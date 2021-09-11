Испания: Ла Лига 2021-2022
60' Желтая карточкаГарсия Дани
65' Желтая карточкаБаба Иддрису
1:0
68' ГолВивиан Даниэль
2:0
74' ГолУильямс Иньяки
87' Желтая карточкаСедлар Александр
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
15
Маффео
Пабло
12
Баба
Иддрису
26
Ниньо
Фер
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
- Нападающий
-
30 Уильямс НикоНападающий
-
33 Серрано НикоНападающий
-
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ниньо ФерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
-
25 Хопп МэттьюНападающий
- Нападающий
-
29 Josep Gaya
-
Главный тренер: Luis Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
60'
65'
68'
1:0
72'
74'
2:0
87'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|2
|0.5
|2.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.25
|3.
|Вивиан Даниэль
|1
|0.25
|4.
|Муньяин Икер
|0
|0
|5.
|Сансет Ойян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родригес Даниэль
|1
|0.25
|2.
|Оливан Бриан
|1
|0.25
|3.
|Ниньо Фер
|1
|0.25
|4.
|Сальва Севилья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Дани
|2
|0
|2.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|3.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|4.
|Унай Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Седлар Александр
|2
|0
|2.
|Родригес Даниэль
|1
|0
|3.
|Фебас Алейкс
|1
|0
|4.
|Маффео Пабло
|1
|0
|5.
|Оливан Бриан
|1
|0
|6.
|Дьедью Амат
|1
|0
|7.
|Баба Иддрису
|1
|0
|8.
|Кубо Такефуса
|1
|0
|9.
|Гарсия Луис
|1
|0
|10.
|Ниньо Фер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
|Мальорка
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сельта 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Барселона Эльче 0:0 Атлетик Б Ливерпуль 1:1 Атлетик Б
Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б
Мальорка Последние 20 матчей: +13 =4 -3Мальорка 1:0 Эспаньол Алавес 0:1 Мальорка Мальорка 1:1 Бетис Мальорка 1:0 Кальяри
Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка Мальорка 1:0 Эйбар Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка Кастельон 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Луго Лас-Пальмас 1:1 Мальорка
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Атлетик Б 1:0 Мальорка Примера Мальорка 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Мальорка Кубок Короля Мальорка 1:1 Атлетик Б Примера Мальорка 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Мальорка Примера Атлетик Б 1:3 Мальорка Примера Мальорка 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Мальорка Примера Мальорка 3:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Мальорка Первый дивизион Мальорка 0:0 Атлетик Б Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Осасуна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|17.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
|2.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|3
|0
|3.
|Сельта
|Мальо Уго
|1
|1
|4.
|Эспаньол
|Серхи Гомес
|1
|1
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Мальорка
Исход игры
Атлетик Б
91% (121)
Ничья
7.5% (10)
Мальорка
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.08% (40)
Меньше
69.92% (93)
Обе команды забьют
Да
36.84% (49)
Нет
63.16% (84)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
46.6% (62)
2:1 Атлетик Б
27.1% (36)
2:0 Атлетик Б
15% (20)
1:1 Ничья
6.8% (9)
3:1 Атлетик Б
2.3% (3)
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