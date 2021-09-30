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Лига конференций 2021-2022

Заря
 
Позже

Стадион:
Рома
53
Мацапура
Дмитрий
10
Хомченовский
Дмитрий
4
Цвек
Ловро
32
Имереков
Максим
45
Фаворов
Денис
29
Назарина
Егор
28
Громов
Артём
23
Булеца
Сергей
7
Кочергин
Владислав
90
Сайяд
Аллахьяр
22
Кабаев
Владислав
1
Патрисиу
Руй
13
Калафьори
Рикардо
6
Смоллинг
Крис
24
Кумбулла
Мараш
3
Ибаньес
Рожер
4
Кристанте
Бриан
55
Дарбо
Эбрима
92
Эль-Шаарави
Стефан
7
Пеллегрини
Лоренцо
11
Перес
Карлес
14
Шомуродов
Элдор
Заря
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Громов Артём 1 1
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Эль-Шаарави Стефан 2 0.67
Кристанте Бриан 1 0.33
Абрахам Тэмми 1 0.33
Манчини Джанлука 1 0.33
Шомуродов Элдор 1 0.33
Дзаньоло Николо 1 0.33

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 0 0 0 0 0 100% (1)
 Рома 0 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 40% (4)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Днепр-1 0:4 Заря Заря 3:0 Черноморец Од Будё-Глимт 3:1 Заря Рух Львов 1:1 Заря
Заря 1:0 Ворскла Заря 2:3 Рапид Вена Мариуполь 3:4 Заря Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря
Рома Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лацио 3:2 Рома Рома 1:0 Удинезе Верона 3:2 Рома Рома 5:1 ЦСКА София
Рома 2:1 Сассуоло Салернитана 0:4 Рома Рома 3:0 Трабзонспор Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Будё-Глимт Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4. ЦСКА София Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Будё-Глимт Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЦСКА София Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4. ЦСКА София Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. РФШ Рига Лемайич Дарко 6 1 0
4. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
5. КуПС Рангел 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором украинская "Заря" сыграет дома с итальянской "Ромой".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Заря - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2021, осталось считанные секунды.



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Где смотреть матч Заря - Рома онлайн


Прогнозы на матч Заря - Рома

Исход игры
Заря
7% (11)
Ничья
2.5% (4)
Рома
90.4% (142)
Тотал 2.5
Больше
67.38% (95)
Меньше
32.62% (46)
Обе команды забьют
Да
63.83% (90)
Нет
36.17% (51)
Популярный счёт
1:2 Рома
37.6% (59)
0:2 Рома
22.3% (35)
1:3 Рома
15.9% (25)
0:1 Рома
4.5% (7)
0:3 Рома
4.5% (7)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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