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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
3:0
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
1:0
6' Пенальти
Ажорк Людовик
17' Желтая карточка
Ажорк Людовик
2:0
26' Гол
Диалло Хабиб
28' Желтая карточка
Сентонз Фабьен
29' Желтая карточка
Ньямси Жерзино
3:0
40' Гол
Диалло Хабиб
44' Желтая карточка
Куяте Кики
85' Желтая карточка
Траоре Бубакар
90' Желтая карточка
Йосеф Ленни
90'+3
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
24
Джику
Александр
22
Ньямси
Жерзино
23
Ле
Маршан
Максим
11
Льенар
Димитри
10
Томассон
Адриен
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
16
Укиджа
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
3
Юдоль
Матьё
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
26
Яде
Папа
Ндиага
7
Ньяне
Ибраима
9
Де
Превиль
Николя
Страсбург
5-3-2
Метц
3-5-2

Ход матча

6'
Ажорк Людовик
1:0
17'
Ажорк Людовик
 
26'
Диалло Хабиб
(Ньямси Жерзино)
2:0
28'
 
Сентонз Фабьен
29'
Ньямси Жерзино
 
40'
Диалло Хабиб
(Ажорк Людовик)
3:0
44'
 
Куяте Кики
46'
 
Траоре Бубакар
Пажо Венсан
46'
 
Тшимбембе Варрен
Маига Хабиб
46'
 
Гуйе Ламин
Ньяне Ибраима
67'
Прчич Саньин
Аолу Жан-Эде
 
68'
Гамейро Кевин
Диалло Хабиб
 
68'
 
Йосеф Ленни
Де Превиль Николя
75'
Фила Карол
Гильберт Фредерик
 
85'
 
Траоре Бубакар
89'
Уорис Маджид
Ажорк Людовик
 
89'
Каси Антони
Беллегард Жан-Рикнер
 
90'
 
Йосеф Ленни

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диалло Хабиб 3 (1) 0.5
2. Ажорк Людовик 2 (1) 0.33
3. Томассон Адриен 2 0.33
4. Гамейро Кевин 1 0.17
5. Прчич Саньин 1 0.17
6. Льенар Димитри 0 0
7. Ньямси Жерзино 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сентонз Фабьен 2 0.33
2. Ньяне Ибраима 1 (1) 0.17
3. Юдоль Матьё 1 0.17
4. Маига Хабиб 1 0.17
5. Делен Тома 0 0
6. Сарр Пап 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 3 1
2. Фила Карол 3 0
3. Уорис Маджид 1 0
4. Ажорк Людовик 1 0
5. Льенар Димитри 1 0
6. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
7. Ньямси Жерзино 1 0
8. Перрен Люка 1 0
Метц
# Игрок      
1. Куяте Кики 1 1
2. Сарр Пап 2 0
3. Бронн Дилан 2 0
4. Вагнер да Силва 1 0
5. Де Превиль Николя 1 0
6. Сентонз Фабьен 1 0
7. Траоре Бубакар 1 0
8. Алакуш Софьян 1 0
9. Маига Хабиб 1 0
10. Ньяне Ибраима 1 0
11. Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3)
 Метц 40% (2) 0 40% (2) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Лион 3:1 Страсбург Страсбург 3:1 Брест Страсбург 1:1 Труа ПСЖ 4:2 Страсбург
Страсбург 0:2 Анже Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс
Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Метц 0:2 Труа Метц 0:3 Осер Клермон 2:2 Метц Метц 1:1 Реймс
Нант 2:0 Метц Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье Метц 2:1 Труа Боруссия М 1:0 Метц Прогрес 1:1 Метц Метц 1:1 Серен Юнайтед Метц 3:2 Нанси Метц 1:1 Марсель Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Метц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Метц 1:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:2 Метц Лига 1 Страсбург 2:3 Метц Товарищеские матчи Страсбург 2:3 Метц Товарищеские матчи
Метц 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Метц Лига 1 Страсбург 2:2 Метц Лига 1 Метц 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Метц Лига 2 Метц 1:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 0:0 Метц Лига 2 Метц 3:2 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:3 Метц Лига 1 Страсбург 0:3 Метц Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Анже Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 6 10
4. Ницца Заявка 4 3 1 0 11 - 0 9
5. Ланс Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
6. Лион Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Лорьян Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Клермон Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
9. Монпелье Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
10. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
11. Реймс Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Ренн Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Лилль Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14. Нант Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Монако Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
16. Труа Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
18. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
19. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
20. Бордо Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 3
11. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Лилль Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
3. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
4. Ницца Гуйри Амин 4 2 0
5. ПСЖ Эррера Андер 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Ницца Лемина Марио 3 0
4. Лилль Шека 3 0
5. Бордо Кватенг Энок 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Страсбург 75.9% (107)
X 22.7% (32)
Метц 1.4% (2)
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Где смотреть матч Страсбург 3:0 Метц онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 3:0 Метц

Исход игры
Страсбург
75.9% (107)
Ничья
22.7% (32)
Метц
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.01% (57)
Меньше
58.99% (82)
Обе команды забьют
Да
58.27% (81)
Нет
41.73% (58)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
35.5% (50)
1:0 Страсбург
31.9% (45)
1:1 Ничья
17% (24)
2:0 Страсбург
5% (7)
0:0 Ничья
3.5% (5)
3:1 Страсбург
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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