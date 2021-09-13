Испания: Ла Лига 2021-2022
Хетафе
0:1
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 6856
Эльче
19' Желтая карточкаВерду Гонсало
24' Желтая карточкаМаскарель Омар
52' Желтая карточкаДамиан Суарес
63' Желтая карточкаПаласиос Элибельтон
0:1
69' ГолЛукас Перес
85' Желтая карточкаРамирес Сандро
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
16
Янкто
Якуб
10
Унал
Энес
16
Фидель
Чавес
22
Мохика
Хоан
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
24 Тимор ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Поведа ДариоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
22 Мохика ХоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
-
12 Лукас ПересНападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
19'
24'
52'
58'
58'
69'
0:1
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
4 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамирес Сандро
|1
|0.25
|2.
|Аленья Карлес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роко Энсо
|1
|0.25
|2.
|Лукас Перес
|1
|0.25
|3.
|Фидель Чавес
|0
|0
|4.
|Мохика Хоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Дамиан Суарес
|2
|0
|3.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|5.
|Аленья Карлес
|1
|0
|6.
|Оливера Матиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Верду Гонсало
|4
|0
|2.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|3.
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|4.
|Фидель Чавес
|1
|0
|5.
|Маскарель Омар
|1
|0
|6.
|Паласиос Элибельтон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Эльче
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =4 -8Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Валенсия 1:0 Хетафе Хетафе 2:0 Брайтон
Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе
Эльче Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эльче 1:1 Севилья Атлетико М 1:0 Эльче Эльче 0:0 Атлетик Б Эльче 1:2 Леванте
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Бетис
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Гранада
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Гранада
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Бетис
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Бетис
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Гранада
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|5
|1
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|4
|0
|2.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|3.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|4.
|Эспаньол
|Морено Висенте
|3
|0
|5.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Эльче
Исход игры
Хетафе
82.6% (119)
Ничья
15.3% (22)
Эльче
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.08% (41)
Меньше
70.92% (100)
Обе команды забьют
Да
38.3% (54)
Нет
61.7% (87)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
46.5% (67)
2:1 Хетафе
25% (36)
1:1 Ничья
9% (13)
2:0 Хетафе
7.6% (11)
0:0 Ничья
4.2% (6)
0:1 Эльче
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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