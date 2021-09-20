Лига конференций 2021-2022
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Мура
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|2
|0.67
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.33
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.33
Мура
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Мура
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6Арсенал 3:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:3 Челси Ренн 2:2 Тоттенхэм
Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед
Мура Последние 20 матчей: +7 =6 -7Мура 0:0 Копер Табор Сежана 1:1 Мура Марибор 1:2 Мура Мура 0:2 Витесс
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Мура
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Витесс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мура
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|6
|1
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|5.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Мура
Исход игры
Тоттенхэм
100% (42)
Ничья
0% (0)
Мура
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (24)
Меньше
42.86% (18)
Обе команды забьют
Да
16.67% (7)
Нет
83.33% (35)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
42.9% (18)
3:0 Тоттенхэм
26.2% (11)
4:0 Тоттенхэм
11.9% (5)
2:1 Тоттенхэм
9.5% (4)
3:1 Тоттенхэм
4.8% (2)
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