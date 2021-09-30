Лига конференций 2021-2022
1:0
30' ГолВиттек Максимилиан
1:1
54' ПенальтиГирасси Серу
1:2
70' ГолСулемана Камалдин
73' Вторая желтая карточкаБаде Луак
Ход матча
30'
54'
1:1
70'
73'
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виттек Максимилиан
|3
|0.5
|Беро Матуш
|2
|0.33
|Таннан Уссама
|1
|0.17
|Тронстад Сондре
|1
|0.17
|Духи Данило
|1
|0.17
|Икома Луис
|1
|0.17
|Фредериксен Николай
|1
|0.17
|Даса Элазар
|1
|0.17
|Гбоо Янн
|1
|0.17
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агер Наиф
|2
|0.5
|Гирасси Серу
|2 (1)
|0.5
|Тэт Флавьен
|1
|0.25
|Лаборд Гаэтан
|1
|0.25
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0.25
|Сулемана Камалдин
|1
|0.25
|Аблин Маттис
|1
|0.25
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икома Луис
|0
|1
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|Ренн
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +8 =5 -7ЮСФА 3:3 Витесс Витесс 1:1 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 Витесс Витесс 1:4 Твенте
Мура 0:2 Витесс Ваалвейк 1:2 Витесс Аякс 5:0 Витесс Витесс 2:1 Андерлехт Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб
Ренн Последние 20 матчей: +6 =7 -7Бордо 1:1 Ренн Ренн 6:0 Клермон Марсель 2:0 Ренн Ренн 2:2 Тоттенхэм
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Витесс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Мура
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Витесс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Мура
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|9
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|6
|1
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|5.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Витесс 1:2 Ренн
Исход игры
Витесс
20.6% (29)
Ничья
36.2% (51)
Ренн
43.3% (61)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (73)
Меньше
47.86% (67)
Обе команды забьют
Да
85.71% (120)
Нет
14.29% (20)
Популярный счёт
1:2 Ренн
33.3% (47)
1:1 Ничья
33.3% (47)
2:1 Витесс
14.2% (20)
0:1 Ренн
7.1% (10)
1:0 Витесс
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Витесс
2.1% (3)
0:2 Ренн
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!