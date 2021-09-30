Второй тайм

95' Лион заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

95' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Лион

93' Френнруп Мортен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Удар от ворот произведет Брондбю

93' Шерки Райан из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

91' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Лион

90' Бёркеейет Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Брондбю

83' Тактическая замена. Пакета Лукас уходит с поля и его заменяет Хабиб Кейта

83' Тактическая замена. Дюбуа Лео уходит с поля и его заменяет Мало Густо

82' Ауа Уссем из команды Лион не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

80' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Менса Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Удар от ворот произведет Лион

76' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Ауа Уссем имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

73' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Ауа Уссем пробил чуть мимо штанги!

71' Г О О О О Л - Экамби Карл Токо забивает с правой ноги!

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Удар от ворот произведет Брондбю

69' Шерки Райан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

68' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Ох, нехорошо это выглядит. Менса Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лион будет все-таки засчитан.

65' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

62' Удар от ворот произведет Лион

62' Как он промахнулся? Павлович Андрия имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

60' Удар от ворот произведет Брондбю

60' Мендес Тьяго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

57' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Брондбю

53' Ауа Уссем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Удар от ворот произведет Брондбю

52' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Судья свистит. Хеггхейм Хенрик атаковал сзади соперника. Это Синали Диоманде заработал своей команде штрафной

50' Греве Матиас из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Удар от ворот произведет Брондбю

49' Мендес Тьяго не смог попасть в створ ударом издали

48' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота