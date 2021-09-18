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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
1:2
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
0:1
7' Гол
Хван Ый-Чжо
17' Желтая карточка
Амума Ромен
32' Желтая карточка
Онана Жан
56' Желтая карточка
Мангаш Рикарду
64' Желтая карточка
Дилросун Джавайро
1:1
73' Гол
Хазри Вахби
74' Желтая карточка
Костиль Бенуа
1:2
80' Гол
Хван Ый-Чжо
90'+6
40
Грин
Этьен
4
Соу
Саиду
2
Мукуди
Ароль
33
Наде
Микаэль
20
Буанга
Денис
19
Неу
Иван
6
Гурна-Дуат
Люка
5
Колодзейчак
Тимоти
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
9
Ignacio
Ramirez
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
2
Грегерсен
Стиан
4
Мешер
Андре
22
Пембеле
Тимоте
8
Онана
Жан
5
Отавио
II
12
Мангаш
Рикарду
19
Адли
Ясин
21
Дилросун
Джавайро
18
Хван
Ый-Чжо
Сент-Этьен
3-4-2-1
Бордо
3-4-2-1

Ход матча

7'
0:1
Хван Ый-Чжо
(Адли Ясин)
17'
Амума Ромен
 
32'
 
Онана Жан
45'
Камара Махди
Соу Саиду
 
56'
 
Мангаш Рикарду
64'
 
Дилросун Джавайро
64'
 
Уден Реми
Дилросун Джавайро
67'
Трауко Мигель
Ignacio Ramirez
 
67'
Норден Арно
Амума Ромен
 
67'
Крассо Жан-Филипп
Колодзейчак Тимоти
 
72'
 
Зеркан Мехди
Грегерсен Стиан
72'
 
Франсержио Родригес
Отавио
73'
Хазри Вахби
1:1
74'
 
Костиль Бенуа
80'
1:2
Хван Ый-Чжо
(Уден Реми)
83'
Аушиш Адиль
Буанга Денис
 
89'
 
Медиуб Абдель
Адли Ясин
89'
 
Мара Секу
Хван Ый-Чжо

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хазри Вахби 3 (1) 0.5
2. Колодзейчак Тимоти 1 0.17
3. Соу Саиду 1 0.17
4. Норден Арно 0 0
5. Аушиш Адиль 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 2 0.33
2. Уден Реми 1 0.17
3. Мангаш Рикарду 1 0.17
4. Онана Жан 1 0.17
5. Пембеле Тимоте 1 0.17
6. Мара Секу 1 0.17
7. Косельни Лоран 0 0
8. Башич Тома 0 0
9. Адли Ясин 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Хазри Вахби 2 0
2. Амума Ромен 2 0
3. Буанга Денис 2 0
4. Масон Иван 2 0
5. Колодзейчак Тимоти 1 0
6. Юссуф Зейду 1 0
7. Неу Иван 1 0
8. Наде Микаэль 1 0
9. Камара Махди 1 0
10. Аушиш Адиль 1 0
11. Гурна-Дуат Люка 1 0
12. Соу Саиду 1 0
13. Сабан Матис 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Кватенг Энок 3 0
2. Онана Жан 2 0
3. Отавио II 2 0
4. Мангаш Рикарду 2 0
5. Косельни Лоран 1 0
6. Костиль Бенуа 1 0
7. Грегерсен Стиан 1 0
8. Дилросун Джавайро 1 0
9. Калу Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)
 Бордо 28.57% (2) 0 0 42.86% (3) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Монпелье 2:0 Сент-Этьен Марсель 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Ланс 2:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Лорьян Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако
Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Бордо 2:3 Ланс Ницца 4:0 Бордо Бордо 1:1 Анже Марсель 2:2 Бордо
Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан Бордо 1:1 Ньор Бержерак 0:1 Бордо Реймс 1:2 Бордо Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бордо: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сент-Этьен 4:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:2 Бордо Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1
Бордо 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 1:4 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 16 - 5 15
2. Ланс Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
3. Анже Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 10 - 6 10
5. Ницца Заявка 4 3 1 0 11 - 0 9
6. Лион Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Лорьян Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Клермон Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
9. Монпелье Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
10. Страсбург Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
11. Реймс Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Ренн Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Бордо Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
15. Нант Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Монако Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
17. Труа Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
18. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Страсбург Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Лорьян Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Лион Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Ренн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 3
12. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
13. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Сент-Этьен Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ницца Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Марсель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Анже Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Реймс Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Клермон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
8. Труа Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Бордо Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
10. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Лилль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
14. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Сент-Этьен Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Метц Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 2
2. Ницца Дольберг Каспер 4 0 0
3. Лион Дембеле Мусса II 4 1 0
4. Ницца Гуйри Амин 4 2 0
5. ПСЖ Эррера Андер 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 3 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Ницца Лемина Марио 3 0
4. Лилль Шека 3 0
5. Бордо Кватенг Энок 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Сент-Этьен 63.8% (90)
X 24.8% (35)
Бордо 11.3% (16)
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Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:2 Бордо

Исход игры
Сент-Этьен
63.8% (90)
Ничья
24.8% (35)
Бордо
11.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
44.6% (62)
Меньше
55.4% (77)
Обе команды забьют
Да
65.47% (91)
Нет
34.53% (48)
Популярный счёт
2:1 Сент-Этьен
31.9% (45)
1:0 Сент-Этьен
25.5% (36)
1:1 Ничья
20.6% (29)
1:2 Бордо
5.7% (8)
2:0 Сент-Этьен
2.8% (4)
0:2 Бордо
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Сент-Этьен
2.1% (3)
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