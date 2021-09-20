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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
Монако

История личных встреч

Реал Сосьедад
Монако

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янузай Аднан 1 1
Исак Александр 1 1
Сальдуа Хосеба 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьятта Крепен 1 1
Головин Александр 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариц Элустондо 1 0
Субельдия Игор 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Гевара Андер 1 0
Муньос Айхен 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобс Исмаил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 100% (2) 0 0 0
 Монако 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Реал Сосьедад 1:0 Эльче Гранада 2:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья ПСВ 2:2 Реал Сосьедад
Кадис 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад
Монако Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Клермон 1:3 Монако Монако 3:1 Сент-Этьен Ницца 2:2 Монако Монако 1:0 Штурм
Монако 0:2 Марсель Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. ПСВ Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Штурм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. ПСВ Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Штурм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. ПСВ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Штурм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. Антверпен Батай Йелле 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2021, осталось 2 дня 11 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Реал Сосьедад 40% (20)
    X 30% (15)
    Монако 30% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Монако
    2.46
    3.68
    3.10
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Монако онлайн


    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Монако

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    40% (20)
    Ничья
    30% (15)
    Монако
    30% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    64% (32)
    Меньше
    36% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    88% (44)
    Нет
    12% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    28% (14)
    1:1 Ничья
    24% (12)
    1:2 Монако
    24% (12)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    0:1 Монако
    6% (3)
    1:0 Реал Сосьедад
    6% (3)
    3:1 Реал Сосьедад
    4% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
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    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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