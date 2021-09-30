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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
7
Элмас
Эльиф
8
Фабиан
Руис
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
37
Петанья
Андреа
24
Инсинье
Лоренцо
98
Максименко
Александр
3
Кофрие
Максимилиано
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
68
Литвинов
Руслан
10
Бакаев
Зелимхан
18
Умяров
Наиль
6
Айртон
Лукас
9
Понсе
Эсекель
24
Промес
Куинси
Наполи
4-3-3
Спартак Москва
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 2 2
Фабиан Руис 0 0
Политано Маттео 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакаев Зелимхан 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Умяров Наиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Спартак Москва 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Наполи 2:0 Кальяри Сампдория 0:4 Наполи Удинезе 0:4 Наполи Лестер 2:2 Наполи
Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:5 Беневенто Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:0 Венеция Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио
Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Спартак Москва 2:0 Уфа ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Легия Спартак Москва 3:1 Химки
Спартак Москва 1:2 Сочи Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Наполи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Легия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Наполи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. Антверпен Батай Йелле 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на очередной матч в еврокубках "Спартака". Соперником московского клуба стане грозный "Наполи", который сейчас набрал хороший ход и практически не проигрывает. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2021, осталось считанные секунды.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Где смотреть матч Наполи - Спартак Москва онлайн


Прогнозы на матч Наполи - Спартак Москва

Исход игры
Наполи
87% (174)
Ничья
3.5% (7)
Спартак Москва
9.5% (19)
Тотал 2.5
Больше
53.42% (78)
Меньше
46.58% (68)
Обе команды забьют
Да
31.51% (46)
Нет
68.49% (100)
Популярный счёт
2:0 Наполи
31% (62)
3:0 Наполи
14% (28)
3:1 Наполи
8.5% (17)
2:1 Наполи
7.5% (15)
4:0 Наполи
3% (6)
4:1 Наполи
2.5% (5)
1:2 Спартак Москва
2% (4)
1:1 Ничья
1.5% (3)
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