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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
2:1
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
1:0
7' Гол
Лорьенте Арман
1:1
25' Пенальти
Йилмаз Бурак
35' Желтая карточка
Абергель Лоран
44' Желтая карточка
Гомес Анхель
2:1
87' Гол
Моффи Теремас
90' Желтая карточка
Буасгар Кентен
90' Желтая карточка
Шека
90'+5
30
Нарди
Поль
2
Силва
Игор
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
25
Ле
Гофф
Венсан
23
Монкондю
Томас
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
13
Моффи
Теремас
28
Лорьенте
Арман
1
Грбич
Иво
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
11
Язиджи
Юсуф
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
20
Гомес
Анхель
10
Иконе
Жонатан
17
Йилмаз
Бурак
Лорьян
5-3-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

7'
Лорьенте Арман
(Моффи Теремас)
1:0
25'
1:1
Йилмаз Бурак
35'
Абергель Лоран
 
44'
 
Гомес Анхель
59'
 
Гудмундссон Габриэль
Гомес Анхель
76'
 
Дэвид Джонатан
Язиджи Юсуф
80'
Буасгар Кентен
Монкондю Томас
 
81'
Грбич Адриан
Лорьенте Арман
 
87'
Моффи Теремас
2:1
88'
 
Лихаджи Исаак
Иконе Жонатан
89'
Ле Бри Тео
Лемуан Фабьен
 
90'
Буасгар Кентен
 
90'
Диарра Стефан
Моффи Теремас
 
90'
 
Шека

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 2 (1) 0.4
2. Лорьенте Арман 2 0.4
3. Ле Гофф Венсан 1 0.2
4. Монкондю Томас 1 0.2
5. Абергель Лоран 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 3 (1) 0.6
2. Язиджи Юсуф 1 0.2
3. Иконе Жонатан 1 0.2
4. Дэвид Джонатан 1 0.2
5. Ботман Свен 1 0.2
6. Лихаджи Исаак 0 0
7. Фонте Жозе 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Мендес Убулан 2 1
2. Эрго Жером 1 1
3. Лемуан Фабьен 2 0
4. Монкондю Томас 2 0
5. Абергель Лоран 2 0
6. Фонтен Тома 1 0
7. Ле Гофф Венсан 1 0
8. Нарди Поль 1 0
9. Буасгар Кентен 1 0
10. Силва Игор 1 0
11. Амель Пьер-Ив 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Шека 3 0
2. Йилмаз Бурак 2 0
3. Андре Бенжамин 2 0
4. Фонте Жозе 1 0
5. Язиджи Юсуф 1 0
6. Иконе Жонатан 1 0
7. Гомес Анхель 1 0
8. Челик Зеки 1 0
9. Джало Тьягу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Лилль 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Ланс 2:2 Лорьян Монпелье 3:1 Лорьян Лорьян 1:0 Монако Сент-Этьен 1:1 Лорьян
Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант Лорьян 1:1 Бордо Брест 2:3 Лорьян Лорьян 0:0 Конкарно Страсбург 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Метц Лион 4:1 Лорьян Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест Нант 1:1 Лорьян Лорьян 1:1 Ницца Ле Пюи 1:0 Лорьян
Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Лилль 2:1 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 0:4 Ницца Метц 3:3 Лилль
Лилль 1:0 ПСЖ Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль Анже 1:2 Лилль Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Лилль: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Лорьян 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 4:0 Лорьян Лига 1 Лилль 0:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Лилль Лига 1
Лорьян 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Лига 1 Лилль 5:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Лилль Лига 1 Лорьян 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Кубок Лилль 6:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Анже Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Клермон Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Лорьян Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
5. Марсель Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6. Ницца Заявка 3 2 1 0 9 - 0 6
7. Ланс Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
8. Ренн Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
11. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
12. Монпелье Заявка 4 1 1 2 9 - 9 4
13. Монако Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
15. Реймс Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
16. Метц Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Сент-Этьен Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
19. Бордо Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
20. Труа Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 3
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
11. Лилль Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Сент-Этьен Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 4 0 2
2. Клермон Байо Мохамед 3 0 2
3. Клермон Рашани Эльбасан 3 0 1
4. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
5. Ланс Фофана Секо 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лилль Шека 3 0
4. Бордо Кватенг Энок 3 0
5. Страсбург Фила Карол 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 125
Лорьян 11.2% (14)
X 22.4% (28)
Лилль 66.4% (83)
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Где смотреть матч Лорьян 2:1 Лилль онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 2:1 Лилль

Исход игры
Лорьян
11.2% (14)
Ничья
22.4% (28)
Лилль
66.4% (83)
Тотал 2.5
Больше
43.55% (54)
Меньше
56.45% (70)
Обе команды забьют
Да
65.32% (81)
Нет
34.68% (43)
Популярный счёт
1:2 Лилль
35.2% (44)
1:1 Ничья
21.6% (27)
0:1 Лилль
20.8% (26)
1:0 Лорьян
6.4% (8)
0:2 Лилль
6.4% (8)
2:1 Лорьян
4.8% (6)
2:3 Лилль
1.6% (2)
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