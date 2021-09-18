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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Лилль
0'
22' Желтая карточка
Мандава Рейнилду
44'
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
20
Гомес
Анхель
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
Ланс
3-4-1-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

22'
 
Мандава Рейнилду

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фофана Секо 3 0.5
2. Ганаго Игнатиус 2 0.33
3. Клаусс Жонатан 1 0.17
4. Банза Симон 1 0.17
5. Какута Гаэль 1 0.17
6. Медина Факундо 1 0.17
7. Сотока Флориан 1 (1) 0.17
8. Франковски Пшемыслав 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 3 (1) 0.5
2. Язиджи Юсуф 1 0.17
3. Иконе Жонатан 1 0.17
4. Дэвид Джонатан 1 0.17
5. Ботман Свен 1 0.17
6. Лихаджи Исаак 0 0
7. Фонте Жозе 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Медина Факундо 2 0
2. Дукуре Шейк 0 1
3. Лека Жан-Луи 1 0
4. Фофана Секо 1 0
5. Гради Жонатан 1 0
6. Сотока Флориан 1 0
7. Мачадо Дейвер 1 0
8. Дансо Кевин 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Шека 3 0
2. Йилмаз Бурак 2 0
3. Андре Бенжамин 2 0
4. Фонте Жозе 1 0
5. Язиджи Юсуф 1 0
6. Иконе Жонатан 1 0
7. Гомес Анхель 1 0
8. Челик Зеки 1 0
9. Джало Тьягу 1 0
10. Мандава Рейнилду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 0 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3)
 Лилль 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Бордо 2:3 Ланс Ланс 2:2 Лорьян Монако 0:2 Ланс Ланс 2:2 Сент-Этьен
Ренн 1:1 Ланс Ланс 4:1 Удинезе Ланс 2:1 Реймс Ланс 2:2 Гавр Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:1 Стандард Ланс 0:0 Монако Бордо 3:0 Ланс Ланс 0:3 Лилль ПСЖ 2:1 Ланс Ланс 2:1 Ним Брест 1:1 Ланс Ланс 4:1 Лорьян Ланс 1:1 Лион Страсбург 1:2 Ланс Ланс 2:2 Метц
Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Лилль 0:0 Вольфсбург Лорьян 2:1 Лилль Лилль 2:1 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Лилль
Лилль 0:4 Ницца Метц 3:3 Лилль Лилль 1:0 ПСЖ Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль Анже 1:2 Лилль Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним

