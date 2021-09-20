Лига Европы 2021-2022
Лацио
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Стадион: Стадио Олимпико
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анджорин Фаустино
|1
|1
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тикнизян Наир
|1
|1
|Бека Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лацио 3:2 Рома Торино 1:1 Лацио Лацио 2:2 Кальяри Галатасарай 1:0 Лацио
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +9 =8 -3Химки 0:0 Локомотив Москва Урал 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Марсель Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов
ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|Антверпен
|Батай Йелле
|2
|1
Прогнозы на матч Лацио - Локомотив Москва
Исход игры
Лацио
87.8% (43)
Ничья
6.1% (3)
Локомотив Москва
6.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (30)
Меньше
34.78% (16)
Обе команды забьют
Да
67.39% (31)
Нет
32.61% (15)
Популярный счёт
2:1 Лацио
49% (24)
2:0 Лацио
26.5% (13)
3:1 Лацио
8.2% (4)
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