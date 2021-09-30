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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лудогорец
0:1
Конец матча

Стадион:
Црвена Звезда
0'
13' Желтая карточка
Дьони Лои
17' Желтая карточка
Иванич Мирко
45' Желтая карточка
Канга Каку
52' Желтая карточка
Сисиньо
0:1
64' Гол
Канга Каку
66' Желтая карточка
Павков Милан
77' Вторая желтая карточка
Сисиньо
81' Желтая карточка
Petar Stanic
90'+6
71
Кахлина
Кристиян
32
Жосуэ
Са
30
Пластун
Игорь
24
Вердон
Оливье
4
Сисиньо
Неусиано
25
Баджи
Стефан
7
Сантана
Алекс
6
Пинас
Шакилль
8
Гонсалвеш
Клод
37
Текпетей
Бернард
19
Сотириу
Пиерос
1
Попович
Зоран
77
Гобелич
Марко
6
Панков
Радован
25
Эракович
Страхиня
23
Родич
Милан
8
Канга
Каку
35
Саного
Секу
55
Срнич
Славолюб
31
Бен-Набуан
Эль-Фарду
4
Иванич
Мирко
39
Дьони
Лои
Лудогорец
3-4-1-2
Црвена Звезда
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Дьони Лои
17'
 
Иванич Мирко
45'
 
Канга Каку
52'
Сисиньо
 
57'
 
Павков Милан
Дьони Лои
64'
0:1
Канга Каку
66'
 
Павков Милан
71'
 
Petar Stanic
Канга Каку
71'
Икоко Джордан
Пинас Шакилль
 
71'
Десподов Кирилл
Жосуэ Са
 
77'
Сисиньо
 
78'
Чибота Мавис
Сантана Алекс
 
81'
 
Petar Stanic
86'
 
Живкович Рицхайро
Бен-Набуан Эль-Фарду
86'
 
Крстичич Ненад
Petar Stanic
88'
Кафумана Шоу
Баджи Стефан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

История личных встреч

Лудогорец
Црвена Звезда

2 матча

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:4
ЛЧ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.5
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Катай Александар 3 (2) 0.75
Павков Милан 2 0.5
Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0.25
Канга Каку 1 0.25
Иванич Мирко 1 0.25
Родич Милан 1 0.25

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисиньо Неусиано 2 1
Баджи Стефан 1 0
Сантана Алекс 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 2 0
Канга Каку 2 0
Крстичич Ненад 1 0
Драгович Александр 1 0
Катай Александар 1 0
Саного Секу 1 0
Дьони Лои 1 0
Иванич Мирко 1 0
Дегенек Милош 1 0
Павков Милан 1 0
Petar Stanic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лудогорец 0 0 100% (1) 0 0 0
 Црвена Звезда 22.22% (2) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Лудогорец Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Лудогорец 3:1 Ботев Враца Спартак Варна 0:1 Лудогорец Славия София 1:0 Лудогорец Митьюлланд 1:1 Лудогорец
Лудогорец 2:0 Черно Море Пирин Благоевград 1:3 Лудогорец Лудогорец 2:1 Мальмё Лудогорец 5:0 Локомотив София Мальмё 2:0 Лудогорец Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 ЦСКА-1948 Лудогорец 3:1 Мура Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Мура 0:0 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Нови Пазар 0:4 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 Брага Црвена Звезда 3:0 Пролетер Нови-Сад
Чукарички 1:2 Црвена Звезда ЧФР Клуж 1:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:1 Бачка-Топола Црвена Звезда 4:0 ЧФР Клуж Шериф 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Напредак Црвена Звезда 1:1 Шериф Спартак Суботица 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Кайрат Црвена Звезда 1:0 Младост Лучани Кайрат 2:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Войводина Штурм 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Брага Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Лудогорец Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Митьюлланд Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Брага Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Митьюлланд Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Лудогорец Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Лудогорец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Брага Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Митьюлланд Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Легия Эмрели Махир 4 0 0
3. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
4. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
5. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Рапид Вена Граймль Лео 4 0
3. Алашкерт Джеймс 2 1
4. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
5. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Канга Каку получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Иванич Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Дьони Лои получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Лудогорец 30.1% (44)
X 50% (73)
Црвена Звезда 19.9% (29)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Лудогорец 0:1 Црвена Звезда онлайн


Прогнозы на матч Лудогорец 0:1 Црвена Звезда

Исход игры
Лудогорец
30.1% (44)
Ничья
50% (73)
Црвена Звезда
19.9% (29)
Тотал 2.5
Больше
33.8% (48)
Меньше
66.2% (94)
Обе команды забьют
Да
77.46% (110)
Нет
22.54% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (63)
2:1 Лудогорец
17.8% (26)
1:2 Црвена Звезда
10.3% (15)
1:0 Лудогорец
10.3% (15)
0:1 Црвена Звезда
4.8% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:2 Црвена Звезда
2.1% (3)
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