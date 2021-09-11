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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Мы начинаем подробную текстовую трансляцию матча пятого тура чемпионата Франции, в котором "ПСЖ" принимает "Клермон". Для Вас работать будет Алексей Антоненко. Надеемся, что футбольчик в Париже будет весёлым.