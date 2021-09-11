Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Комесанья Санти совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Сисс Пате нанес удар головой, но Айтор Фернандес спокойно отбил мяч.

47' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Моралес Луис тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

46' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Сисс Пате получил желтую карточку от судьи

43' Удар от ворот произведет Леванте

43' Гарсия Альваро III нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

41' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Г О О О О О Л - Рохер Марти из команды Леванте забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Столе Димитриевски прыгнул не в ту сторону.

38' После проверки VAR судья изменил решение - Леванте пробьет пенальти!

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

36' Клерк Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Леванте выполняет удар от ворот.

27' Трехо Оскар не смог попасть в створ ударом издали

27' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Близко! Паласон Иси нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

23' Леванте выполняет удар от ворот.

21' Мартинес Пабло II не смог попасть в створ ударом издали

20' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Мелеро Гонсало нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

17' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Мартинес Пабло II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Меркеланс Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Меркеланс Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Леванте

8' Удар от ворот произведет Леванте

7' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Леванте выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.