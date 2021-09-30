Лига Европы 2021-2022
Лион
3:0
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
Брондбю
6' Желтая карточкаЭмерсон Палмиери
35' Желтая карточкаКакере Максанс
1:0
64' ГолЭкамби Карл Токо
2:0
71' ГолЭкамби Карл Токо
3:0
86' ГолАуа Уссем
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Боннви КейнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Гюсто МалоЗащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
-
12 Ламб МикаэлПолузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
35'
64'
1:0
71'
2:0
83'
86'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
16 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экамби Карл Токо
|3
|1.5
|Ауа Уссем
|1
|0.5
|Пакета Лукас
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Жером
|1
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Андрия
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|0
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лион 1:1 Лорьян Лион 3:1 Труа ПСЖ 2:1 Лион Глазго Рейнджерс 0:2 Лион
Брондбю Последние 20 матчей: +7 =8 -5Брондбю 2:1 Ольборг Аллерёд 1:8 Брондбю Сённерйюск 1:0 Брондбю Брондбю 0:0 Спарта Прага
Брондбю 1:1 Силькеборг Брондбю 2:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург Оденсе 2:2 Брондбю Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Спарта Прага
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Брондбю
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|4.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Спарта Прага
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Брондбю
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Спарта Прага
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Брондбю
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Легия
|Эмрели Махир
|4
|0
|0
|3.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|4.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|5.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|4
|0
|3.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|4.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|5.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
Прогнозы на матч Лион 3:0 Брондбю
Исход игры
Лион
98% (144)
Ничья
1.4% (2)
Брондбю
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.66% (61)
Меньше
57.34% (82)
Обе команды забьют
Да
40.56% (58)
Нет
59.44% (85)
Популярный счёт
2:0 Лион
46.3% (68)
2:1 Лион
25.9% (38)
3:1 Лион
12.2% (18)
1:0 Лион
7.5% (11)
3:0 Лион
2.7% (4)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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