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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лацио
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анджорин Фаустино 1 1

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 1 1
Бека Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 0 0 0 0 0 0
 Локомотив Москва 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лацио 3:2 Рома Торино 1:1 Лацио Лацио 2:2 Кальяри Галатасарай 1:0 Лацио
Милан 2:0 Лацио Лацио 6:1 Специя Эмполи 1:3 Лацио Лацио 1:1 Сассуоло Твенте 0:1 Лацио Лацио 1:1 Падова Триестина 2:5 Лацио Лацио 11:0 Fiori Barp Mas Сассуоло 2:0 Лацио Лацио 0:0 Торино Рома 2:0 Лацио Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Химки 0:0 Локомотив Москва Урал 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Марсель Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов
ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Лацио Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Галатасарай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лацио Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. Антверпен Батай Йелле 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Лацио 87.8% (43)
    X 6.1% (3)
    Локомотив Москва 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Локомотив Москва
    1.45
    5.30
    8.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лацио - Локомотив Москва онлайн


    Прогнозы на матч Лацио - Локомотив Москва

    Исход игры
    Лацио
    87.8% (43)
    Ничья
    6.1% (3)
    Локомотив Москва
    6.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (30)
    Меньше
    34.78% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    49% (24)
    2:0 Лацио
    26.5% (13)
    3:1 Лацио
    8.2% (4)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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