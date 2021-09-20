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Лига конференций 2021-2022

Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Мура

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 0.67
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.33
Ло Чельсо Джовани 1 0.33
Мура
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Мура 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Арсенал 3:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:3 Челси Ренн 2:2 Тоттенхэм
Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед
Мура Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мура 0:0 Копер Табор Сежана 1:1 Мура Марибор 1:2 Мура Мура 0:2 Витесс
Мура 1:0 Олимпия Любляна Мура 4:2 Радомлье Домжале 4:1 Мура Штурм 2:0 Мура Мура 1:0 Целе Мура 1:3 Штурм Жальгирис 0:1 Мура Алюминий 1:1 Мура Мура 0:0 Жальгирис Мура 1:1 Браво Лудогорец 3:1 Мура Копер 3:2 Мура Мура 0:0 Лудогорец Мура 0:3 Табор Сежана Мура 5:0 Шкендия Шкендия 0:1 Мура

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Ренн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Мура Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Витесс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мура Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Мура Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. РФШ Рига Лемайич Дарко 6 1 0
4. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
5. КуПС Рангел 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Мура от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Тоттенхэм 100% (42)
    X 0% (0)
    Мура 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Мура
    1.11
    9.60
    28.00
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Тоттенхэм - Мура онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Мура

    Исход игры
    Тоттенхэм
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Мура
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    16.67% (7)
    Нет
    83.33% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    42.9% (18)
    3:0 Тоттенхэм
    26.2% (11)
    4:0 Тоттенхэм
    11.9% (5)
    2:1 Тоттенхэм
    9.5% (4)
    3:1 Тоттенхэм
    4.8% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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