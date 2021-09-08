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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Клермон

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 4 1
2. Икарди Мауро 2 0.5
3. Эррера Андер 1 0.25
4. Хакими Ашраф 1 0.25
5. Ди Мария Анхель 1 0.25
6. Дракслер Юлиан 1 0.25
7. Сарабия Пабло 1 0.25
8. Гуэйе Идрисса 1 0.25
9. Диалло Абду 0 0
Клермон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байо Мохамед 3 0.75
2. Рашани Эльбасан 3 0.75
3. Доссу Жодель 1 0.25
4. Гастьен Йоан 0 0
5. Бертомье Жезон 0 0
6. Телль Жордан 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Верратти Марко 2 0
2. Сарабия Пабло 1 0
3. Икарди Мауро 1 0
4. Паредес Леандро 1 0
5. Кимпембе Преснел 1 0
6. Диалло Абду 1 0
7. Хакими Ашраф 1 0
8. Мбаппе Килиан 1 0
9. Эбимбе Эрик 1 0
Клермон
# Игрок      
1. Ожье Флоран 2 0
2. Менди Ариал 1 0
3. Абдул-Самед Салис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 8.33% (1) 50% (6) 8.33% (1) 0 16.67% (2) 16.67% (2)
 Клермон 0 0 0 28.57% (2) 14.29% (1) 57.14% (4)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Реймс 0:2 ПСЖ Брест 2:4 ПСЖ ПСЖ 4:2 Страсбург Труа 1:2 ПСЖ
Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ ПСЖ 5:0 Анже
Клермон Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Клермон 2:2 Метц Лион 3:3 Клермон Клермон 2:0 Труа Бордо 0:2 Клермон
Сент-Этьен 2:3 Клермон Клермон 1:0 УНФП Клермон 3:2 Монпелье Клермон 2:2 Родез Клермон 2:1 Труа Кан 2:1 Клермон Клермон 3:1 Сошо Гренобль 1:2 Клермон Клермон 2:1 Шатору Париж 0:1 Клермон Клермон 1:1 Гавр Клермон 3:0 Амьен По 2:1 Клермон Клермон 0:0 Ньор Нанси 1:0 Клермон Генгам 0:5 Клермон

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Клермон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Клермон 0:2 ПСЖ Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Анже Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Клермон Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Ницца Заявка 3 2 1 0 9 - 0 7
5. Марсель Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6. Ланс Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
7. Лорьян Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Ренн Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Лилль Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
11. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
12. Монпелье Заявка 4 1 1 2 9 - 9 4
13. Монако Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
15. Реймс Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
16. Метц Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Сент-Этьен Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
19. Бордо Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
20. Труа Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Сент-Этьен Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 4 0 2
2. Клермон Байо Мохамед 3 0 2
3. Клермон Рашани Эльбасан 3 0 1
4. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
5. Ланс Фофана Секо 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Бордо Кватенг Энок 3 0
4. Страсбург Фила Карол 3 0
5. Лион Да Сильва Дамьен 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Клермон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2021, осталось 2 дня 9 часов 48 минут.

    Главный судья: Лесаж Микаэль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    ПСЖ 100% (52)
    X 0% (0)
    Клермон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Клермон
    1.32
    6.33
    9.00
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч ПСЖ - Клермон онлайн


    Прогнозы на матч ПСЖ - Клермон

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (52)
    Ничья
    0% (0)
    Клермон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (39)
    Меньше
    25% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    26.92% (14)
    Нет
    73.08% (38)
    Популярный счёт
    3:0 ПСЖ
    34.6% (18)
    2:0 ПСЖ
    25% (13)
    3:1 ПСЖ
    17.3% (9)
    4:0 ПСЖ
    9.6% (5)
    2:1 ПСЖ
    3.8% (2)
    5:0 ПСЖ
    3.8% (2)
    4:1 ПСЖ
    3.8% (2)
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