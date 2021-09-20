  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 2 2
Фабиан Руис 0 0
Политано Маттео 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакаев Зелимхан 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Умяров Наиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Спартак Москва 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Наполи 2:0 Кальяри Сампдория 0:4 Наполи Удинезе 0:4 Наполи Лестер 2:2 Наполи
Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:5 Беневенто Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:0 Венеция Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио
Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Спартак Москва 2:0 Уфа ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Легия Спартак Москва 3:1 Химки
Спартак Москва 1:2 Сочи Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Наполи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Легия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Наполи Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. Антверпен Батай Йелле 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2021, осталось 2 дня 11 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Наполи 91.2% (52)
    X 3.5% (2)
    Спартак Москва 5.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Спартак Москва
    1.29
    6.70
    6.29
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Наполи - Спартак Москва онлайн


    Прогнозы на матч Наполи - Спартак Москва

    Исход игры
    Наполи
    91.2% (52)
    Ничья
    3.5% (2)
    Спартак Москва
    5.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.92% (27)
    Меньше
    48.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    34.62% (18)
    Нет
    65.38% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    40.4% (23)
    3:0 Наполи
    17.5% (10)
    2:1 Наполи
    12.3% (7)
    3:1 Наполи
    8.8% (5)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
    4:1 Наполи
    3.5% (2)
    1:2 Спартак Москва
    3.5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    50 000 000 рублей от Winline
    Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
    1500 рублей для новых игроков!
    Фрибет для тебя!
    30 000 рублей бонусы!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей для ставок АПЛ


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     