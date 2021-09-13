Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Голкипер мог бы сыграть и получше

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Паласиос Элибельтон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Оливера Матиас из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

44' Фидель Чавес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Фидель Чавес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Хетафе выполняет удар от ворот.

41' Отличный пас сделал Мохика Хоан из команды Эльче . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

40' Хетафе выполняет удар от ворот.

40' Игрок Бое Лукас из команды Эльче неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

38' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Максимович Неманья из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Унал Энес из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

35' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

33' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Арамбарри Мауро получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Фидель Чавес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Оливера Матиас из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Отличный пас сделал Маскарель Омар из команды Эльче . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

25' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Эльче выполняет удар от ворот.

25' Аленья Карлес из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

24' Маскарель Омар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

23' Хетафе выполняет удар от ворот.

23' Бенедетто Дарио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' ШАНС! Бенедетто Дарио вышел один на один с голкипером...

22' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Эльче

21' Дамиан Суарес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

19' Рефери не любит споров - именно за это Верду Гонсало сейчас получил желтую

19' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Эльче выполняет удар от ворот.

17' Отличный пас сделал Оливера Матиас из команды Хетафе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

16' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бигас Педро из команды Эльче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Игрок Мата Хайме из команды Хетафе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

14' Удар от ворот произведет Эльче

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Игрок Мата Хайме из команды Хетафе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

13' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Дьене Даконам из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Хетафе выполняет удар от ворот.

12' Отличный пас сделал Фидель Чавес из команды Эльче . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

4' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эльче начинает с центра поля