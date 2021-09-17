Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ленни Йозеф имел все шансы забить, но Матц Зельс сделал отличный сейв!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Страсбург играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Пап Матар Сарр нанес удар, но промахнулся очень сильно.

46' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Куяте Кики - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Аолу Жан-Эде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Страсбург выполняет удар от ворот.

41' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Страсбург будет все-таки засчитан.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

40' Г О О О О Л - Диалло Хабиб забивает с правой ноги!

40' Ажорк Людовик разрезает оборону соперника отличным пасом

40' Страсбург выполняет удар от ворот.

39' Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Маига Хабиб пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

36' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Метц выполняет удар от ворот.

33' Томассон Адриен из команды Страсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

32' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

29' Пажо Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Страсбург выполняет удар от ворот.

28' Рефери не любит споров - именно за это Сентонз Фабьен сейчас получил желтую

27' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Г О О О О Л - Диалло Хабиб забивает с правой ноги!

26' Игрок из команды Страсбург разрезает оборону соперника отличным пасом

25' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Метц

24' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

21' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

18' Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Ажорк Людовик получил желтую карточку от судьи

16' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Пап Матар Сарр из команды Метц отправил кросс в штрафную...

14' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Страсбург выполняет удар от ворот.

13' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Должен был быть гол! Томассон Адриен имел отличный шанс, но Александр Укиджа не дал голу состоятся!

10' ШАНС! Томассон Адриен вышел один на один с голкипером...

6' Г О О О О О Л - Ажорк Людовик из команды Страсбург забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Александр Укиджа прыгнул не в ту сторону.

6' После проверки VAR судья не изменил решения - Страсбург пробьет пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

4' Маига Хабиб нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

3' Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Страсбург начинает с центра поля