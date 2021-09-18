Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Камара Махди наказан за толчок Секу Мара

95' Удар от ворот произведет Бордо

94' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Норден Арно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Секу Мара наказан за толчок Норден Арно

94' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игрок команды Бордо совершает фол

93' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Секу Мара выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Пембеле Тимоте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Мукуди Ароль завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

91' Норден Арно нанес удар, мяч был парирован, но Бенуа Костиль не удержал его в руках.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Мехди Зеркан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

89' Тактическая замена. Хван Ый-Чжо уходит с поля и его заменяет Секу Мара

88' ШАНС! Хван Ый-Чжо нанес удар с лета, но не попал по воротам!

87' Удар от ворот произведет Бордо

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Микаэль Наде нанес удар, но промахнулся очень сильно.

86' Пембеле Тимоте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

85' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Бордо

83' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Г О О О О Л - Хван Ый-Чжо забивает с левой ноги!

80' Уден Реми разрезает оборону соперника отличным пасом

80' Плохо сыграл Мукуди Ароль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

80' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

79' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Хазри Вахби получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Мехди Зеркан нанес удар, но тот был заблокирован.

77' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Онана Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Кватенг Энок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

76' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сент-Этьен будет все-таки засчитан.

74' Рефери не любит споров - именно за это Костиль Бенуа сейчас получил желтую

74' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

73' Г О О О О Л - Хазри Вахби забивает ударом с правой ноги!

72' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

72' Грегерсен Стиан получил травму и заменен. Мехди Зеркан выходит на поле.

72' Ох, нехорошо это выглядит. Грегерсен Стиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Костиль Бенуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Грегерсен Стиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

70' Норден Арно из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

70' Уден Реми не смог попасть в створ ударом издали

69' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Бенуа Костиль не дал случится голу! Хазри Вахби должен был забивать, но Бенуа Костиль сделал отличный сейв

67' ШАНС! Хазри Вахби вышел один на один с голкипером...

66' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Пембеле Тимоте из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

65' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Бордо

64' Дилросун Джавайро получил желтую карточку от судьи

64' Микаэль Наде из команды Сент-Этьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

63' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

63' Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Удар от ворот произведет Бордо

62' Удар от ворот произведет Бордо

62' Как он промахнулся? Амума Ромен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

61' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Бордо

59' Игрок команды Сент-Этьен совершает фол

57' Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Мангаш Рикарду получил желтую карточку от судьи

56' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Камара Махди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Хван Ый-Чжо нанес удар, мяч был парирован, но Этьен Грин не удержал его в руках.

54' Отличные скиллы показывает Хван Ый-Чжо , обводя своих соперников

53' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Камара Махди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Камара Махди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Адли Ясин из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля