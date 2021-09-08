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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Марсель

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диоп Софьян 2 0.5
2. Желсон Мартиньш 1 0.25
3. Бен-Йеддер Виссам 0 0
4. Кайо Энрике 0 0
5. Фофана Юссуф 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайе Димитри 3 1
2. Юндер Дженгиз 3 1
3. Жерсон Сантос 1 0.33
4. Гендузи Маттео 1 0.33
5. Де ла Фуэнте Конрад 0 0
6. Гуйе Пап 0 0
7. Ронжье Валентин 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Головин Александр 0 1
2. Фолланд Кевин 1 0
3. Марипан Гильермо 1 0
4. Якобс Исмаил 1 0
5. Чуамени Орельен 1 0
6. Павлович Страхиня 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Балерди Леонардо 1 1
2. Перес Луан 2 0
3. Гуйе Пап 1 0
4. Камара Бубакар 1 0
5. Салиба Вильям 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Марсель 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Труа 1:2 Монако Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк
Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако
Марсель Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Марсель 3:1 Сент-Этьен Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал
Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест

Последние игры между собой

Монако: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Марсель: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Монако 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Марсель Кубок лиги Монако 3:4 Марсель Лига 1
Марсель 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Монако Лига 1 Монако 6:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:4 Монако Кубок Марсель 1:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Марсель Лига 1 Монако 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:3 Монако Лига 1 Марсель 2:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Марсель Лига 1 Монако 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Монако Лига 1 Монако 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Монако Кубок лиги Марсель 2:2 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Анже Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Клермон Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Ницца Заявка 3 2 1 0 9 - 0 7
5. Марсель Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6. Ланс Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
7. Лорьян Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Ренн Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Лилль Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
11. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
12. Монпелье Заявка 4 1 1 2 9 - 9 4
13. Монако Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
15. Реймс Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
16. Метц Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Сент-Этьен Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
19. Бордо Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
20. Труа Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Сент-Этьен Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 4 0 2
2. Клермон Байо Мохамед 3 0 2
3. Клермон Рашани Эльбасан 3 0 1
4. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
5. Ланс Фофана Секо 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Бордо Кватенг Энок 3 0
4. Страсбург Фила Карол 3 0
5. Лион Да Сильва Дамьен 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.

    Главный судья: Фраппарт Стефани

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Монако 44.2% (23)
    X 32.7% (17)
    Марсель 23.1% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Марсель
    2.19
    3.75
    3.86
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монако - Марсель онлайн


    Прогнозы на матч Монако - Марсель

    Исход игры
    Монако
    44.2% (23)
    Ничья
    32.7% (17)
    Марсель
    23.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (28)
    Меньше
    46.15% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    80.77% (42)
    Нет
    19.23% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    26.9% (14)
    1:1 Ничья
    26.9% (14)
    1:2 Марсель
    17.3% (9)
    1:0 Монако
    13.5% (7)
    2:2 Ничья
    5.8% (3)
    2:0 Монако
    3.8% (2)
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