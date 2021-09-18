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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Бордо
0'
0:1
7' Гол
Хван Ый-Чжо
17' Желтая карточка
Амума Ромен
24'
40
Грин
Этьен
4
Соу
Саиду
2
Мукуди
Ароль
33
Наде
Микаэль
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
6
Гурна-Дуат
Люка
19
Неу
Иван
5
Колодзейчак
Тимоти
9
Ignacio
Ramirez
10
Хазри
Вахби
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
2
Грегерсен
Стиан
4
Мешер
Андре
22
Пембеле
Тимоте
8
Онана
Жан
5
Отавио
II
12
Мангаш
Рикарду
19
Адли
Ясин
21
Дилросун
Джавайро
18
Хван
Ый-Чжо
Сент-Этьен
3-5-2
Бордо
3-4-2-1

Ход матча

7'
0:1
Хван Ый-Чжо
(Адли Ясин)
17'
Амума Ромен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хазри Вахби 2 (1) 0.33
2. Колодзейчак Тимоти 1 0.17
3. Соу Саиду 1 0.17
4. Норден Арно 0 0
5. Аушиш Адиль 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мангаш Рикарду 1 0.17
2. Онана Жан 1 0.17
3. Хван Ый-Чжо 1 0.17
4. Уден Реми 1 0.17
5. Пембеле Тимоте 1 0.17
6. Мара Секу 1 0.17
7. Косельни Лоран 0 0
8. Башич Тома 0 0
9. Адли Ясин 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Хазри Вахби 2 0
2. Буанга Денис 2 0
3. Масон Иван 2 0
4. Колодзейчак Тимоти 1 0
5. Амума Ромен 1 0
6. Юссуф Зейду 1 0
7. Неу Иван 1 0
8. Наде Микаэль 1 0
9. Камара Махди 1 0
10. Аушиш Адиль 1 0
11. Гурна-Дуат Люка 1 0
12. Соу Саиду 1 0
13. Сабан Матис 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Кватенг Энок 3 0
2. Отавио II 2 0
3. Онана Жан 1 0
4. Косельни Лоран 1 0
5. Грегерсен Стиан 1 0
6. Калу Самуэль 1 0
7. Мангаш Рикарду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Бордо 20% (1) 0 0 60% (3) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Монпелье 2:0 Сент-Этьен Марсель 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Ланс 2:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Лорьян Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако
Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Бордо 2:3 Ланс Ницца 4:0 Бордо Бордо 1:1 Анже Марсель 2:2 Бордо
Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан Бордо 1:1 Ньор Бержерак 0:1 Бордо Реймс 1:2 Бордо Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бордо: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сент-Этьен 4:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:2 Бордо Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1
Бордо 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 1:4 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
3. Анже Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 6 10
5. Ницца Заявка 4 3 1 0 11 - 0 9
6. Лион Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Лорьян Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Клермон Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
9. Монпелье Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
10. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
11. Реймс Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Ренн Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Бордо 1:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Нант Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Монако Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
17. Труа Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
18. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 3
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
13. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Сент-Этьен 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Бордо 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
10. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
14. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Сент-Этьен 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
3. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
4. Ницца Гуйри Амин 4 2 0
5. ПСЖ Эррера Андер 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Ницца Лемина Марио 3 0
4. Лилль Шека 3 0
5. Бордо Кватенг Энок 3 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Сент-Этьен 63.8% (90)
X 24.8% (35)
Бордо 11.3% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Бордо
4.05
3.82
4.47
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Где смотреть матч Сент-Этьен 0:1 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Бордо

Исход игры
Сент-Этьен
63.8% (90)
Ничья
24.8% (35)
Бордо
11.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
44.6% (62)
Меньше
55.4% (77)
Обе команды забьют
Да
65.47% (91)
Нет
34.53% (48)
Популярный счёт
2:1 Сент-Этьен
31.9% (45)
1:0 Сент-Этьен
25.5% (36)
1:1 Ничья
20.6% (29)
1:2 Бордо
5.7% (8)
2:0 Сент-Этьен
2.8% (4)
0:2 Бордо
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Сент-Этьен
2.1% (3)
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