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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
1:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Лилль
0'
1:0
7' Гол
Лорьенте Арман
1:1
25' Пенальти
Йилмаз Бурак
35' Желтая карточка
Абергель Лоран
44' Желтая карточка
Гомес Анхель
83'
30
Нарди
Поль
2
Силва
Игор
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
25
Ле
Гофф
Венсан
23
Монкондю
Томас
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
13
Моффи
Теремас
28
Лорьенте
Арман
1
Грбич
Иво
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
11
Язиджи
Юсуф
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
20
Гомес
Анхель
10
Иконе
Жонатан
17
Йилмаз
Бурак
Лорьян
5-3-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

7'
Лорьенте Арман
(Моффи Теремас)
1:0
25'
1:1
Йилмаз Бурак
35'
Абергель Лоран
 
44'
 
Гомес Анхель
59'
 
Гудмундссон Габриэль
Гомес Анхель
76'
 
Дэвид Джонатан
Язиджи Юсуф
81'
Буасгар Кентен
Монкондю Томас
 
81'
Грбич Адриан
Лорьенте Арман
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лорьенте Арман 2 0.4
2. Моффи Теремас 1 (1) 0.2
3. Ле Гофф Венсан 1 0.2
4. Монкондю Томас 1 0.2
5. Абергель Лоран 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 3 (1) 0.6
2. Язиджи Юсуф 1 0.2
3. Иконе Жонатан 1 0.2
4. Дэвид Джонатан 1 0.2
5. Ботман Свен 1 0.2
6. Лихаджи Исаак 0 0
7. Фонте Жозе 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Мендес Убулан 2 1
2. Эрго Жером 1 1
3. Лемуан Фабьен 2 0
4. Монкондю Томас 2 0
5. Абергель Лоран 2 0
6. Фонтен Тома 1 0
7. Ле Гофф Венсан 1 0
8. Нарди Поль 1 0
9. Силва Игор 1 0
10. Амель Пьер-Ив 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 2 0
2. Андре Бенжамин 2 0
3. Шека 2 0
4. Фонте Жозе 1 0
5. Язиджи Юсуф 1 0
6. Иконе Жонатан 1 0
7. Гомес Анхель 1 0
8. Челик Зеки 1 0
9. Джало Тьягу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 0 25% (1) 50% (2) 25% (1) 0 0
 Лилль 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Ланс 2:2 Лорьян Монпелье 3:1 Лорьян Лорьян 1:0 Монако Сент-Этьен 1:1 Лорьян
Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант Лорьян 1:1 Бордо Брест 2:3 Лорьян Лорьян 0:0 Конкарно Страсбург 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Метц Лион 4:1 Лорьян Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест Нант 1:1 Лорьян Лорьян 1:1 Ницца Ле Пюи 1:0 Лорьян
Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Лилль 2:1 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 0:4 Ницца Метц 3:3 Лилль
Лилль 1:0 ПСЖ Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль Анже 1:2 Лилль Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Лилль: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Лорьян 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 4:0 Лорьян Лига 1 Лилль 0:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Лилль Лига 1
Лорьян 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Лига 1 Лилль 5:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Лилль Лига 1 Лорьян 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Кубок Лилль 6:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Анже Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Клермон Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
5. Ницца Заявка 3 2 1 0 9 - 0 6
6. Ланс Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
7. Лилль 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 10 6
8. Лорьян 1:1 Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
9. Ренн Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
12. Монпелье Заявка 4 1 1 2 9 - 9 4
13. Монако Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
15. Реймс Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
16. Метц Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Сент-Этьен Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
19. Бордо Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
20. Труа Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Лорьян 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 3
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Лилль 1:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Лилль 1:1 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
10. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Лорьян 1:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Сент-Этьен Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 4 0 2
2. Клермон Байо Мохамед 3 0 2
3. Клермон Рашани Эльбасан 3 0 1
4. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
5. Ланс Фофана Секо 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Бордо Кватенг Энок 3 0
4. Страсбург Фила Карол 3 0
5. Лион Да Сильва Дамьен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 125
Лорьян 11.2% (14)
X 22.4% (28)
Лилль 66.4% (83)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Лилль
5.70
3.50
3.90
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Где смотреть матч Лорьян 1:1 Лилль онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Лилль

Исход игры
Лорьян
11.2% (14)
Ничья
22.4% (28)
Лилль
66.4% (83)
Тотал 2.5
Больше
43.55% (54)
Меньше
56.45% (70)
Обе команды забьют
Да
65.32% (81)
Нет
34.68% (43)
Популярный счёт
1:2 Лилль
35.2% (44)
1:1 Ничья
21.6% (27)
0:1 Лилль
20.8% (26)
1:0 Лорьян
6.4% (8)
0:2 Лилль
6.4% (8)
2:1 Лорьян
4.8% (6)
2:3 Лилль
1.6% (2)
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