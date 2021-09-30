Лига Европы 2021-2022
Лудогорец
0:1
Конец матча
Стадион: Лудогорец Арена
Црвена Звезда
13' Желтая карточкаДьони Лои
17' Желтая карточкаИванич Мирко
45' Желтая карточкаКанга Каку
52' Желтая карточкаСисиньо
0:1
64' ГолКанга Каку
66' Желтая карточкаПавков Милан
77' Вторая желтая карточкаСисиньо
81' Желтая карточкаPetar Stanic
32
Жосуэ
Са
25
Баджи
Стефан
23
Родич
Милан
35
Саного
Секу
39
Дьони
Лои
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
4 СисиньоПолузащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ману ЭлвисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
- Полузащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дьони ЛоиНападающий
- Запасные игроки
-
51 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Petar Stanic
-
Главный тренер: Станкович Деян
Ход матча
13'
17'
45'
52'
64'
0:1
66'
77'
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Лудогорец
Црвена Звезда
2 матча
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|1
|0.5
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Катай Александар
|3 (2)
|0.75
|Павков Милан
|2
|0.5
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0.25
|Канга Каку
|1
|0.25
|Иванич Мирко
|1
|0.25
|Родич Милан
|1
|0.25
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|Баджи Стефан
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родич Милан
|2
|0
|Канга Каку
|2
|0
|Крстичич Ненад
|1
|0
|Драгович Александр
|1
|0
|Катай Александар
|1
|0
|Саного Секу
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Иванич Мирко
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
|Павков Милан
|1
|0
|Petar Stanic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лудогорец
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Црвена Звезда
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Лудогорец Последние 20 матчей: +14 =3 -3Лудогорец 3:1 Ботев Враца Спартак Варна 0:1 Лудогорец Славия София 1:0 Лудогорец Митьюлланд 1:1 Лудогорец
Лудогорец 2:0 Черно Море Пирин Благоевград 1:3 Лудогорец Лудогорец 2:1 Мальмё Лудогорец 5:0 Локомотив София Мальмё 2:0 Лудогорец Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 ЦСКА-1948 Лудогорец 3:1 Мура Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Мура 0:0 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +14 =4 -2Нови Пазар 0:4 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 Брага Црвена Звезда 3:0 Пролетер Нови-Сад
Чукарички 1:2 Црвена Звезда ЧФР Клуж 1:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:1 Бачка-Топола Црвена Звезда 4:0 ЧФР Клуж Шериф 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Напредак Црвена Звезда 1:1 Шериф Спартак Суботица 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Кайрат Црвена Звезда 1:0 Младост Лучани Кайрат 2:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Войводина Штурм 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Лудогорец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Брага
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Лудогорец
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Брага
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Легия
|Эмрели Махир
|4
|0
|0
|3.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|4.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|5.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|4
|0
|3.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|4.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|5.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
Прогнозы на матч Лудогорец 0:1 Црвена Звезда
Исход игры
Лудогорец
30.1% (44)
Ничья
50% (73)
Црвена Звезда
19.9% (29)
Тотал 2.5
Больше
33.8% (48)
Меньше
66.2% (94)
Обе команды забьют
Да
77.46% (110)
Нет
22.54% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (63)
2:1 Лудогорец
17.8% (26)
1:2 Црвена Звезда
10.3% (15)
1:0 Лудогорец
10.3% (15)
0:1 Црвена Звезда
4.8% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:2 Црвена Звезда
2.1% (3)
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