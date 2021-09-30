Уильям Бовинг не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.

46' 'Г О О О О О Л - Винд Жонас из команды Копенгаген забивает с пенальти! Он пробил правой. Manuel Soler был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Игрок команды Линкольн выносит мяч

45' Уильям Бовинг из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...

44' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' О, нет. Из многообещающей позиции Бритто Итан из команды Линкольн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

44' Удар от ворот произведет Линкольн

43' Зека Карлос не смог попасть в створ ударом издали

43' Лопеш Бернарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Копенгаген выполняет удар от ворот.

41' Гомес Кике не смог попасть в створ ударом издали

41' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Manuel Soler не дал случится голу! Уильям Бовинг должен был забивать, но Manuel Soler сделал отличный сейв

38' Копенгаген выполняет удар от ворот.

38' Бритто Итан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Удар от ворот произведет Линкольн

37' Игрок Зека Карлос из команды Копенгаген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

37' Должен был быть гол! Уильям Бовинг имел отличный шанс, но Manuel Soler не дал голу состоятся!

35' Удар от ворот произведет Линкольн

35' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Г О О О О Л - Роса Маркос из команды Линкольн забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

33' Плохо сыграл Дикс Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Грабара Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Линкольн выполняет удар от ворот.

31' Биэл Пеп из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

30' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Кристансен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Линкольн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Удар от ворот произведет Копенгаген

27' Роса Маркос из команды Линкольн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

27' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Уолкер Лайам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Линкольн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Солер Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок Гомес Кике из команды Линкольн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

19' Линкольн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Копенгаген выполняет удар от ворот.

18' Роса Маркос не смог попасть в створ ударом издали

17' Лопеш Бернарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Винд Жонас пробил со штрафного прямо в стенку

15' Биэл Пеп имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

14' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

14' Линкольн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Линкольн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Линкольн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Линкольн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Солер Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Солер Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Тоскано Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Линкольн

7' Удар от ворот произведет Линкольн

6' Винд Жонас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

4' Г О О О О Л - Чиполина Рой уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

3' Лопеш Бернарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Тоскано Хесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Стаге Йенс из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

3' Уильям Бовинг из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...

2' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Копенгаген начинает с центра поля