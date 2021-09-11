Франция: Лига 1 2021-2022
ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Клермон
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Керер ТилоЗащитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Янсане СекуНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|4
|1
|2.
|Икарди Мауро
|2
|0.5
|3.
|Эррера Андер
|1
|0.25
|4.
|Хакими Ашраф
|1
|0.25
|5.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.25
|6.
|Дракслер Юлиан
|1
|0.25
|7.
|Сарабия Пабло
|1
|0.25
|8.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.25
|9.
|Диалло Абду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байо Мохамед
|3
|0.75
|2.
|Рашани Эльбасан
|3
|0.75
|3.
|Доссу Жодель
|1
|0.25
|4.
|Гастьен Йоан
|0
|0
|5.
|Бертомье Жезон
|0
|0
|6.
|Телль Жордан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Верратти Марко
|2
|0
|2.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|3.
|Икарди Мауро
|1
|0
|4.
|Паредес Леандро
|1
|0
|5.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|6.
|Диалло Абду
|1
|0
|7.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|8.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|9.
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ожье Флоран
|2
|0
|2.
|Менди Ариал
|1
|0
|3.
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|8.33% (1)
|50% (6)
|8.33% (1)
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Клермон
|0
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3Реймс 0:2 ПСЖ Брест 2:4 ПСЖ ПСЖ 4:2 Страсбург Труа 1:2 ПСЖ
Клермон Последние 20 матчей: +12 =5 -3Клермон 2:2 Метц Лион 3:3 Клермон Клермон 2:0 Труа Бордо 0:2 Клермон
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Клермон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Анже
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Лорьян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|6.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|6
|7.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|8.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 9
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|19.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|20.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|3
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|11.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|4
|0
|2
|2.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|2
|3.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|1
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|5.
|Ланс
|Фофана Секо
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|3
|0
|4.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|5.
|Страсбург
|Фила Карол
|3
|0
Прогнозы на матч ПСЖ - Клермон
Исход игры
ПСЖ
98.6% (139)
Ничья
1.4% (2)
Клермон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (92)
Меньше
34.29% (48)
Обе команды забьют
Да
29.29% (41)
Нет
70.71% (99)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
31.9% (45)
3:0 ПСЖ
24.1% (34)
3:1 ПСЖ
19.9% (28)
4:0 ПСЖ
9.2% (13)
2:1 ПСЖ
4.3% (6)
5:0 ПСЖ
2.8% (4)
4:1 ПСЖ
2.8% (4)
1:0 ПСЖ
2.1% (3)
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