  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
Монако
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
12
Муньос
Айхен
11
Янузай
Аднан
3
Субименди
Мартин
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
10
Оярсабаль
Микель
16
Нюбель
Александр
19
Сидибе
Джибриль
6
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
37
Диоп
Софьян
27
Дьятта
Крепен
22
Фофана
Юссуф
12
Кайо
Энрике
8
Чуамени
Орельен
11
Лукас
Жан
9
Боаду
Мирон
Реал Сосьедад
4-4-2
Монако
3-4-3

История личных встреч

Реал Сосьедад
Монако

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янузай Аднан 1 1
Исак Александр 1 1
Сальдуа Хосеба 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьятта Крепен 1 1
Головин Александр 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариц Элустондо 1 0
Субельдия Игор 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Гевара Андер 1 0
Муньос Айхен 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобс Исмаил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 100% (2) 0 0 0
 Монако 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Реал Сосьедад 1:0 Эльче Гранада 2:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья ПСВ 2:2 Реал Сосьедад
Кадис 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад
Монако Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Клермон 1:3 Монако Монако 3:1 Сент-Этьен Ницца 2:2 Монако Монако 1:0 Штурм
Монако 0:2 Марсель Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. ПСВ Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Штурм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. ПСВ Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Штурм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. ПСВ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Штурм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. Антверпен Батай Йелле 2 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура группы В группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют испанский «Реал Сосьедад» и французский «Монако». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2021, осталось считанные секунды.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Реал Сосьедад - Монако онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Монако

Исход игры
Реал Сосьедад
45.9% (72)
Ничья
36.3% (57)
Монако
17.8% (28)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (77)
Меньше
46.15% (66)
Обе команды забьют
Да
85.31% (122)
Нет
14.69% (21)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
29.9% (47)
1:1 Ничья
28.7% (45)
1:2 Монако
10.8% (17)
1:0 Реал Сосьедад
7.6% (12)
2:2 Ничья
6.4% (10)
0:1 Монако
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:1 Реал Сосьедад
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 