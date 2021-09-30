  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лион
3:0
Конец матча

Стадион:
Брондбю
0'
6' Желтая карточка
Эмерсон Палмиери
35' Желтая карточка
Какере Максанс
1:0
64' Гол
Экамби Карл Токо
2:0
71' Гол
Экамби Карл Токо
3:0
86' Гол
Ауа Уссем
90'+5
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
2
Диоманде
Синали
21
Да
Сильва
Дамьен
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
23
Мендес
Тьяго
29
Шакири
Джердан
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
30
Хермансен
Мадс
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Хеггхейм
Хенрик
17
Бруус
Андреас
8
Греве
Матиас
22
Радошевич
Йосип
19
Френнруп
Мортен
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
9
Павлович
Андрия
27
Хедлунд
Симон
Лион
4-2-3-1
Брондбю
3-5-2

Ход матча

6'
Эмерсон Палмиери
 
35'
Какере Максанс
 
62'
 
Менса Кевин
Гаммельбю Йенс-Мартин
62'
 
Шиембе Кевин
Хеггхейм Хенрик
62'
 
Слимане Анис
Греве Матиас
64'
Экамби Карл Токо
(Пакета Лукас)
1:0
65'
Шерки Райан
Шакири Джердан
 
71'
Экамби Карл Токо
(Шерки Райан)
2:0
73'
 
Каппис Кристиан
Хедлунд Симон
83'
Гюсто Мало
Дюбуа Лео
 
83'
Кадевере Тино
Какере Максанс
 
83'
Кейта Хабиб
Пакета Лукас
 
83'
 
Бёркеейет Тобиас
Радошевич Йосип
86'
Ауа Уссем
(Экамби Карл Токо)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 16 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 4 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экамби Карл Токо 3 1.5
Ауа Уссем 1 0.5
Пакета Лукас 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Шерки Райан 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Жером 1 0
Слимани Ислам 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Какере Максанс 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Андрия 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Нильс Фредериксен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 0 25% (1) 0 0 50% (2) 25% (1)
 Брондбю 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лион 1:1 Лорьян Лион 3:1 Труа ПСЖ 2:1 Лион Глазго Рейнджерс 0:2 Лион
Лион 3:1 Страсбург Нант 0:1 Лион Лион 3:3 Клермон Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль
Брондбю Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Брондбю 2:1 Ольборг Аллерёд 1:8 Брондбю Сённерйюск 1:0 Брондбю Брондбю 0:0 Спарта Прага
Брондбю 1:1 Силькеборг Брондбю 2:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург Оденсе 2:2 Брондбю Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Спарта Прага Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Брондбю Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Глазго Рейнджерс Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Спарта Прага Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Брондбю Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Глазго Рейнджерс Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Спарта Прага Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Глазго Рейнджерс Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Брондбю Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Легия Эмрели Махир 4 0 0
3. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
4. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
5. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Рапид Вена Граймль Лео 4 0
3. Алашкерт Джеймс 2 1
4. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
5. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Лион 98% (144)
X 1.4% (2)
Брондбю 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Лион 3:0 Брондбю онлайн


Прогнозы на матч Лион 3:0 Брондбю

Исход игры
Лион
98% (144)
Ничья
1.4% (2)
Брондбю
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.66% (61)
Меньше
57.34% (82)
Обе команды забьют
Да
40.56% (58)
Нет
59.44% (85)
Популярный счёт
2:0 Лион
46.3% (68)
2:1 Лион
25.9% (38)
3:1 Лион
12.2% (18)
1:0 Лион
7.5% (11)
3:0 Лион
2.7% (4)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 