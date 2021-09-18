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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
1:0
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
22' Желтая карточка
Мандава Рейнилду
57' Желтая карточка
Лека Жан-Луи
1:0
74' Гол
Франковски Пшемыслав
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Саид Уэсли
88' Желтая карточка
Сотока Флориан
90' Желтая карточка
Челик Зеки
90'+4
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
20
Гомес
Анхель
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
Ланс
3-4-1-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

22'
 
Мандава Рейнилду
57'
Лека Жан-Луи
 
62'
 
Веа Тимоти
Гомес Анхель
72'
Саид Уэсли
Мюинга Арно
 
74'
Франковски Пшемыслав
1:0
78'
 
Язиджи Юсуф
Иконе Жонатан
78'
 
Онана Амаду
Шека
78'
 
Гудмундссон Габриэль
Мандава Рейнилду
79'
Саид Уэсли
 
85'
Мачадо Дейвер
Клаусс Жонатан
 
86'
Каюзак Янник
Какута Гаэль
 
88'
Сотока Флориан
 
90'
 
Челик Зеки

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фофана Секо 3 0.5
2. Ганаго Игнатиус 2 0.33
3. Франковски Пшемыслав 1 0.17
4. Клаусс Жонатан 1 0.17
5. Банза Симон 1 0.17
6. Какута Гаэль 1 0.17
7. Медина Факундо 1 0.17
8. Сотока Флориан 1 (1) 0.17
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 3 (1) 0.5
2. Язиджи Юсуф 1 0.17
3. Иконе Жонатан 1 0.17
4. Дэвид Джонатан 1 0.17
5. Ботман Свен 1 0.17
6. Лихаджи Исаак 0 0
7. Фонте Жозе 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Лека Жан-Луи 2 0
2. Сотока Флориан 2 0
3. Медина Факундо 2 0
4. Дукуре Шейк 0 1
5. Фофана Секо 1 0
6. Гради Жонатан 1 0
7. Мачадо Дейвер 1 0
8. Дансо Кевин 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Шека 3 0
2. Йилмаз Бурак 2 0
3. Андре Бенжамин 2 0
4. Челик Зеки 2 0
5. Фонте Жозе 1 0
6. Язиджи Юсуф 1 0
7. Иконе Жонатан 1 0
8. Гомес Анхель 1 0
9. Джало Тьягу 1 0
10. Мандава Рейнилду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 0 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Лилль 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Бордо 2:3 Ланс Ланс 2:2 Лорьян Монако 0:2 Ланс Ланс 2:2 Сент-Этьен
Ренн 1:1 Ланс Ланс 4:1 Удинезе Ланс 2:1 Реймс Ланс 2:2 Гавр Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:1 Стандард Ланс 0:0 Монако Бордо 3:0 Ланс Ланс 0:3 Лилль ПСЖ 2:1 Ланс Ланс 2:1 Ним Брест 1:1 Ланс Ланс 4:1 Лорьян Ланс 1:1 Лион Страсбург 1:2 Ланс Ланс 2:2 Метц
Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Лилль 0:0 Вольфсбург Лорьян 2:1 Лилль Лилль 2:1 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Лилль
Лилль 0:4 Ницца Метц 3:3 Лилль Лилль 1:0 ПСЖ Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль Анже 1:2 Лилль Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним

