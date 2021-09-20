Лига Европы 2021-2022
Реал Сосьедад
Позже
Стадион: Reale Seguros Stadium
Монако
История личных встреч
Реал Сосьедад
Монако
1 матч
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янузай Аднан
|1
|1
|Исак Александр
|1
|1
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьятта Крепен
|1
|1
|Головин Александр
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобс Исмаил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|Монако
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +13 =2 -5Реал Сосьедад 1:0 Эльче Гранада 2:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья ПСВ 2:2 Реал Сосьедад
Кадис 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад
Монако Последние 20 матчей: +9 =5 -6Клермон 1:3 Монако Монако 3:1 Сент-Этьен Ницца 2:2 Монако Монако 1:0 Штурм
Монако 0:2 Марсель Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|ПСВ
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Штурм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Штурм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|Антверпен
|Батай Йелле
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Монако
Исход игры
Реал Сосьедад
40% (20)
Ничья
30% (15)
Монако
30% (15)
Тотал 2.5
Больше
64% (32)
Меньше
36% (18)
Обе команды забьют
Да
88% (44)
Нет
12% (6)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
28% (14)
1:1 Ничья
24% (12)
1:2 Монако
24% (12)
2:2 Ничья
6% (3)
0:1 Монако
6% (3)
1:0 Реал Сосьедад
6% (3)
3:1 Реал Сосьедад
4% (2)
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