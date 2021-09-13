Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Каналес Серхио из команды Бетис сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

93' Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Матч возобновлен

92' Хоакин Санчес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Рефери не любит споров - именно за это Мануэль Пеллегрини сейчас получил желтую

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Гоналон Максим получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Фантастический гол, где все сам сделал Каналес Серхио

89' Г О О О О Л - Каналес Серхио забивает с левой ноги!

89' Отличные скиллы показывает Каналес Серхио , обводя своих соперников

89' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Абрам Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Каналес Серхио пробует нанести удар издали, но Луис Максимиано держит все под контролем

84' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Хоакин Санчес пробует нанести удар издали, но Луис Максимиано держит все под контролем

81' Хорошую попытку сделал Бакка Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Тельо Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Силва Руи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

73' Тактическая замена. Родри уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес

73' Каналес Серхио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Бетис

72' Отличные скиллы показывает Рочина Рубен , обводя своих соперников

71' Виллиан Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Камараса Виктор из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Команда Гранада сравняла счет! Игра продолжается!

64' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

63' Бакка Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Абрам Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Тельо Кристиан из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Бетис выполняет удар от ворот.

59' Бетис выполняет удар от ворот.

59' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

58' Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Фекир Набиль из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

56' Мачис Дарвин из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Бетис выполняет удар от ворот.

54' Мачис Дарвин из команды Гранада не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

53' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Бетис выполняет удар от ворот.

52' Нева Карлос не смог попасть в створ ударом издали

51' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Бетис выполняет удар от ворот.

49' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ариас Сантьяго из команды Гранада

49' Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Тельо Кристиан нанес удар, мяч был парирован, но Луис Максимиано не удержал его в руках.

48' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Бетис

47' Игрок Мачис Дарвин из команды Гранада неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля