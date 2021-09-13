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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Бетис
0'
15' Желтая карточка
Иглесиас Борха
23' Желтая карточка
Фекир Набиль
28'
1
Машимиану
Луиш
2
Ариас
Сантьяго
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
19
Монторо
Анхель
4
Гоналон
Максим
14
Мончу
Рамон
7
Соро
Альберто
9
Суарес
Луис
III
11
Мачис
Дарвин
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
14
Карвалью
Вилльям
21
Гидо
Родригес
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
9
Иглесиас
Борха
Гранада
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Песселья Херман
Бартра Марк
15'
 
Иглесиас Борха
23'
 
Фекир Набиль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 1 0.25
2. Бакка Карлос 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуанми Мигель 2 0.5
2. Гонсалес Эдгар 0 0
3. Фекир Набиль 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 2 0
2. Кини Марин 1 0
3. Пуэртас Антонио 1 0
4. Дуарте Домингуш 1 0
5. Милья Луис 1 0
6. Суарес Луис III 1 0
7. Мончу Рамон 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Монтойя Мартин 2 0
2. Руибаль Айтор 2 0
3. Гонсалес Эдгар 1 0
4. Каналес Серхио 1 0
5. Хуанми Мигель 1 0
6. Песселья Херман 1 0
7. Силва Руи 1 0
8. Фекир Набиль 1 0
9. Иглесиас Борха 1 0
10. Акуоку Поль 1 0
11. Миранда Хуан 1 0
12. Мануэль Пеллегрини 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 0 100% (1) 0 0 0 0
 Бетис 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Райо Вальекано 4:0 Гранада Гранада 1:1 Валенсия Вильярреал 0:0 Гранада Гранада 3:1 Малага
Гранада 3:0 Линенсе Гранада 0:1 Алькоркон Гранада 1:1 Эспаньол Гранада 2:1 Борнмут Гранада 0:0 Хетафе Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал
Бетис Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Бетис 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:1 Кадис Мальорка 1:1 Бетис Бетис 5:2 Рома
Альмерия 2:1 Бетис Бетис 3:2 Лидс Дерби 1:0 Бетис Бетис 0:1 Вулверхэмптон Винтертур 0:4 Бетис Сельта 2:3 Бетис Бетис 1:0 Уэска Эйбар 1:1 Бетис Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте

Последние игры между собой

Гранада: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Бетис: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Бетис 2:1 Гранада Ла Лига Гранада 2:0 Бетис Ла Лига Бетис 3:2 Гранада Товарищеские матчи Бетис 2:2 Гранада Ла Лига
Гранада 1:0 Бетис Ла Лига Гранада 4:1 Бетис Примера Бетис 2:2 Гранада Примера Бетис 2:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Бетис Примера Гранада 1:2 Бетис Товарищеские матчи Гранада 1:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Гранада Примера Гранада 1:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Гранада 0:1 Бетис Примера Гранада 3:0 Бетис Сегунда Гранада 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 4:1 Гранада Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
7. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
8. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9. Эльче Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Осасуна Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Бетис 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
14. Леванте Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
15. Гранада 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17. Кадис Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Сельта Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Гранада 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Бетис 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Бетис 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Гранада 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 5 1 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 4 0
2. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
3. Хетафе Кабако Эрик 2 1
4. Эспаньол Морено Висенте 3 0
5. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Гранада 30.6% (44)
X 52.1% (75)
Бетис 17.4% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Бетис
3.54
3.30
2.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Гранада 0:0 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Гранада 0:0 Бетис

Исход игры
Гранада
30.6% (44)
Ничья
52.1% (75)
Бетис
17.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
26.06% (37)
Меньше
73.94% (105)
Обе команды забьют
Да
73.24% (104)
Нет
26.76% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.5% (67)
2:1 Гранада
14.6% (21)
1:0 Гранада
13.2% (19)
1:2 Бетис
9% (13)
0:1 Бетис
7.6% (11)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Гранада
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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