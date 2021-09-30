—

Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором украинская "Заря" сыграет дома с итальянской "Ромой".Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!