Последние игры между собой

Ланс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Лилль: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Ланс 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 4:0 Ланс Лига 1 Лилль 3:1 Ланс Лига 1 Ланс 1:1 Лилль Лига 1
Лилль 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
3. Анже Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 6 10
5. Ницца Заявка 4 3 1 0 11 - 0 9
6. Лион Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Лорьян Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Клермон Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
9. Монпелье Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
10. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
11. Реймс Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Ренн Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Нант Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Монако Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
16. Труа Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
18. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
19. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
20. Бордо Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 3
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
13. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
3. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
4. Ницца Гуйри Амин 4 2 0
5. ПСЖ Эррера Андер 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Ницца Лемина Марио 3 0
4. Лилль Шека 3 0
5. Бордо Кватенг Энок 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Фофана Секо из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    47'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Ланс: 51%, Лилль: 49%.
  • 46'
    Мандава Рейнилду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 46'
    Вратарь парирует удар, который нанес Сотока Флориан, и мяч снова в игре
  • 46'
    Дукуре Шейк из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 46'
    Ланс контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Лилль контролирует мяч.
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Ланс: 50%, Лилль: 50%.
  • 44'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 43'
    Ланс контролирует мяч.
  • 43'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Лилль контролирует мяч.
  • 42'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    41'
    Какута Гаэль из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Мандава Рейнилду пострадал.
  • 41'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 40'
    Шанс! Дансо Кевин из команды Ланс пробил головой, но мимо
  • 40'
    Гради Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 40'
    Контроль мяча: Ланс: 52%, Лилль: 48%.
  • 40'
    Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 39'
    Гомес Анхель из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 39'
    Лилль контролирует мяч.
  • 38'
    Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Иконе Жонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 38'
    Лилль контролирует мяч.
  • 38'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 37'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 36'
    Ланс контролирует мяч.
  • 35'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Челик Зеки делает длинную передачу вперед
  • 35'
    Лилль контролирует мяч.
  • 35'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Лилль: 46%.
  • 34'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 34'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 32'
    Иконе Жонатан из команды Лилль сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гомес Анхель мяча так и не получил
  • 32'
    Лилль контролирует мяч.
  • 31'
    Ланс контролирует мяч.
  • Офсайд
    31'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 30'
    Лилль контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Лилль: 43%.
  • 30'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    29'
    Иконе Жонатан из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
  • 28'
    Гради Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 28'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 28'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 27'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Клаусс Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 26'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 26'
    Фонте Жозе из команды Лилль хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 26'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Ланс контролирует мяч.
  • Офсайд
    25'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 25'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 25'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Ланс: 56%, Лилль: 44%.
  • 24'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 24'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Лилль контролирует мяч.
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 23'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    22'
    Мандава Рейнилду совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Травма, повреждение
    22'
    Клаусс Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    21'
    Безумный фол. Мандава Рейнилду грубо играет против соперника. Пострадал Клаусс Жонатан
  • 21'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 21'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Иконе Жонатан из команды Лилль пасует в штрафную, но Лека Жан-Луи выходит и ловит мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Лилль: 43%.
  • 20'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Йилмаз Бурак нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Иконе Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Иконе Жонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    Медина Факундо ошибается в защите.
  • 19'
    Ланс контролирует мяч.
  • 18'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 17'
    Дукуре Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 17'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Лилль контролирует мяч.
  • 16'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ботман Свен
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Лилль: 46%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Назначен штрафной. Пострадал Иконе Жонатан, его свалил Медина Факундо.
  • 14'
    Лилль контролирует мяч.
  • 14'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Ланс контролирует мяч.
  • 14'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Йилмаз Бурак нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 13'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Иконе Жонатан из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Франковски Пшемыслав пострадал.
  • 11'
    Лилль контролирует мяч.
  • 11'
    Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Ботман Свен из команды Лилль хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 11'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 10'
    Лилль контролирует мяч.
  • 10'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
  • 10'
    Контроль мяча: Ланс: 60%, Лилль: 40%.
  • 9'
    Лилль контролирует мяч.
  • 9'
    Какута Гаэль пробует нанести удар издали, но Иво Грбич держит все под контролем
  • 8'
    Ланс контролирует мяч.
  • 8'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 7'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ланс контролирует мяч.
  • 6'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Лилль контролирует мяч.
  • 5'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс пасует в штрафную, но Грбич Иво выходит и ловит мяч.
  • 5'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 56%, Лилль: 44%.
  • 5'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 4'
    Дансо Кевин из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    4'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 4'
    Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Ланс контролирует мяч.
  • 3'
    Лилль контролирует мяч.
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Лилль контролирует мяч.
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Ланс 21.2% (29)
X 42.3% (58)
Лилль 36.5% (50)
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Прогнозы на матч Ланс 1:0 Лилль

Исход игры
Ланс
21.2% (29)
Ничья
42.3% (58)
Лилль
36.5% (50)
Тотал 2.5
Больше
44.85% (61)
Меньше
55.15% (75)
Обе команды забьют
Да
82.35% (112)
Нет
17.65% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (51)
1:2 Лилль
24.1% (33)
2:1 Ланс
13.1% (18)
0:1 Лилль
8% (11)
1:0 Ланс
5.8% (8)
2:2 Ничья
4.4% (6)
2:3 Лилль
1.5% (2)
0:2 Лилль
1.5% (2)
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