Первый тайм

45' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Лилль выполняет удар от ворот.

40' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Гомес Анхель из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

38' Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Матч возобновится спорным мячом

37' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

35' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

30' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

30' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Гради Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Лилль

25' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

23' Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Матч возобновлен

22' Мандава Рейнилду совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Клаусс Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

13' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

11' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Какута Гаэль пробует нанести удар издали, но Иво Грбич держит все под контролем

8' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ланс выполняет удар от ворот.

5' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Дансо Кевин из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лилль начинает с центра поля