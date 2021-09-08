Франция: Лига 1 2021-2022
ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Клермон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|4
|1
|2.
|Икарди Мауро
|2
|0.5
|3.
|Эррера Андер
|1
|0.25
|4.
|Хакими Ашраф
|1
|0.25
|5.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.25
|6.
|Дракслер Юлиан
|1
|0.25
|7.
|Сарабия Пабло
|1
|0.25
|8.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.25
|9.
|Диалло Абду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байо Мохамед
|3
|0.75
|2.
|Рашани Эльбасан
|3
|0.75
|3.
|Доссу Жодель
|1
|0.25
|4.
|Гастьен Йоан
|0
|0
|5.
|Бертомье Жезон
|0
|0
|6.
|Телль Жордан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Верратти Марко
|2
|0
|2.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|3.
|Икарди Мауро
|1
|0
|4.
|Паредес Леандро
|1
|0
|5.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|6.
|Диалло Абду
|1
|0
|7.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|8.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|9.
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ожье Флоран
|2
|0
|2.
|Менди Ариал
|1
|0
|3.
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|8.33% (1)
|50% (6)
|8.33% (1)
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Клермон
|0
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3Реймс 0:2 ПСЖ Брест 2:4 ПСЖ ПСЖ 4:2 Страсбург Труа 1:2 ПСЖ
Клермон Последние 20 матчей: +12 =5 -3Клермон 2:2 Метц Лион 3:3 Клермон Клермон 2:0 Труа Бордо 0:2 Клермон
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Клермон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Анже
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|7
|5.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|6.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|7.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 9
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|19.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|20.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|4
|0
|2
|2.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|2
|3.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|1
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|5.
|Ланс
|Фофана Секо
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|4.
|Страсбург
|Фила Карол
|3
|0
|5.
|Лион
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
Прогнозы на матч ПСЖ - Клермон
Исход игры
ПСЖ
100% (52)
Ничья
0% (0)
Клермон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75% (39)
Меньше
25% (13)
Обе команды забьют
Да
26.92% (14)
Нет
73.08% (38)
Популярный счёт
3:0 ПСЖ
34.6% (18)
2:0 ПСЖ
25% (13)
3:1 ПСЖ
17.3% (9)
4:0 ПСЖ
9.6% (5)
2:1 ПСЖ
3.8% (2)
5:0 ПСЖ
3.8% (2)
4:1 ПСЖ
3.8% (2)
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