Франция: Лига 1 2021-2022
Лорьян
1:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Стад де Мустуар
Лилль
1:0
7' ГолЛорьенте Арман
1:1
25' ПенальтиЙилмаз Бурак
35' Желтая карточкаАбергель Лоран
44' Желтая карточкаГомес Анхель
30
Нарди
Поль
11
Язиджи
Юсуф
8
Шека
20
Гомес
Анхель
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
-
36 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
31 Бурле РедванНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
34 Асконе РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
7'
1:0
25'
1:1
35'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лорьенте Арман
|2
|0.4
|2.
|Моффи Теремас
|1 (1)
|0.2
|3.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.2
|4.
|Монкондю Томас
|1
|0.2
|5.
|Абергель Лоран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|3 (1)
|0.6
|2.
|Язиджи Юсуф
|1
|0.2
|3.
|Иконе Жонатан
|1
|0.2
|4.
|Дэвид Джонатан
|1
|0.2
|5.
|Ботман Свен
|1
|0.2
|6.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|7.
|Фонте Жозе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Убулан
|2
|1
|2.
|Эрго Жером
|1
|1
|3.
|Лемуан Фабьен
|2
|0
|4.
|Монкондю Томас
|2
|0
|5.
|Абергель Лоран
|2
|0
|6.
|Фонтен Тома
|1
|0
|7.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|8.
|Нарди Поль
|1
|0
|9.
|Силва Игор
|1
|0
|10.
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|2.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|3.
|Шека
|2
|0
|4.
|Фонте Жозе
|1
|0
|5.
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|6.
|Иконе Жонатан
|1
|0
|7.
|Гомес Анхель
|1
|0
|8.
|Челик Зеки
|1
|0
|9.
|Джало Тьягу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|0
|25% (1)
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|Лилль
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +8 =7 -5Ланс 2:2 Лорьян Монпелье 3:1 Лорьян Лорьян 1:0 Монако Сент-Этьен 1:1 Лорьян
Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5Лилль 2:1 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 0:4 Ницца Метц 3:3 Лилль
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Лилль: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Лорьян 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Лига 1 Лилль 5:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Лилль Лига 1 Лорьян 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Кубок Лилль 6:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Лилль Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Анже
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|5.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|6
|6.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|7.
|Лилль
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|8.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 9
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|19.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|20.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|3
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Лилль
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Лилль
|1:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|10.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|4
|0
|2
|2.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|2
|3.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|1
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|5.
|Ланс
|Фофана Секо
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|4.
|Страсбург
|Фила Карол
|3
|0
|5.
|Лион
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Лилль
Исход игры
Лорьян
11.2% (14)
Ничья
22.4% (28)
Лилль
66.4% (83)
Тотал 2.5
Больше
43.55% (54)
Меньше
56.45% (70)
Обе команды забьют
Да
65.32% (81)
Нет
34.68% (43)
Популярный счёт
1:2 Лилль
35.2% (44)
1:1 Ничья
21.6% (27)
0:1 Лилль
20.8% (26)
1:0 Лорьян
6.4% (8)
0:2 Лилль
6.4% (8)
2:1 Лорьян
4.8% (6)
2:3 Лилль
1.6% (2)
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