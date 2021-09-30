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Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на очередной матч в еврокубках "Спартака". Соперником московского клуба стане грозный "Наполи", который сейчас набрал хороший ход и практически не проигрывает. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!