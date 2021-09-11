Испания: Ла Лига 2021-2022
Леванте
1:1
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 12974
Райо Вальекано
16' Желтая карточкаМартинес Пабло
1:0
39' ПенальтиРохер Марти
43' Желтая карточкаСисс Пате
45' Желтая карточкаМоралес Луис
45' Желтая карточкаКомесанья Санти
54' Желтая карточкаГарсия Альваро
66' Желтая карточкаМалса Микаэль
82' Желтая карточкаБалью Иван
1:1
90' ГолГвардиола Серхи
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 СонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
16'
39'
1:0
43'
45'
45'
54'
66'
75'
79'
82'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 14
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.5
|2.
|Кампанья Хосе
|1
|0.25
|3.
|Моралес Луис
|1
|0.25
|4.
|Робер Пьер
|1
|0.25
|5.
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|6.
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трехо Оскар
|1 (1)
|0.25
|2.
|Гвардиола Серхи
|1
|0.25
|3.
|Гарсия Альваро III
|1
|0.25
|4.
|Комесанья Санти
|1
|0.25
|5.
|Нтекья Ранди
|1
|0.25
|6.
|Бебе Тьягу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампанья Хосе
|2
|0
|2.
|Моралес Луис
|2
|0
|3.
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|4.
|Айтор Фернандес
|0
|1
|5.
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|6.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|7.
|Клерк Карлос
|1
|0
|8.
|Малса Микаэль
|1
|0
|9.
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|10.
|Мартинес Пабло II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балью Иван
|2
|0
|2.
|Комесанья Санти
|2
|0
|3.
|Сисс Пате
|2
|0
|4.
|Зидан Люка
|0
|1
|5.
|Ираола Андони
|1
|0
|6.
|Трехо Оскар
|1
|0
|7.
|Гарсия Альваро III
|1
|0
|8.
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|Райо Вальекано
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +4 =6 -10Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 3:3 Реал Мадрид Кадис 1:1 Леванте Эльче 1:2 Леванте
Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте Валенсия 1:0 Леванте Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +8 =6 -6Райо Вальекано 4:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Севилья 3:0 Райо Вальекано Леганес 1:1 Райо Вальекано
Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете УД Логроньес 0:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Мирандес
Последние игры между собой
Леванте: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Райо Вальекано: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Райо Вальекано 3:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 4:2 Леванте Примера Леванте 0:2 Райо Вальекано Примера Леванте 0:0 Райо Вальекано Примера Леванте 1:0 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 0:0 Леванте Кубок Короля Райо Вальекано 1:2 Леванте Примера Леванте 2:3 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 3:0 Леванте Примера Леванте 3:5 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:2 Леванте Примера Леванте 2:1 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 0:0 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Райо Вальекано Сегунда Райо Вальекано 0:0 Леванте Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|17.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
|2.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|3
|0
|3.
|Сельта
|Мальо Уго
|1
|1
|4.
|Эспаньол
|Серхи Гомес
|1
|1
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
Прогнозы на матч Леванте 1:1 Райо Вальекано
Исход игры
Леванте
72.9% (94)
Ничья
23.3% (30)
Райо Вальекано
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.38% (44)
Меньше
65.63% (84)
Обе команды забьют
Да
51.56% (66)
Нет
48.44% (62)
Популярный счёт
1:0 Леванте
39.5% (51)
2:1 Леванте
28.7% (37)
1:1 Ничья
17.1% (22)
2:0 Леванте
3.9% (5)
0:0 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:2 Райо Вальекано
1.6% (2)
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