Жальгирис 2:2 Будё-Глимт Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|ЦСКА София
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|4.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ЦСКА София
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|9
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|6
|1
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|5.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч ЦСКА София 0:0 Будё-Глимт
Исход игры
ЦСКА София
53.5% (76)
Ничья
30.3% (43)
Будё-Глимт
16.2% (23)
Тотал 2.5
Больше
39.01% (55)
Меньше
60.99% (86)
Обе команды забьют
Да
63.83% (90)
Нет
36.17% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.6% (35)
2:1 ЦСКА София
23.2% (33)
1:0 ЦСКА София
18.3% (26)
1:2 Будё-Глимт
11.3% (16)
2:0 ЦСКА София
10.6% (15)
0:1 Будё-Глимт
4.2% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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