Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Райо Вальекано будет все-таки засчитан.

94' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

92' Г О О О О Л - Гвардиола Серхи забивает с правой ноги!

91' Удар от ворот произведет Леванте

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Пепелу из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

88' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Моралес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Балью Иван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Леванте

78' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Айтор Фернандес держит все под контролем

77' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Малса Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Малса Микаэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Удар от ворот произведет Леванте

64' Гарсия Альваро III не смог попасть в створ ударом издали

63' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Трехо Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Трехо Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Леванте выполняет удар от ворот.

59' Комесанья Санти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' ШТАНГА! Так было близко к голу - Нтекья Ранди нанес удар в каркас ворот!

57' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Кампанья Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Кампанья Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Гарсия Альваро III совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Леванте

51' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Удар от ворот произведет Леванте

50' Нтекья Ранди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Сисс Пате не смог попасть в створ ударом издали

47' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Сисс Пате пробил со штрафного прямо в стенку