Франция: Лига 1 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диоп Софьян
|2
|0.5
|2.
|Желсон Мартиньш
|1
|0.25
|3.
|Бен-Йеддер Виссам
|0
|0
|4.
|Кайо Энрике
|0
|0
|5.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайе Димитри
|3
|1
|2.
|Юндер Дженгиз
|3
|1
|3.
|Жерсон Сантос
|1
|0.33
|4.
|Гендузи Маттео
|1
|0.33
|5.
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|6.
|Гуйе Пап
|0
|0
|7.
|Ронжье Валентин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Головин Александр
|0
|1
|2.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|3.
|Марипан Гильермо
|1
|0
|4.
|Якобс Исмаил
|1
|0
|5.
|Чуамени Орельен
|1
|0
|6.
|Павлович Страхиня
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балерди Леонардо
|1
|1
|2.
|Перес Луан
|2
|0
|3.
|Гуйе Пап
|1
|0
|4.
|Камара Бубакар
|1
|0
|5.
|Салиба Вильям
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Марсель
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк
Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако
Марсель Последние 20 матчей: +12 =6 -2Марсель 3:1 Сент-Этьен Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал
Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест
Последние игры между собой
Монако: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Марсель: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Марсель 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Монако Лига 1 Монако 6:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:4 Монако Кубок Марсель 1:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Марсель Лига 1 Монако 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:3 Монако Лига 1 Марсель 2:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Марсель Лига 1 Монако 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Монако Лига 1 Монако 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Монако Кубок лиги Марсель 2:2 Монако Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Анже
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|7
|5.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|6.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|7.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 9
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|19.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|20.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|4
|0
|2
|2.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|2
|3.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|1
|4.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|5.
|Ланс
|Фофана Секо
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|4.
|Страсбург
|Фила Карол
|3
|0
|5.
|Лион
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
Прогнозы на матч Монако - Марсель
Исход игры
Монако
44.2% (23)
Ничья
32.7% (17)
Марсель
23.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (28)
Меньше
46.15% (24)
Обе команды забьют
Да
80.77% (42)
Нет
19.23% (10)
Популярный счёт
2:1 Монако
26.9% (14)
1:1 Ничья
26.9% (14)
1:2 Марсель
17.3% (9)
1:0 Монако
13.5% (7)
2:2 Ничья
5.8% (3)
2:0 Монако
3.8% (2)
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