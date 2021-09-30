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Лига конференций 2021-2022

ЛАСК
1:1
Конец матча

Стадион:
Маккаби Тель-Авив
0'
1:0
10' Гол
Хорват Саша
1:1
88' Гол
Шамир Эден
90'+4

Ход матча

10'
Хорват Саша
1:0
88'
1:1
Шамир Эден

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карамоко Мамуду 3 (2) 0.5
Балик Гусейн 2 0.33
Поцманн Марвин 1 0.17
Хорват Саша 1 0.17
Михорль Петер 1 0.17
Гойгингер Томас 1 0.17
Моншайн Кристоф 1 0.17
Марешиц Дарио 1 0.17
Шмидт Александер 1 0.17
Рагуц Марко 1 (1) 0.17
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамир Эден 2 0.25
Халайла Осама 2 0.25
Йейни Ширан 1 0.13
Перица Стипе 1 0.13
Рикан Авраам 1 0.13
Глазер Дан 1 0.13
Альмог Эйлон 1 0.13
Хозец Матан 1 0.13
Gabi Kanikovski 1 0.13
Нахмиас Идан 1 0.13
Битон Дан 1 (1) 0.13

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карзев Эден 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 7.69% (1) 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 30.77% (4)
 Маккаби Тель-Авив 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 0 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ЛАСК 3:1 Адмира ЛАСК 3:0 Стрипфинг Вайден Аустрия Клагенфурт 1:1 ЛАСК ХИК 0:2 ЛАСК
ЛАСК 0:2 Аустрия Вена Рид 1:0 ЛАСК Сент-Джонстон 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хартберг ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон ЛАСК 1:3 Штурм ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 4:1 Алашкерт Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Петах-Тиква
Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Шахтёр Караганда Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Катамон Шахтёр Караганда 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Сутьеска Сутьеска 0:0 Маккаби Тель-Авив Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Хапоэль Кирьят-Шмона Ашдод 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. ЛАСК Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. ХИК Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4. Алашкерт Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. ЛАСК Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. ХИК Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Алашкерт Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ХИК Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Маккаби Тель-Авив Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Алашкерт Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 9 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. РФШ Рига Лемайич Дарко 6 1 0
4. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
5. КуПС Рангел 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Боллер Ян получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Летар Яннис уходит с поля. Боллер Ян выходит вместо него
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Хорват Саша бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
ЛАСК 59.9% (85)
X 29.6% (42)
Маккаби Тель-Авив 10.6% (15)
Все прогнозы
Где смотреть матч ЛАСК 1:1 Маккаби Тель-Авив онлайн


Прогнозы на матч ЛАСК 1:1 Маккаби Тель-Авив

Исход игры
ЛАСК
59.9% (85)
Ничья
29.6% (42)
Маккаби Тель-Авив
10.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
53.19% (75)
Меньше
46.81% (66)
Обе команды забьют
Да
78.01% (110)
Нет
21.99% (31)
Популярный счёт
2:1 ЛАСК
39.4% (56)
1:1 Ничья
24.6% (35)
1:0 ЛАСК
12.7% (18)
1:2 Маккаби Тель-Авив
6.3% (9)
2:0 ЛАСК
5.6% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 ЛАСК
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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