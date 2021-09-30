Лига конференций 2021-2022
1:0
28' Гол в свои воротаКорреа Павлос
2:0
81' ГолКумс Свен
Ход матча
28'
1:0
81'
2:0
История личных встреч
Гент
Анортосис
1 матч
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|3
|0.38
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0.25
|Кумс Свен
|1
|0.13
|Бруно Джанни
|1
|0.13
|Де Сар Жюльен
|1
|0.13
|Окуму Джозеф
|1
|0.13
|Маледе Йонас
|1
|0.13
|Oladoye Adewale
|1
|0.13
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Христодулопулос Лазарос
|2 (1)
|0.5
|Артиматас Костакис
|1
|0.25
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|8.33% (1)
|0
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|Анортосис
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гент 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Флора Таллин 0:1 Гент
Гент 2:3 Шарлеруа Гент 6:1 Брюгге Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент Гент 2:0 Мехелен РФШ Рига 0:1 Гент Остенде 1:0 Гент Гент 2:2 РФШ Рига Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент
Анортосис Последние 20 матчей: +7 =2 -11Арис Лимассол 3:2 Анортосис Анортосис 2:1 Этникос Ахна Анортосис 0:2 Партизан Докса Катокопия 2:0 Анортосис
Анортосис 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Анортосис Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Анортосис Омония 1:1 Анортосис Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Партизан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Гент
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Флора Таллин
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|4.
|Анортосис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Партизан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Флора Таллин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Анортосис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|9
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|6
|1
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|5.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Гент 2:0 Анортосис
Исход игры
Гент
95.8% (136)
Ничья
3.5% (5)
Анортосис
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (55)
Меньше
60.71% (85)
Обе команды забьют
Да
37.86% (53)
Нет
62.14% (87)
Популярный счёт
2:0 Гент
38.7% (55)
2:1 Гент
24.6% (35)
1:0 Гент
18.3% (26)
3:1 Гент
9.9% (14)
3:0 Гент
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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