Испания: Ла Лига 2021-2022
Гранада
1:2
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Бетис
15' Желтая карточкаИглесиас Борха
23' Желтая карточкаФекир Набиль
0:1
45' ГолРодри Родриго
1:1
66' ГолСуарес Луис
1:2
89' ГолКаналес Серхио
90' Желтая карточкаГоналон Максим
90' Желтая карточкаМануэль Пеллегрини
15
Нева
Карлос
14
Мончу
Рамон
11
Мачис
Дарвин
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
17 Кини МаринЗащитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
21 Рочина РубенПолузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Бакка КарлосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
23'
45'
0:1
66'
1:1
84'
89'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 9
-
6 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|2
|0.5
|2.
|Рочина Рубен
|0
|0
|3.
|Бакка Карлос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуанми Мигель
|2
|0.5
|2.
|Каналес Серхио
|1
|0.25
|3.
|Родри Родриго
|1
|0.25
|4.
|Гидо Родригес
|0
|0
|5.
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|6.
|Фекир Набиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|2
|0
|2.
|Гоналон Максим
|1
|0
|3.
|Кини Марин
|1
|0
|4.
|Пуэртас Антонио
|1
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|6.
|Милья Луис
|1
|0
|7.
|Суарес Луис III
|1
|0
|8.
|Мончу Рамон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монтойя Мартин
|2
|0
|2.
|Фекир Набиль
|2
|0
|3.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|4.
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|5.
|Гонсалес Эдгар
|1
|0
|6.
|Каналес Серхио
|1
|0
|7.
|Хуанми Мигель
|1
|0
|8.
|Песселья Херман
|1
|0
|9.
|Силва Руи
|1
|0
|10.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|11.
|Акуоку Поль
|1
|0
|12.
|Миранда Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Бетис
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +6 =4 -10Райо Вальекано 4:0 Гранада Гранада 1:1 Валенсия Вильярреал 0:0 Гранада Гранада 3:1 Малага
Гранада 3:0 Линенсе Гранада 0:1 Алькоркон Гранада 1:1 Эспаньол Гранада 2:1 Борнмут Гранада 0:0 Хетафе Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал
Бетис Последние 20 матчей: +7 =9 -4Бетис 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:1 Кадис Мальорка 1:1 Бетис Бетис 5:2 Рома
Последние игры между собой
Гранада: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Бетис: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Гранада 1:0 Бетис Ла Лига Гранада 4:1 Бетис Примера Бетис 2:2 Гранада Примера Бетис 2:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Бетис Примера Гранада 1:2 Бетис Товарищеские матчи Гранада 1:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Гранада Примера Гранада 1:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Гранада 0:1 Бетис Примера Гранада 3:0 Бетис Сегунда Гранада 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 4:1 Гранада Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|16.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|5
|1
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|4
|0
|2.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|3.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|4.
|Эспаньол
|Морено Висенте
|3
|0
|5.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
Прогнозы на матч Гранада 1:2 Бетис
Исход игры
Гранада
30.6% (44)
Ничья
52.1% (75)
Бетис
17.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
26.06% (37)
Меньше
73.94% (105)
Обе команды забьют
Да
73.24% (104)
Нет
26.76% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.5% (67)
2:1 Гранада
14.6% (21)
1:0 Гранада
13.2% (19)
1:2 Бетис
9% (13)
0:1 Бетис
7.6% (11)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Гранада
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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