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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
1:2
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
15' Желтая карточка
Иглесиас Борха
23' Желтая карточка
Фекир Набиль
0:1
45' Гол
Родри Родриго
1:1
66' Гол
Суарес Луис
1:2
89' Гол
Каналес Серхио
90' Желтая карточка
Гоналон Максим
90' Желтая карточка
Мануэль Пеллегрини
90'+5
1
Машимиану
Луиш
2
Ариас
Сантьяго
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
19
Монторо
Анхель
4
Гоналон
Максим
14
Мончу
Рамон
7
Соро
Альберто
9
Суарес
Луис
III
11
Мачис
Дарвин
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
14
Карвалью
Вилльям
21
Гидо
Родригес
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
9
Иглесиас
Борха
Гранада
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Песселья Херман
Бартра Марк
15'
 
Иглесиас Борха
23'
 
Фекир Набиль
45'
0:1
Родри Родриго
(Гидо Родригес)
46'
 
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
59'
Абрам Луис
Санчес Герман
 
59'
Бакка Карлос
Соро Альберто
 
64'
 
Камараса Виктор
Фекир Набиль
64'
 
Каналес Серхио
Карвалью Вилльям
64'
Рочина Рубен
Мачис Дарвин
 
66'
Суарес Луис
(Рочина Рубен)
1:1
73'
 
Хоакин Санчес
Родри Родриго
84'
Этеки Ян
Мончу Рамон
 
84'
Видаль Молина
Суарес Луис
 
89'
1:2
Каналес Серхио
(Гидо Родригес)
90'
Гоналон Максим
 
90'
 
Мануэль Пеллегрини

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 2 0.5
2. Рочина Рубен 0 0
3. Бакка Карлос 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуанми Мигель 2 0.5
2. Каналес Серхио 1 0.25
3. Родри Родриго 1 0.25
4. Гидо Родригес 0 0
5. Гонсалес Эдгар 0 0
6. Фекир Набиль 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 2 0
2. Гоналон Максим 1 0
3. Кини Марин 1 0
4. Пуэртас Антонио 1 0
5. Дуарте Домингуш 1 0
6. Милья Луис 1 0
7. Суарес Луис III 1 0
8. Мончу Рамон 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Монтойя Мартин 2 0
2. Фекир Набиль 2 0
3. Руибаль Айтор 2 0
4. Мануэль Пеллегрини 2 0
5. Гонсалес Эдгар 1 0
6. Каналес Серхио 1 0
7. Хуанми Мигель 1 0
8. Песселья Херман 1 0
9. Силва Руи 1 0
10. Иглесиас Борха 1 0
11. Акуоку Поль 1 0
12. Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Бетис 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Райо Вальекано 4:0 Гранада Гранада 1:1 Валенсия Вильярреал 0:0 Гранада Гранада 3:1 Малага
Гранада 3:0 Линенсе Гранада 0:1 Алькоркон Гранада 1:1 Эспаньол Гранада 2:1 Борнмут Гранада 0:0 Хетафе Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал
Бетис Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Бетис 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:1 Кадис Мальорка 1:1 Бетис Бетис 5:2 Рома
Альмерия 2:1 Бетис Бетис 3:2 Лидс Дерби 1:0 Бетис Бетис 0:1 Вулверхэмптон Винтертур 0:4 Бетис Сельта 2:3 Бетис Бетис 1:0 Уэска Эйбар 1:1 Бетис Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте

Последние игры между собой

Гранада: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Бетис: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Бетис 2:1 Гранада Ла Лига Гранада 2:0 Бетис Ла Лига Бетис 3:2 Гранада Товарищеские матчи Бетис 2:2 Гранада Ла Лига
Гранада 1:0 Бетис Ла Лига Гранада 4:1 Бетис Примера Бетис 2:2 Гранада Примера Бетис 2:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Бетис Примера Гранада 1:2 Бетис Товарищеские матчи Гранада 1:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Гранада Примера Гранада 1:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Гранада 0:1 Бетис Примера Гранада 3:0 Бетис Сегунда Гранада 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 4:1 Гранада Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
7. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
8. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9. Бетис Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Эльче Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Осасуна Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Леванте Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
15. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
16. Кадис Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Сельта Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Райо Вальекано Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Сельта Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 5 1 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 4 0
2. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
3. Хетафе Кабако Эрик 2 1
4. Эспаньол Морено Висенте 3 0
5. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Гранада 30.6% (44)
X 52.1% (75)
Бетис 17.4% (25)
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Где смотреть матч Гранада 1:2 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Гранада 1:2 Бетис

Исход игры
Гранада
30.6% (44)
Ничья
52.1% (75)
Бетис
17.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
26.06% (37)
Меньше
73.94% (105)
Обе команды забьют
Да
73.24% (104)
Нет
26.76% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.5% (67)
2:1 Гранада
14.6% (21)
1:0 Гранада
13.2% (19)
1:2 Бетис
9% (13)
0:1 Бетис
7.6% (11)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Гранада
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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