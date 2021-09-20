Лига Европы 2021-2022
Наполи
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Стадион: Диего Армандо Марадона
Спартак Москва
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|2
|2
|Фабиан Руис
|0
|0
|Политано Маттео
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Умяров Наиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +16 =3 -1Наполи 2:0 Кальяри Сампдория 0:4 Наполи Удинезе 0:4 Наполи Лестер 2:2 Наполи
Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:5 Беневенто Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:0 Венеция Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио
Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Спартак Москва 2:0 Уфа ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Легия Спартак Москва 3:1 Химки
Спартак Москва 1:2 Сочи Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Наполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Легия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|Антверпен
|Батай Йелле
|2
|1
Прогнозы на матч Наполи - Спартак Москва
Исход игры
Наполи
91.2% (52)
Ничья
3.5% (2)
Спартак Москва
5.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (27)
Меньше
48.08% (25)
Обе команды забьют
Да
34.62% (18)
Нет
65.38% (34)
Популярный счёт
2:0 Наполи
40.4% (23)
3:0 Наполи
17.5% (10)
2:1 Наполи
12.3% (7)
3:1 Наполи
8.8% (5)
1:1 Ничья
3.5% (2)
4:1 Наполи
3.5% (2)
1:2 Спартак Москва
3.5% (2)
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