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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6856
Эльче
0'
19' Желтая карточка
Верду Гонсало
24' Желтая карточка
Маскарель Омар
52' Желтая карточка
Дамиан Суарес
63' Желтая карточка
Паласиос Элибельтон
0:1
69' Гол
Лукас Перес
85' Желтая карточка
Рамирес Сандро
90'+6
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
22
Дамиан
Суарес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
11
Аленья
Карлес
16
Янкто
Якуб
7
Мата
Хайме
10
Унал
Энес
1
Касилья
Кико
4
Диего
Гонсалес
VII
5
Верду
Гонсало
6
Бигас
Педро
14
Паласиос
Элибельтон
8
Гутьеррес
Хосе
21
Маскарель
Омар
16
Фидель
Чавес
22
Мохика
Хоан
18
Бенедетто
Дарио
9
Бое
Лукас
Хетафе
3-5-2
Эльче
3-5-2

Ход матча

19'
 
Верду Гонсало
24'
 
Маскарель Омар
32'
Тимор Давид
Арамбарри Мауро
 
52'
Дамиан Суарес
 
58'
 
Роко Энсо
Бигас Педро
58'
 
Лукас Перес
Бое Лукас
60'
Витоло Виктор
Мата Хайме
 
60'
Рамирес Сандро
Унал Энес
 
63'
 
Паласиос Элибельтон
69'
0:1
Лукас Перес
(Мохика Хоан)
73'
 
Каррильо Гидо
Бенедетто Дарио
73'
 
Гумбау Херард
Маскарель Омар
73'
Поведа Дарио
Оливера Матиас
 
73'
Сильва Хонатан
Аленья Карлес
 
85'
Рамирес Сандро
 
86'
 
Марконе Иван
Фидель Чавес

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 4 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамирес Сандро 1 0.25
2. Аленья Карлес 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роко Энсо 1 0.25
2. Лукас Перес 1 0.25
3. Фидель Чавес 0 0
4. Мохика Хоан 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Кабако Эрик 2 1
2. Дамиан Суарес 2 0
3. Рамирес Сандро 1 0
4. Арамбарри Мауро 1 0
5. Аленья Карлес 1 0
6. Оливера Матиас 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Верду Гонсало 4 0
2. Гутьеррес Хосе 1 0
3. Бенедетто Дарио 1 0
4. Фидель Чавес 1 0
5. Маскарель Омар 1 0
6. Паласиос Элибельтон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 0 100% (1) 0 0 0 0
 Эльче 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Валенсия 1:0 Хетафе Хетафе 2:0 Брайтон
Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе
Эльче Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эльче 1:1 Севилья Атлетико М 1:0 Эльче Эльче 0:0 Атлетик Б Эльче 1:2 Леванте
Эльче 1:1 Картахена Эльче 1:0 Алавес Эльче 2:2 Тенерифе Эльче 0:2 Сарагоса Эльче 6:1 Атромитос Эльче 2:0 Атлетик Б Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Хетафе 1:1 Эльче Ла Лига Эльче 1:3 Хетафе Ла Лига Хетафе 2:0 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Хетафе Сегунда
Эльче 0:1 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Эльче Примера Эльче 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эльче Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
7. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
8. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9. Эльче Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Осасуна Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Бетис 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
14. Леванте Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
15. Гранада 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17. Кадис Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Сельта Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Гранада 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Бетис 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Бетис 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Гранада 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 5 1 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 4 0
2. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
3. Хетафе Кабако Эрик 2 1
4. Эспаньол Морено Висенте 3 0
5. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Хетафе 82.6% (119)
X 15.3% (22)
Эльче 2.1% (3)
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Где смотреть матч Хетафе 0:1 Эльче онлайн


Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Эльче

Исход игры
Хетафе
82.6% (119)
Ничья
15.3% (22)
Эльче
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.08% (41)
Меньше
70.92% (100)
Обе команды забьют
Да
38.3% (54)
Нет
61.7% (87)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
46.5% (67)
2:1 Хетафе
25% (36)
1:1 Ничья
9% (13)
2:0 Хетафе
7.6% (11)
0:0 Ничья
4.2% (6)
0:1 Эльче
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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