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Лига конференций 2021-2022

ЦСКА София
0:0
Конец матча

Стадион:
Будё-Глимт
0'
0:1
90' Гол
 90'+6

Ход матча

90'
0:1

История личных встреч

ЦСКА София
Будё-Глимт

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0%
14 побед 8 ничьих 0 побед

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0%
14 побед 8 ничьих 0 побед

История матчей

ГА
3:1
ГА
2:0
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
ПЛ
4:1
ГА
0:2
С
1:3
К
2:1
ГА
0:0
ГА
1:1
ГА
1:0
ГА
2:0
ГА
1:0
ГА
2:0
С
1:0
ГА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кери Грэм 4 0.5
Йомов Георгий 2 0.25
Матей Юрген 1 0.13
Мазику Брэдли 1 0.13
Кайседо Хорди 1 0.13
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салтнес Ульрик 5 0.63
Берг Патрик 3 (1) 0.38
Ботхейм Эрик 2 0.25
Сольбаккен Ола 2 0.25
Мо Бреде 1 0.13
Пеллегрино Амаль 1 0.13
Хаген Элиас 1 0.13

Карточки

ЦСКА София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилдсхут Янник 0 1
Кайседо Хорди 0 1
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 ЦСКА София 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 0 11.11% (1)
 Будё-Глимт 6.67% (1) 13.33% (2) 6.67% (1) 46.67% (7) 13.33% (2) 13.33% (2) 0

Предыдущие игры

ЦСКА София Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ЦСКА София 2:1 Левски София ЦСКА София 3:0 Хебр Пазарджик Ботев Враца 2:4 ЦСКА София Рома 5:1 ЦСКА София
ЦСКА София 1:1 Славия София Черно Море 0:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:0 Виктория Пльзень ЦСКА София 1:0 Пирин Благоевград Виктория Пльзень 2:0 ЦСКА София Осиек 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 4:2 Осиек Лиепая 0:0 ЦСКА София ЦСКА-1948 2:4 ЦСКА София ЦСКА София 0:0 Лиепая Лудогорец 4:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Берое ЦСКА-1948 1:0 ЦСКА София Арда Карджали 0:1 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София ЦСКА София 4:1 Лудогорец
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Будё-Глимт 1:0 Волеренга Альта 1:2 Будё-Глимт Викинг 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Заря
Будё-Глимт 1:1 Одд Тромсё 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:0 Жальгирис Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Жальгирис 2:2 Будё-Глимт Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Будё-Глимт Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. ЦСКА София Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
4. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Будё-Глимт Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЦСКА София Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Будё-Глимт Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4. ЦСКА София Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 9 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. РФШ Рига Лемайич Дарко 6 1 0
4. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
5. КуПС Рангел 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Бай Йоан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Хейбротен Мариус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bulgarska Armiya. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
ЦСКА София 53.5% (76)
X 30.3% (43)
Будё-Глимт 16.2% (23)
Все прогнозы
Где смотреть матч ЦСКА София 0:0 Будё-Глимт онлайн


Прогнозы на матч ЦСКА София 0:0 Будё-Глимт

Исход игры
ЦСКА София
53.5% (76)
Ничья
30.3% (43)
Будё-Глимт
16.2% (23)
Тотал 2.5
Больше
39.01% (55)
Меньше
60.99% (86)
Обе команды забьют
Да
63.83% (90)
Нет
36.17% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.6% (35)
2:1 ЦСКА София
23.2% (33)
1:0 ЦСКА София
18.3% (26)
1:2 Будё-Глимт
11.3% (16)
2:0 ЦСКА София
10.6% (15)
0:1 Будё-Глимт
4.2% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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