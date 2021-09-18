Франция: Лига 1 2021-2022
Сент-Этьен
0:1
Первый тайм: 24'
Стадион: Жоффруа Гишар
Бордо
0:1
7' ГолХван Ый-Чжо
17' Желтая карточкаАмума Ромен
40
Грин
Этьен
33
Наде
Микаэль
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
19
Неу
Иван
10
Хазри
Вахби
25
Кватенг
Энок
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Наде МикаэльЗащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Нукуэ БрайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
17 Аушиш АдильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
10 Калу СамуэльПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
7'
0:1
17'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хазри Вахби
|2 (1)
|0.33
|2.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.17
|3.
|Соу Саиду
|1
|0.17
|4.
|Норден Арно
|0
|0
|5.
|Аушиш Адиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мангаш Рикарду
|1
|0.17
|2.
|Онана Жан
|1
|0.17
|3.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0.17
|4.
|Уден Реми
|1
|0.17
|5.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.17
|6.
|Мара Секу
|1
|0.17
|7.
|Косельни Лоран
|0
|0
|8.
|Башич Тома
|0
|0
|9.
|Адли Ясин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хазри Вахби
|2
|0
|2.
|Буанга Денис
|2
|0
|3.
|Масон Иван
|2
|0
|4.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
|5.
|Амума Ромен
|1
|0
|6.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|7.
|Неу Иван
|1
|0
|8.
|Наде Микаэль
|1
|0
|9.
|Камара Махди
|1
|0
|10.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|11.
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|12.
|Соу Саиду
|1
|0
|13.
|Сабан Матис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кватенг Энок
|3
|0
|2.
|Отавио II
|2
|0
|3.
|Онана Жан
|1
|0
|4.
|Косельни Лоран
|1
|0
|5.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|6.
|Калу Самуэль
|1
|0
|7.
|Мангаш Рикарду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Бордо
|20% (1)
|0
|0
|60% (3)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Монпелье 2:0 Сент-Этьен Марсель 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Ланс 2:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Лорьян Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако
Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10Бордо 2:3 Ланс Ницца 4:0 Бордо Бордо 1:1 Анже Марсель 2:2 Бордо
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бордо: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бордо 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 1:4 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|5.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 0
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Лорьян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|9.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|10.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|14.
|Бордо
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|16.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|17.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|19.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|8.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Бордо
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|10.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|14.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|3.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|0
|4.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|0
|5.
|ПСЖ
|Эррера Андер
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Ницца
|Лемина Марио
|3
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|3
|0
|5.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Бордо
Исход игры
Сент-Этьен
63.8% (90)
Ничья
24.8% (35)
Бордо
11.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
44.6% (62)
Меньше
55.4% (77)
Обе команды забьют
Да
65.47% (91)
Нет
34.53% (48)
Популярный счёт
2:1 Сент-Этьен
31.9% (45)
1:0 Сент-Этьен
25.5% (36)
1:1 Ничья
20.6% (29)
1:2 Бордо
5.7% (8)
2:0 Сент-Этьен
2.8% (4)
0:2 Бордо
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Сент-Этьен
2.1% (3)
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