Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Nico Serrano из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...

93' Удар от ворот произведет Мальорка

92' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отдал передачу, которая была заблокирована.

92' Отличные скиллы показывает Нико Уильямс, обводя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Батталья Родриго из команды Мальорка навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

89' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

85' Нико Уильямс из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

85' Фернандо Ниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Састре Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Nico Serrano

81' Ли Кан Ин не смог попасть в створ ударом издали

81' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Мальорка выполняет удар от ворот.

79' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает пас партнеру.

79' Нико Уильямс из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...

78' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Вивиан Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Унай Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Родригес Даниэль из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Г О О О О Л - Уильямс Иньяки забивает с правой ноги!

74' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

72' Отличный пас сделал Баба Иддрису из команды Мальорка . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

72' Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

71' Удар от ворот произведет Мальорка

70' Нико Уильямс нанес удар, но промахнулся очень сильно.

68' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

66' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Седлар Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

63' Тактическая замена. Беренгер Алекс уходит с поля и его заменяет Нико Уильямс

63' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Вильялибре Асьер

62' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Баба Иддрису из команды Мальорка наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

59' Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Рауль Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Маффео Пабло получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Маффео Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Вивиан Даниэль пробует нанести удар издали, но Маноло Рейна держит все под контролем

54' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

54' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Мальорка выполняет удар от ворот.

51' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Седлар Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Руис Иньиго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Отличные скиллы показывает Муньяин Икер , обводя своих соперников

48' Руис Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Сегодняшная посещаемость составляет 14556 болельщиков

48' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля