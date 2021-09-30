Лига Европы 2021-2022
Ференцварош
1:3
Конец матча
Стадион: Групама Арена
Бетис
0:1
17' ГолФекир Набиль
41' Желтая карточкаАкуоку Поль
1:1
44' ГолУзуни Мюрто
59' Желтая карточкаМонтойя Мартин
1:2
76' Гол в свои воротаУинго Генри
79' Желтая карточкаРодри Родриго
87' Желтая карточкаЛедуни Аисса
1:3
90' ГолТельо Кристиан
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
21
Ботка
Эндре
25
Блажич
Миха
17
Чивич
Эльдар
19
Вечеи
Балинт
93
Ледуни
Аисса
77
Узуни
Мюрто
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
31 Уинго ГенриЗащитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
25 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
19 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
- Нападающий
-
77 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакНападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
Ход матча
17'
0:1
41'
44'
1:1
59'
76'
1:2
79'
87'
90'
1:3
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 7
-
5 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ммаэ Райан
|1
|0.5
|Узуни Мюрто
|1
|0.5
|Нгуэн Токмак
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|2
|1
|Фекир Набиль
|1
|0.5
|Иглесиас Борха
|1
|0.5
|Тельо Кристиан
|1
|0.5
|Миранда Хуан
|1
|0.5
|Каналес Серхио
|0
|0
|Родри Родриго
|0
|0
|Виллиан Жозе
|0
|0
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ледуни Аисса
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Родри Родриго
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Фекир Набиль
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ференцварош
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Бетис
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Ференцварош Последние 20 матчей: +14 =1 -5Ференцварош 3:1 Уйпешт Фехервар 0:1 Ференцварош Байер Л 2:1 Ференцварош Гонвед 0:1 Ференцварош
Ференцварош 4:2 Дебрецен Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош Ференцварош 4:1 Мезёкёвешд Славия Прага 1:0 Ференцварош Ференцварош 2:0 Славия Прага Ференцварош 1:2 Варда Жальгирис 1:3 Ференцварош Ференцварош 2:0 Жальгирис Приштина 1:3 Ференцварош Ференцварош 3:0 Приштина Гонвед 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Мезёкёвешд Фехервар 1:2 Ференцварош Ференцварош 3:0 Уйпешт Варда 0:0 Ференцварош
Бетис Последние 20 матчей: +10 =6 -4Бетис 2:0 Хетафе Осасуна 1:3 Бетис Бетис 2:2 Эспаньол Бетис 4:3 Селтик
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|4.
|Селтик
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|Байер Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ференцварош
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Селтик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Легия
|Эмрели Махир
|4
|0
|0
|3.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|4.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|5.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|4
|0
|3.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|4.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|5.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
Прогнозы на матч Ференцварош 1:3 Бетис
Исход игры
Ференцварош
14.1% (20)
Ничья
23.9% (34)
Бетис
62% (88)
Тотал 2.5
Больше
60.56% (86)
Меньше
39.44% (56)
Обе команды забьют
Да
78.87% (112)
Нет
21.13% (30)
Популярный счёт
1:2 Бетис
43% (61)
1:1 Ничья
18.3% (26)
0:1 Бетис
12% (17)
2:1 Ференцварош
9.2% (13)
1:3 Бетис
4.2% (6)
0:2 Бетис
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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