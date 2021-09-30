Лига конференций 2021-2022
Копенгаген
3:1
Конец матча
Стадион: Паркен Зрители: 13418
Линкольн
1:0
4' Гол в свои воротаЧиполина Рой
1:1
33' ГолРоса Маркос
2:1
45' ПенальтиВинд Жонас
3:1
52' ГолСтаге Йенс
Ход матча
4'
1:0
33'
1:1
45'
2:1
52'
3:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дикс Кевин
|5
|0.63
|Стаге Йенс
|4
|0.5
|Винд Жонас
|4 (3)
|0.5
|Биэл Пеп
|3
|0.38
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.38
|Вильчек Камиль
|2
|0.25
|Дарами Мохаммед
|2
|0.25
|Бовинг Виллиам
|2
|0.25
|Фальк Расмус
|1
|0.13
|Лерагер Лукас
|1
|0.13
Линкольн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чиполина Рой
|1
|0.25
|Карралеро Фернандо
|1
|0.25
|Ронан Киан
|1
|0.25
|Роса Маркос
|1
|0.25
|Уолкер Лайам
|1 (1)
|0.25
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Линкольн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Копенгаген
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|29.63% (8)
|7.41% (2)
|0
|Линкольн
|0
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +14 =3 -3Нордшелланн 1:5 Копенгаген Нюкёбинг 3:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Митьюлланд Слован Братислава 1:3 Копенгаген
Раннерс 0:2 Копенгаген Вайле 0:4 Копенгаген Копенгаген 5:0 Сивасспор Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сивасспор 1:2 Копенгаген Орхус 1:3 Копенгаген Копенгаген 4:2 Локомотив Пловдив Копенгаген 4:2 Брондбю Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва
Линкольн Последние 20 матчей: +10 =5 -5Линкольн 0:2 ПАОК Линкольн 3:1 Рига Рига 1:1 Линкольн Слован Братислава 1:1 Линкольн
Линкольн 1:3 Слован Братислава ЧФР Клуж 2:0 Линкольн Линкольн 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Глэйсиз Юнайтед 0:2 Линкольн Линкольн 3:0 Лайонз Гибралтар Сент-Джозефс 2:2 Линкольн Монс Кальпе 0:4 Линкольн Линкольн 1:0 Линкс Линкольн 3:1 Европа Лайонз Гибралтар 1:1 Линкольн Линкольн 0:1 Сент-Джозефс Линкольн 5:1 Монс Кальпе Линкс 0:7 Линкольн Европа 0:3 Линкольн
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|ПАОК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Слован Братислава
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Линкольн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|ПАОК
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Линкольн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Слован Братислава
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Слован Братислава
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Линкольн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|9
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|6
|1
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|5.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Копенгаген 3:1 Линкольн
Исход игры
Копенгаген
95.7% (134)
Ничья
3.6% (5)
Линкольн
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.43% (79)
Меньше
43.57% (61)
Обе команды забьют
Да
22.86% (32)
Нет
77.14% (108)
Популярный счёт
2:0 Копенгаген
32.1% (45)
3:0 Копенгаген
24.3% (34)
2:1 Копенгаген
15% (21)
1:0 Копенгаген
8.6% (12)
4:0 Копенгаген
7.9% (11)
3:1 Копенгаген
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (4)
5:0 Копенгаген
2.9% (4)
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