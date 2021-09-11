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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 14556
Мальорка
0'
60' Желтая карточка
Гарсия Дани
65' Желтая карточка
Баба Иддрису
1:0
68' Гол
Вивиан Даниэль
2:0
74' Гол
Уильямс Иньяки
87' Желтая карточка
Седлар Александр
90'+5
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
12
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
16
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
20
Седлар
Александр
3
Оливан
Бриан
4
Руис
Иньиго
12
Баба
Иддрису
17
Кубо
Такефуса
14
Родригес
Даниэль
7
Мбула
Хорди
26
Ниньо
Фер
Атлетик Б
4-4-2
Мальорка
4-2-3-1

Ход матча

60'
Гарсия Дани
 
63'
Вильялибре Асьер
Гарсия Рауль
 
63'
Саррага Ойер
Венседор Унай
 
63'
Уильямс Нико
Беренгер Алекс
 
65'
 
Баба Иддрису
68'
Вивиан Даниэль
(Муньяин Икер)
1:0
72'
 
Ли Кан Ин
Мбула Хорди
72'
 
Батталья Родриго
Баба Иддрису
72'
 
Фебас Алейкс
Руис Иньиго
74'
Весга Микель
Гарсия Дани
 
74'
Уильямс Иньяки
(Муньяин Икер)
2:0
77'
 
Састре Хуан
Вальент Мартин
77'
 
Пратс Абдон
Кубо Такефуса
84'
Серрано Нико
Уильямс Иньяки
 
87'
 
Седлар Александр

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 0.5
2. Иньиго Мартинес 1 0.25
3. Вивиан Даниэль 1 0.25
4. Муньяин Икер 0 0
5. Сансет Ойян 0 0
Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родригес Даниэль 1 0.25
2. Оливан Бриан 1 0.25
3. Ниньо Фер 1 0.25
4. Сальва Севилья 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Дани 2 0
2. Де Маркос Оскар 1 0
3. Иньиго Мартинес 1 0
4. Унай Симон 1 0
Мальорка
# Игрок      
1. Седлар Александр 2 0
2. Родригес Даниэль 1 0
3. Фебас Алейкс 1 0
4. Маффео Пабло 1 0
5. Оливан Бриан 1 0
6. Дьедью Амат 1 0
7. Баба Иддрису 1 0
8. Кубо Такефуса 1 0
9. Гарсия Луис 1 0
10. Ниньо Фер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0
 Мальорка 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сельта 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Барселона Эльче 0:0 Атлетик Б Ливерпуль 1:1 Атлетик Б
Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б
Мальорка Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Мальорка 1:0 Эспаньол Алавес 0:1 Мальорка Мальорка 1:1 Бетис Мальорка 1:0 Кальяри
Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка Мальорка 1:0 Эйбар Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка Кастельон 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Луго Лас-Пальмас 1:1 Мальорка

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Атлетик Б 3:1 Мальорка Ла Лига Мальорка 0:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 2:1 Мальорка Примера Мальорка 0:1 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:0 Мальорка Примера Мальорка 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Мальорка Кубок Короля Мальорка 1:1 Атлетик Б Примера Мальорка 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Мальорка Примера Атлетик Б 1:3 Мальорка Примера Мальорка 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Мальорка Примера Мальорка 3:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Мальорка Первый дивизион Мальорка 0:0 Атлетик Б Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
2. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Валенсия Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
8. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Леванте Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
13. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14. Кадис Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
15. Бетис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Эльче Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Сельта Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Осасуна Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Кадис Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Сельта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
17. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
2. Севилья Ламела Эрик 3 0 0
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 0 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 0
5. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 2 1
2. Эльче Верду Гонсало 3 0
3. Сельта Мальо Уго 1 1
4. Эспаньол Серхи Гомес 1 1
5. Алавес Дуарте Рубен 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Атлетик Б 91% (121)
X 7.5% (10)
Мальорка 1.5% (2)
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Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Мальорка

Исход игры
Атлетик Б
91% (121)
Ничья
7.5% (10)
Мальорка
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.08% (40)
Меньше
69.92% (93)
Обе команды забьют
Да
36.84% (49)
Нет
63.16% (84)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
46.6% (62)
2:1 Атлетик Б
27.1% (36)
2:0 Атлетик Б
15% (20)
1:1 Ничья
6.8% (9)
3:1 Атлетик Б
2.3% (3)
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