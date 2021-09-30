Лига конференций 2021-2022
ЛАСК
1:1
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena
Маккаби Тель-Авив
1:0
10' ГолХорват Саша
1:1
88' ГолШамир Эден
Ход матча
10'
1:0
88'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карамоко Мамуду
|3 (2)
|0.5
|Балик Гусейн
|2
|0.33
|Поцманн Марвин
|1
|0.17
|Хорват Саша
|1
|0.17
|Михорль Петер
|1
|0.17
|Гойгингер Томас
|1
|0.17
|Моншайн Кристоф
|1
|0.17
|Марешиц Дарио
|1
|0.17
|Шмидт Александер
|1
|0.17
|Рагуц Марко
|1 (1)
|0.17
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамир Эден
|2
|0.25
|Халайла Осама
|2
|0.25
|Йейни Ширан
|1
|0.13
|Перица Стипе
|1
|0.13
|Рикан Авраам
|1
|0.13
|Глазер Дан
|1
|0.13
|Альмог Эйлон
|1
|0.13
|Хозец Матан
|1
|0.13
|Gabi Kanikovski
|1
|0.13
|Нахмиас Идан
|1
|0.13
|Битон Дан
|1 (1)
|0.13
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карзев Эден
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|Маккаби Тель-Авив
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|0
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +10 =5 -5ЛАСК 3:1 Адмира ЛАСК 3:0 Стрипфинг Вайден Аустрия Клагенфурт 1:1 ЛАСК ХИК 0:2 ЛАСК
ЛАСК 0:2 Аустрия Вена Рид 1:0 ЛАСК Сент-Джонстон 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хартберг ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон ЛАСК 1:3 Штурм ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +11 =6 -3Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 4:1 Алашкерт Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Петах-Тиква
Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Шахтёр Караганда Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Катамон Шахтёр Караганда 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Сутьеска Сутьеска 0:0 Маккаби Тель-Авив Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Хапоэль Кирьят-Шмона Ашдод 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|ХИК
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|ХИК
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Алашкерт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|9
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|6
|1
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|5.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч ЛАСК 1:1 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
ЛАСК
59.9% (85)
Ничья
29.6% (42)
Маккаби Тель-Авив
10.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
53.19% (75)
Меньше
46.81% (66)
Обе команды забьют
Да
78.01% (110)
Нет
21.99% (31)
Популярный счёт
2:1 ЛАСК
39.4% (56)
1:1 Ничья
24.6% (35)
1:0 ЛАСК
12.7% (18)
1:2 Маккаби Тель-Авив
6.3% (9)
2:0 ЛАСК
5.6% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 ЛАСК
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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