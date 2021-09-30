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Лига конференций 2021-2022

Копенгаген
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13418
Линкольн
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Чиполина Рой
1:1
33' Гол
Роса Маркос
2:1
45' Пенальти
Винд Жонас
3:1
52' Гол
Стаге Йенс
90'+3

Ход матча

4'
Чиполина Рой
1:0
33'
1:1
Роса Маркос
45'
Винд Жонас
2:1
52'
Стаге Йенс
3:1

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дикс Кевин 5 0.63
Стаге Йенс 4 0.5
Винд Жонас 4 (3) 0.5
Биэл Пеп 3 0.38
Хёйлунн Расмус 3 0.38
Вильчек Камиль 2 0.25
Дарами Мохаммед 2 0.25
Бовинг Виллиам 2 0.25
Фальк Расмус 1 0.13
Лерагер Лукас 1 0.13
Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чиполина Рой 1 0.25
Карралеро Фернандо 1 0.25
Ронан Киан 1 0.25
Роса Маркос 1 0.25
Уолкер Лайам 1 (1) 0.25

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Копенгаген 7.41% (2) 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6) 29.63% (8) 7.41% (2) 0
 Линкольн 0 0 40% (2) 0 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Нордшелланн 1:5 Копенгаген Нюкёбинг 3:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Митьюлланд Слован Братислава 1:3 Копенгаген
Раннерс 0:2 Копенгаген Вайле 0:4 Копенгаген Копенгаген 5:0 Сивасспор Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сивасспор 1:2 Копенгаген Орхус 1:3 Копенгаген Копенгаген 4:2 Локомотив Пловдив Копенгаген 4:2 Брондбю Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва
Линкольн Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Линкольн 0:2 ПАОК Линкольн 3:1 Рига Рига 1:1 Линкольн Слован Братислава 1:1 Линкольн
Линкольн 1:3 Слован Братислава ЧФР Клуж 2:0 Линкольн Линкольн 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Глэйсиз Юнайтед 0:2 Линкольн Линкольн 3:0 Лайонз Гибралтар Сент-Джозефс 2:2 Линкольн Монс Кальпе 0:4 Линкольн Линкольн 1:0 Линкс Линкольн 3:1 Европа Лайонз Гибралтар 1:1 Линкольн Линкольн 0:1 Сент-Джозефс Линкольн 5:1 Монс Кальпе Линкс 0:7 Линкольн Европа 0:3 Линкольн

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. ПАОК Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Слован Братислава Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Линкольн Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. ПАОК Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Линкольн Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Слован Братислава Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Копенгаген Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Слован Братислава Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Линкольн Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 9 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. РФШ Рига Лемайич Дарко 6 1 0
4. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
5. КуПС Рангел 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Копенгаген 95.7% (134)
X 3.6% (5)
Линкольн 0.7% (1)
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Где смотреть матч Копенгаген 3:1 Линкольн онлайн


Прогнозы на матч Копенгаген 3:1 Линкольн

Исход игры
Копенгаген
95.7% (134)
Ничья
3.6% (5)
Линкольн
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.43% (79)
Меньше
43.57% (61)
Обе команды забьют
Да
22.86% (32)
Нет
77.14% (108)
Популярный счёт
2:0 Копенгаген
32.1% (45)
3:0 Копенгаген
24.3% (34)
2:1 Копенгаген
15% (21)
1:0 Копенгаген
8.6% (12)
4:0 Копенгаген
7.9% (11)
3:1 Копенгаген
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (4)
5:0 Копенгаген
2.9% (4)
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