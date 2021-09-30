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Лига конференций 2021-2022

Витесс
1:2
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
1:0
30' Гол
Виттек Максимилиан
1:1
54' Пенальти
Гирасси Серу
1:2
70' Гол
Сулемана Камалдин
73' Вторая желтая карточка
Баде Луак
90'+7

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виттек Максимилиан 3 0.5
Беро Матуш 2 0.33
Таннан Уссама 1 0.17
Тронстад Сондре 1 0.17
Духи Данило 1 0.17
Икома Луис 1 0.17
Фредериксен Николай 1 0.17
Даса Элазар 1 0.17
Гбоо Янн 1 0.17
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агер Наиф 2 0.5
Гирасси Серу 2 (1) 0.5
Тэт Флавьен 1 0.25
Лаборд Гаэтан 1 0.25
Дель Кастильо Ромен 1 0.25
Сулемана Камалдин 1 0.25
Аблин Маттис 1 0.25

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икома Луис 0 1
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1)
 Ренн 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ЮСФА 3:3 Витесс Витесс 1:1 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 Витесс Витесс 1:4 Твенте
Мура 0:2 Витесс Ваалвейк 1:2 Витесс Аякс 5:0 Витесс Витесс 2:1 Андерлехт Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб
Ренн Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Бордо 1:1 Ренн Ренн 6:0 Клермон Марсель 2:0 Ренн Ренн 2:2 Тоттенхэм
Ренн 0:2 Реймс Анже 2:0 Ренн Русенборг 1:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Витесс Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Мура Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Ренн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Витесс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Мура Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Витесс Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Мура Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 9 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. РФШ Рига Лемайич Дарко 6 1 0
4. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
5. КуПС Рангел 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • До матча
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Прогнозы 141
Витесс 20.6% (29)
X 36.2% (51)
Ренн 43.3% (61)
Все прогнозы
Где смотреть матч Витесс 1:2 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Витесс 1:2 Ренн

Исход игры
Витесс
20.6% (29)
Ничья
36.2% (51)
Ренн
43.3% (61)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (73)
Меньше
47.86% (67)
Обе команды забьют
Да
85.71% (120)
Нет
14.29% (20)
Популярный счёт
1:2 Ренн
33.3% (47)
1:1 Ничья
33.3% (47)
2:1 Витесс
14.2% (20)
0:1 Ренн
7.1% (10)
1:0 Витесс
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Витесс
2.1% (3)
0:2 Ренн
1.4% (2)
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