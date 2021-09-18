Франция: Лига 1 2021-2022
Сент-Этьен
1:2
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
Бордо
0:1
7' ГолХван Ый-Чжо
17' Желтая карточкаАмума Ромен
32' Желтая карточкаОнана Жан
56' Желтая карточкаМангаш Рикарду
64' Желтая карточкаДилросун Джавайро
1:1
73' ГолХазри Вахби
74' Желтая карточкаКостиль Бенуа
1:2
80' ГолХван Ый-Чжо
40
Грин
Этьен
33
Наде
Микаэль
20
Буанга
Денис
19
Неу
Иван
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
25
Кватенг
Энок
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Наде МикаэльЗащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Нукуэ БрайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
17 Аушиш АдильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
10 Калу СамуэльПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
7'
0:1
17'
32'
56'
73'
1:1
74'
80'
1:2
89'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хазри Вахби
|3 (1)
|0.5
|2.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.17
|3.
|Соу Саиду
|1
|0.17
|4.
|Норден Арно
|0
|0
|5.
|Аушиш Адиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|2
|0.33
|2.
|Уден Реми
|1
|0.17
|3.
|Мангаш Рикарду
|1
|0.17
|4.
|Онана Жан
|1
|0.17
|5.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.17
|6.
|Мара Секу
|1
|0.17
|7.
|Косельни Лоран
|0
|0
|8.
|Башич Тома
|0
|0
|9.
|Адли Ясин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хазри Вахби
|2
|0
|2.
|Амума Ромен
|2
|0
|3.
|Буанга Денис
|2
|0
|4.
|Масон Иван
|2
|0
|5.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
|6.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|7.
|Неу Иван
|1
|0
|8.
|Наде Микаэль
|1
|0
|9.
|Камара Махди
|1
|0
|10.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|11.
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|12.
|Соу Саиду
|1
|0
|13.
|Сабан Матис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кватенг Энок
|3
|0
|2.
|Онана Жан
|2
|0
|3.
|Отавио II
|2
|0
|4.
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|5.
|Косельни Лоран
|1
|0
|6.
|Костиль Бенуа
|1
|0
|7.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|8.
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|9.
|Калу Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Бордо
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Монпелье 2:0 Сент-Этьен Марсель 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Ланс 2:2 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Лорьян Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако
Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10Бордо 2:3 Ланс Ницца 4:0 Бордо Бордо 1:1 Анже Марсель 2:2 Бордо
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бордо: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бордо 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 1:4 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|5.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 0
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Лорьян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|9.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|10.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|14.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|16.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|17.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Страсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|8.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|10.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|Лилль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|14.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|2
|2.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|4
|0
|0
|3.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|4
|1
|0
|4.
|Ницца
|Гуйри Амин
|4
|2
|0
|5.
|ПСЖ
|Эррера Андер
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|3
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Ницца
|Лемина Марио
|3
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|3
|0
|5.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:2 Бордо
Исход игры
Сент-Этьен
63.8% (90)
Ничья
24.8% (35)
Бордо
11.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
44.6% (62)
Меньше
55.4% (77)
Обе команды забьют
Да
65.47% (91)
Нет
34.53% (48)
Популярный счёт
2:1 Сент-Этьен
31.9% (45)
1:0 Сент-Этьен
25.5% (36)
1:1 Ничья
20.6% (29)
1:2 Бордо
5.7% (8)
2:0 Сент-Этьен
2.8% (4)
0:2 Бордо
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Сент-Этьен
2.1% (3)
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