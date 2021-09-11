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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
1:0
Второй тайм: 88'

Стадион: Зрители: 12974
Райо Вальекано
0'
16' Желтая карточка
Мартинес Пабло
1:0
39' Пенальти
Рохер Марти
43' Желтая карточка
Сисс Пате
45' Желтая карточка
Моралес Луис
45' Желтая карточка
Комесанья Санти
54' Желтая карточка
Гарсия Альваро
66' Желтая карточка
Малса Микаэль
82' Желтая карточка
Балью Иван
88'
1
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
14
Везу
Рубен
4
Робер
Пьер
19
Клерк
Карлос
25
Мартинес
Пабло
II
22
Мелеро
Гонсало
24
Кампанья
Хосе
9
Рохер
Марти
29
Кантеро
Алехандро
11
Моралес
Луис
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
21
Сисс
Пате
6
Комесанья
Санти
17
Меркеланс
Мартин
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
9
Нтекья
Ранди
Леванте
4-3-3
Райо Вальекано
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Паласон Иси
Меркеланс Мартин
16'
Мартинес Пабло
 
39'
Рохер Марти
1:0
43'
 
Сисс Пате
45'
Моралес Луис
 
45'
 
Комесанья Санти
54'
 
Гарсия Альваро
58'
Малса Микаэль
Кампанья Хосе
 
59'
Гомес Даниэль
Кантеро Алехандро
 
66'
Малса Микаэль
 
67'
 
Валентин Оскар
Сисс Пате
67'
 
Гвардиола Серхи
Савельич Эстебан
67'
 
Лопес Унаи
Трехо Оскар
74'
 
Бебе Тьягу
Нтекья Ранди
75'
Постиго Серхио
Робер Пьер
 
75'
Сон
Рохер Марти
 
79'
Пепелу
Мартинес Пабло
 
82'
 
Балью Иван

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 13
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 2 (1) 0.5
2. Кампанья Хосе 1 0.25
3. Моралес Луис 1 0.25
4. Робер Пьер 1 0.25
5. Мелеро Гонсало 0 0
6. Де Фрутос Хорхе 0 0
Райо Вальекано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трехо Оскар 1 (1) 0.25
2. Гарсия Альваро III 1 0.25
3. Комесанья Санти 1 0.25
4. Нтекья Ранди 1 0.25

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Кампанья Хосе 2 0
2. Моралес Луис 2 0
3. Мелеро Гонсало 2 0
4. Айтор Фернандес 0 1
5. Сольдадо Роберто 1 0
6. Дуарте Оскар 1 0
7. Клерк Карлос 1 0
8. Малса Микаэль 1 0
9. Кантеро Алехандро 1 0
10. Мартинес Пабло II 1 0
Райо Вальекано
# Игрок      
1. Балью Иван 2 0
2. Комесанья Санти 2 0
3. Сисс Пате 2 0
4. Зидан Люка 0 1
5. Ираола Андони 1 0
6. Трехо Оскар 1 0
7. Гарсия Альваро III 1 0
8. Гарсия Франсиско III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)
 Райо Вальекано 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 3:3 Реал Мадрид Кадис 1:1 Леванте Эльче 1:2 Леванте
Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте Валенсия 1:0 Леванте Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Райо Вальекано 4:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Севилья 3:0 Райо Вальекано Леганес 1:1 Райо Вальекано
Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете УД Логроньес 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Мирандес

Последние игры между собой

Леванте: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Райо Вальекано: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Леванте 4:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:1 Леванте Примера Райо Вальекано 2:1 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Райо Вальекано Сегунда
Райо Вальекано 3:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 4:2 Леванте Примера Леванте 0:2 Райо Вальекано Примера Леванте 0:0 Райо Вальекано Примера Леванте 1:0 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 0:0 Леванте Кубок Короля Райо Вальекано 1:2 Леванте Примера Леванте 2:3 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 3:0 Леванте Примера Леванте 3:5 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:2 Леванте Примера Леванте 2:1 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 0:0 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 0:0 Леванте Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Мальорка Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Леванте 1:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Райо Вальекано 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
13. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14. Кадис Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Бетис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Леванте 1:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Райо Вальекано 0:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Кадис Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Леванте 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Райо Вальекано 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
2. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эльче Верду Гонсало 3 0
3. Сельта Мальо Уго 1 1
4. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
5. Алавес Дуарте Рубен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Леванте 72.9% (94)
X 23.3% (30)
Райо Вальекано 3.9% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Райо Вальекано
2.27
4.50
3.67
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Леванте 1:0 Райо Вальекано онлайн


Прогнозы на матч Леванте 1:0 Райо Вальекано

Исход игры
Леванте
72.9% (94)
Ничья
23.3% (30)
Райо Вальекано
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.38% (44)
Меньше
65.63% (84)
Обе команды забьют
Да
51.56% (66)
Нет
48.44% (62)
Популярный счёт
1:0 Леванте
39.5% (51)
2:1 Леванте
28.7% (37)
1:1 Ничья
17.1% (22)
2:0 Леванте
3.9% (5)
0:0 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:2 Райо Вальекано
1.6% (2)
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