Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Лилль имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Грбич Иво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Моффи Теремас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

49' Плохо сыграл Грбич Иво - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Удар от ворот произведет Лорьян

47' Гомес Анхель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Гомес Анхель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Йилмаз Бурак из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

44' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Лилль выполняет удар от ворот.

43' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Лилль выполняет удар от ворот.

40' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

40' Отличные скиллы показывает Иконе Жонатан , обводя своих соперников

40' Шека нанес удар, но тот был заблокирован.

40' Дженц Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Отличные скиллы показывает Мандава Рейнилду , обводя своих соперников

38' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Лорьенте Арман из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

38' Шека из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

36' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Лорьян выполняет удар от ворот.

36' Шека из команды Лилль пробил со штрафного, но очень мимо цели.

35' Абергель Лоран совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Абергель Лоран пробует нанести удар издали, но Иво Грбич держит все под контролем

31' Шека выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Удар от ворот произведет Лилль

28' Силва Игор имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

27' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Г О О О О О Л - Йилмаз Бурак из команды Лилль забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Поль Нарди прыгнул не в ту сторону.

24' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Шека из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

23' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Лорьян

20' Выглядело как неплохой момент. Фонте Жозе из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

19' Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Шека получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Шека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Лемуан Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Язиджи Юсуф из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Фантастический гол, где все сам сделал Моффи Теремас

7' Г О О О О Л - Лорьенте Арман забивает с левой ноги!

7' Отличные скиллы показывает Моффи Теремас , обводя своих соперников

7' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Лорьенте Арман нанес удар головой, но Иво Грбич спокойно отбил мяч.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лорьян начинает с центра поля