Последние игры между собой

Ланс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Лилль: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Ланс 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 4:0 Ланс Лига 1 Лилль 3:1 Ланс Лига 1 Ланс 1:1 Лилль Лига 1
Лилль 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Анже Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 6 10
4. Ланс 0:0 Заявка 6 2 4 0 10 - 7 10
5. Ницца Заявка 4 3 1 0 11 - 0 9
6. Лион Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Лорьян Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Клермон Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
9. Монпелье Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
10. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
11. Реймс Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Лилль 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
13. Ренн Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
14. Нант Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Монако Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
16. Труа Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
18. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
19. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
20. Бордо Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 3
11. Лилль 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Ланс 0:0 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Лилль 0:0 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
12. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
3. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
4. Ницца Гуйри Амин 4 2 0
5. ПСЖ Эррера Андер 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Ницца Лемина Марио 3 0
4. Лилль Шека 3 0
5. Бордо Кватенг Энок 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Лилль контролирует мяч.
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Ланс: 50%, Лилль: 50%.
  • 44'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 43'
    Ланс контролирует мяч.
  • 43'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Лилль контролирует мяч.
  • 42'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    41'
    Какута Гаэль из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Мандава Рейнилду пострадал.
  • 41'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 40'
    Шанс! Дансо Кевин из команды Ланс пробил головой, но мимо
  • 40'
    Гради Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 40'
    Контроль мяча: Ланс: 52%, Лилль: 48%.
  • 40'
    Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 39'
    Гомес Анхель из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 39'
    Лилль контролирует мяч.
  • 38'
    Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Иконе Жонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 38'
    Лилль контролирует мяч.
  • 38'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 37'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 36'
    Ланс контролирует мяч.
  • 35'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Челик Зеки делает длинную передачу вперед
  • 35'
    Лилль контролирует мяч.
  • 35'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Лилль: 46%.
  • 34'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 34'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 32'
    Иконе Жонатан из команды Лилль сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гомес Анхель мяча так и не получил
  • 32'
    Лилль контролирует мяч.
  • 31'
    Ланс контролирует мяч.
  • Офсайд
    31'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 30'
    Лилль контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Лилль: 43%.
  • 30'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    29'
    Иконе Жонатан из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
  • 28'
    Гради Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 28'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 28'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 27'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Клаусс Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 26'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 26'
    Фонте Жозе из команды Лилль хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 26'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Ланс контролирует мяч.
  • Офсайд
    25'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 25'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 25'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Ланс: 56%, Лилль: 44%.
  • 24'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 24'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Лилль контролирует мяч.
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 23'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    22'
    Мандава Рейнилду совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Травма, повреждение
    22'
    Клаусс Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    21'
    Безумный фол. Мандава Рейнилду грубо играет против соперника. Пострадал Клаусс Жонатан
  • 21'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 21'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Иконе Жонатан из команды Лилль пасует в штрафную, но Лека Жан-Луи выходит и ловит мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Лилль: 43%.
  • 20'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Йилмаз Бурак нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Иконе Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Иконе Жонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    Медина Факундо ошибается в защите.
  • 19'
    Ланс контролирует мяч.
  • 18'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 17'
    Дукуре Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 17'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Лилль контролирует мяч.
  • 16'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ботман Свен
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Лилль: 46%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Назначен штрафной. Пострадал Иконе Жонатан, его свалил Медина Факундо.
  • 14'
    Лилль контролирует мяч.
  • 14'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Ланс контролирует мяч.
  • 14'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Йилмаз Бурак нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 13'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Иконе Жонатан из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Франковски Пшемыслав пострадал.
  • 11'
    Лилль контролирует мяч.
  • 11'
    Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Ботман Свен из команды Лилль хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 11'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 10'
    Лилль контролирует мяч.
  • 10'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
  • 10'
    Контроль мяча: Ланс: 60%, Лилль: 40%.
  • 9'
    Лилль контролирует мяч.
  • 9'
    Какута Гаэль пробует нанести удар издали, но Иво Грбич держит все под контролем
  • 8'
    Ланс контролирует мяч.
  • 8'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 7'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ланс контролирует мяч.
  • 6'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Лилль контролирует мяч.
  • 5'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс пасует в штрафную, но Грбич Иво выходит и ловит мяч.
  • 5'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 56%, Лилль: 44%.
  • 5'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 4'
    Дансо Кевин из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    4'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 4'
    Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Ланс контролирует мяч.
  • 3'
    Лилль контролирует мяч.
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Лилль контролирует мяч.
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Ланс 21.2% (29)
X 42.3% (58)
Лилль 36.5% (50)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Лилль
2.75
3.38
3.25
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Где смотреть матч Ланс 0:0 Лилль онлайн


Прогнозы на матч Ланс 0:0 Лилль

Исход игры
Ланс
21.2% (29)
Ничья
42.3% (58)
Лилль
36.5% (50)
Тотал 2.5
Больше
44.85% (61)
Меньше
55.15% (75)
Обе команды забьют
Да
82.35% (112)
Нет
17.65% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (51)
1:2 Лилль
24.1% (33)
2:1 Ланс
13.1% (18)
0:1 Лилль
8% (11)
1:0 Ланс
5.8% (8)
2:2 Ничья
4.4% (6)
2:3 Лилль
1.5% (2)
0:2 Лилль
1.5% (2)
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