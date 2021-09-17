Франция: Лига 1 2021-2022
Страсбург
3:0
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
Метц
1:0
6' ПенальтиАжорк Людовик
17' Желтая карточкаАжорк Людовик
2:0
26' ГолДиалло Хабиб
28' Желтая карточкаСентонз Фабьен
29' Желтая карточкаНьямси Жерзино
3:0
40' ГолДиалло Хабиб
44' Желтая карточкаКуяте Кики
85' Желтая карточкаТраоре Бубакар
90' Желтая карточкаЙосеф Ленни
20
Диалло
Хабиб
23
Куяте
Кики
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Ба УсманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
13 Сабали ШейхНападающий
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
6'
1:0
17'
26'
2:0
28'
29'
40'
3:0
44'
85'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диалло Хабиб
|3 (1)
|0.5
|2.
|Ажорк Людовик
|2 (1)
|0.33
|3.
|Томассон Адриен
|2
|0.33
|4.
|Гамейро Кевин
|1
|0.17
|5.
|Прчич Саньин
|1
|0.17
|6.
|Льенар Димитри
|0
|0
|7.
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сентонз Фабьен
|2
|0.33
|2.
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.17
|3.
|Юдоль Матьё
|1
|0.17
|4.
|Маига Хабиб
|1
|0.17
|5.
|Делен Тома
|0
|0
|6.
|Сарр Пап
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Фила Карол
|3
|0
|3.
|Уорис Маджид
|1
|0
|4.
|Ажорк Людовик
|1
|0
|5.
|Льенар Димитри
|1
|0
|6.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|7.
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|8.
|Перрен Люка
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куяте Кики
|1
|1
|2.
|Сарр Пап
|2
|0
|3.
|Бронн Дилан
|2
|0
|4.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|5.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|6.
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|7.
|Траоре Бубакар
|1
|0
|8.
|Алакуш Софьян
|1
|0
|9.
|Маига Хабиб
|1
|0
|10.
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|11.
|Йосеф Ленни
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|Метц
|40% (2)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =4 -11Лион 3:1 Страсбург Страсбург 3:1 Брест Страсбург 1:1 Труа ПСЖ 4:2 Страсбург
Страсбург 0:2 Анже Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс
Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9Метц 0:2 Труа Метц 0:3 Осер Клермон 2:2 Метц Метц 1:1 Реймс
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Метц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 0
|9
|5.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Лорьян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|9.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|10.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|14.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|19.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|20.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|3
|11.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|8.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|3.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|0
|4.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|0
|5.
|ПСЖ
|Эррера Андер
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Ницца
|Лемина Марио
|3
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|3
|0
|5.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
Прогнозы на матч Страсбург 3:0 Метц
Исход игры
Страсбург
75.9% (107)
Ничья
22.7% (32)
Метц
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.01% (57)
Меньше
58.99% (82)
Обе команды забьют
Да
58.27% (81)
Нет
41.73% (58)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
35.5% (50)
1:0 Страсбург
31.9% (45)
1:1 Ничья
17% (24)
2:0 Страсбург
5% (7)
0:0 Ничья
3.5% (5)
3:1 Страсбург
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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