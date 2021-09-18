Франция: Лига 1 2021-2022
Ланс
1:0
Конец матча
Стадион: Боллар-Делелис
Лилль
22' Желтая карточкаМандава Рейнилду
57' Желтая карточкаЛека Жан-Луи
1:0
74' ГолФранковски Пшемыслав
79' Undefined phrase: football_event_Саид Уэсли
88' Желтая карточкаСотока Флориан
90' Желтая карточкаЧелик Зеки
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
15
Мюинга
Арно
8
Шека
20
Гомес
Анхель
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
20 Кошта ДавидНападающий
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
57'
74'
78'
79'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фофана Секо
|3
|0.5
|2.
|Ганаго Игнатиус
|2
|0.33
|3.
|Франковски Пшемыслав
|1
|0.17
|4.
|Клаусс Жонатан
|1
|0.17
|5.
|Банза Симон
|1
|0.17
|6.
|Какута Гаэль
|1
|0.17
|7.
|Медина Факундо
|1
|0.17
|8.
|Сотока Флориан
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|3 (1)
|0.5
|2.
|Язиджи Юсуф
|1
|0.17
|3.
|Иконе Жонатан
|1
|0.17
|4.
|Дэвид Джонатан
|1
|0.17
|5.
|Ботман Свен
|1
|0.17
|6.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|7.
|Фонте Жозе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лека Жан-Луи
|2
|0
|2.
|Сотока Флориан
|2
|0
|3.
|Медина Факундо
|2
|0
|4.
|Дукуре Шейк
|0
|1
|5.
|Фофана Секо
|1
|0
|6.
|Гради Жонатан
|1
|0
|7.
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|8.
|Дансо Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шека
|3
|0
|2.
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|3.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|4.
|Челик Зеки
|2
|0
|5.
|Фонте Жозе
|1
|0
|6.
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|7.
|Иконе Жонатан
|1
|0
|8.
|Гомес Анхель
|1
|0
|9.
|Джало Тьягу
|1
|0
|10.
|Мандава Рейнилду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|0
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Лилль
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +7 =9 -4Бордо 2:3 Ланс Ланс 2:2 Лорьян Монако 0:2 Ланс Ланс 2:2 Сент-Этьен
Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5Лилль 0:0 Вольфсбург Лорьян 2:1 Лилль Лилль 2:1 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Лилль
Последние игры между собой
Ланс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Лилль: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|5.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 0
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Лорьян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|9.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|10.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|14.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|16.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|19.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|20.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|8.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|3.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|0
|4.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|0
|5.
|ПСЖ
|Эррера Андер
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Ницца
|Лемина Марио
|3
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|3
|0
|5.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
Прогнозы на матч Ланс 1:0 Лилль
Исход игры
Ланс
21.2% (29)
Ничья
42.3% (58)
Лилль
36.5% (50)
Тотал 2.5
Больше
44.85% (61)
Меньше
55.15% (75)
Обе команды забьют
Да
82.35% (112)
Нет
17.65% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (51)
1:2 Лилль
24.1% (33)
2:1 Ланс
13.1% (18)
0:1 Лилль
8% (11)
1:0 Ланс
5.8% (8)
2:2 Ничья
4.4% (6)
2:3 Лилль
1.5% (2)
0:2 Лилль
1.5% (2)
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