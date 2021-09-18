Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ланс вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Челик Зеки получил желтую карточку от судьи

93' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Франковски Пшемыслав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Франковски Пшемыслав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Язиджи Юсуф из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Сотока Флориан получил желтую карточку от судьи

88' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Ланс

85' Лека Жан-Луи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Лилль выполняет удар от ворот.

82' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Лилль выполняет удар от ворот.

81' Как он промахнулся? Клаусс Жонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

81' Отличные скиллы показывает Клаусс Жонатан , обводя своих соперников

81' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Андре Бенжамин из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

80' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ланс отменен из-за положения "вне игры".

80' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

79' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Ланс выполняет удар от ворот.

78' Тактическая замена. Шека уходит с поля и его заменяет Амаду Онана

77' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

76' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Дансо Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Г О О О О Л - Франковски Пшемыслав забивает ударом с правой ноги!

73' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

72' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Йилмаз Бурак имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

67' Вратарь парирует удар, который нанес Иконе Жонатан , и мяч снова в игре

67' Отличные скиллы показывает Иконе Жонатан , обводя своих соперников

66' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Лилль

64' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Ланс выполняет удар от ворот.

63' Какой промах! Йилмаз Бурак имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

63' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

61' Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Рефери не любит споров - именно за это Лека Жан-Луи сейчас получил желтую

56' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Мюинга Арно нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

51' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Гради Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Второй тайм начался