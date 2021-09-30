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Лига конференций 2021-2022

Гент
2:0
Конец матча

Стадион:
Анортосис
0'
1:0
28' Гол в свои ворота
Корреа Павлос
2:0
81' Гол
Кумс Свен
90'+5

Ход матча

28'
Корреа Павлос
1:0
81'
Кумс Свен
2:0

История личных встреч

Гент
Анортосис

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 3 0.38
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0.25
Кумс Свен 1 0.13
Бруно Джанни 1 0.13
Де Сар Жюльен 1 0.13
Окуму Джозеф 1 0.13
Маледе Йонас 1 0.13
Oladoye Adewale 1 0.13
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Христодулопулос Лазарос 2 (1) 0.5
Артиматас Костакис 1 0.25

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 8.33% (1) 0 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 25% (3)
 Анортосис 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гент 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Флора Таллин 0:1 Гент
Гент 2:3 Шарлеруа Гент 6:1 Брюгге Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент Гент 2:0 Мехелен РФШ Рига 0:1 Гент Остенде 1:0 Гент Гент 2:2 РФШ Рига Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент
Анортосис Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Арис Лимассол 3:2 Анортосис Анортосис 2:1 Этникос Ахна Анортосис 0:2 Партизан Докса Катокопия 2:0 Анортосис
Анортосис 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Анортосис Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Анортосис Омония 1:1 Анортосис Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Партизан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Гент Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Флора Таллин Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Анортосис Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Партизан Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Флора Таллин Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Анортосис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Партизан Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Гент Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Анортосис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Флора Таллин Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 9 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. РФШ Рига Лемайич Дарко 6 1 0
4. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
5. КуПС Рангел 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Корреа Павлос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Корреа Павлос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Гент 95.8% (136)
X 3.5% (5)
Анортосис 0.7% (1)
Все прогнозы
Где смотреть матч Гент 2:0 Анортосис онлайн


Прогнозы на матч Гент 2:0 Анортосис

Исход игры
Гент
95.8% (136)
Ничья
3.5% (5)
Анортосис
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (55)
Меньше
60.71% (85)
Обе команды забьют
Да
37.86% (53)
Нет
62.14% (87)
Популярный счёт
2:0 Гент
38.7% (55)
2:1 Гент
24.6% (35)
1:0 Гент
18.3% (26)
3:1 Гент
9.9% (14)
3:0 Гент
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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