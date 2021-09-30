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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Ференцварош
1:3
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
0:1
17' Гол
Фекир Набиль
41' Желтая карточка
Акуоку Поль
1:1
44' Гол
Узуни Мюрто
59' Желтая карточка
Монтойя Мартин
1:2
76' Гол в свои ворота
Уинго Генри
79' Желтая карточка
Родри Родриго
87' Желтая карточка
Ледуни Аисса
1:3
90' Гол
Тельо Кристиан
90'+6
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
21
Ботка
Эндре
25
Блажич
Миха
3
Ммаэ
Сами
17
Чивич
Эльдар
19
Вечеи
Балинт
16
Захариассен
Кристоффер
93
Ледуни
Аисса
8
Ммаэ
Райан
77
Узуни
Мюрто
13
Силва
Руи
2
Монтойя
Мартин
16
Песселья
Херман
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
4
Акуоку
Поль
18
Гуардадо
Андрес
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
17
Хоакин
Санчес
9
Иглесиас
Борха
Ференцварош
5-3-2
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Фекир Набиль
(Родри Родриго)
41'
 
Акуоку Поль
44'
Узуни Мюрто
1:1
57'
 
Гидо Родригес
Акуоку Поль
57'
 
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
57'
 
Тельо Кристиан
Хоакин Санчес
59'
 
Монтойя Мартин
61'
Нгуэн Токмак
Захариассен Кристоффер
 
76'
1:2
Уинго Генри
79'
 
Родри Родриго
81'
 
Гонсалес Роберто
Родри Родриго
82'
Зубков Александр
Ботка Эндре
 
87'
Ледуни Аисса
 
89'
Лончар Стьепан
Ледуни Аисса
 
90'
1:3
Тельо Кристиан
(Виллиан Жозе)

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 5 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ммаэ Райан 1 0.5
Узуни Мюрто 1 0.5
Нгуэн Токмак 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 2 1
Фекир Набиль 1 0.5
Иглесиас Борха 1 0.5
Тельо Кристиан 1 0.5
Миранда Хуан 1 0.5
Каналес Серхио 0 0
Родри Родриго 0 0
Виллиан Жозе 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ледуни Аисса 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуардадо Андрес 1 0
Родри Родриго 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Морено Алекс 1 0
Фекир Набиль 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ференцварош 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Бетис 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Ференцварош Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Ференцварош 3:1 Уйпешт Фехервар 0:1 Ференцварош Байер Л 2:1 Ференцварош Гонвед 0:1 Ференцварош
Ференцварош 4:2 Дебрецен Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош Ференцварош 4:1 Мезёкёвешд Славия Прага 1:0 Ференцварош Ференцварош 2:0 Славия Прага Ференцварош 1:2 Варда Жальгирис 1:3 Ференцварош Ференцварош 2:0 Жальгирис Приштина 1:3 Ференцварош Ференцварош 3:0 Приштина Гонвед 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Мезёкёвешд Фехервар 1:2 Ференцварош Ференцварош 3:0 Уйпешт Варда 0:0 Ференцварош
Бетис Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Бетис 2:0 Хетафе Осасуна 1:3 Бетис Бетис 2:2 Эспаньол Бетис 4:3 Селтик
Гранада 1:2 Бетис Бетис 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:1 Кадис Мальорка 1:1 Бетис Бетис 5:2 Рома Альмерия 2:1 Бетис Бетис 3:2 Лидс Дерби 1:0 Бетис Бетис 0:1 Вулверхэмптон Винтертур 0:4 Бетис Сельта 2:3 Бетис Бетис 1:0 Уэска Эйбар 1:1 Бетис Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Бетис Заявка 2 2 0 0 7 - 4 6
3. Ференцварош Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
4. Селтик Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
2. Байер Л Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ференцварош Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Селтик Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Селтик Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
4. Ференцварош Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Легия Эмрели Махир 4 0 0
3. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
4. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
5. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Рапид Вена Граймль Лео 4 0
3. Алашкерт Джеймс 2 1
4. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
5. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Узуни Мюрто бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Акуоку Поль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Фекир Набиль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ференцварош 14.1% (20)
X 23.9% (34)
Бетис 62% (88)
Все прогнозы
Где смотреть матч Ференцварош 1:3 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Ференцварош 1:3 Бетис

Исход игры
Ференцварош
14.1% (20)
Ничья
23.9% (34)
Бетис
62% (88)
Тотал 2.5
Больше
60.56% (86)
Меньше
39.44% (56)
Обе команды забьют
Да
78.87% (112)
Нет
21.13% (30)
Популярный счёт
1:2 Бетис
43% (61)
1:1 Ничья
18.3% (26)
0:1 Бетис
12% (17)
2:1 Ференцварош
9.2% (13)
1:3 Бетис
4.2% (6)
0:2 Бетис
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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