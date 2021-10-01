Копа Судамерикана 2021
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 22'
Пеньяроль
27
Ivaldo
26
Erick2
16
Abner2
11
Nikao
20
David
Terans
37
Bissoli
22
Рамос
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Abner2Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
-
37 BissoliНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Lucas Fasson
-
19 Jaderson
-
-
-
-
13 Khellven
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Рамос ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Мусто ДамианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
5 Neto IV
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Larriera
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Пеньяроль
4 матча
100%
0%
0%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
0%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
80%
0%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
0%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витиньо Витор V
|4
|0.33
|Christian Cardoso
|3
|0.25
|Renato Kayzer
|2
|0.17
|Bissoli
|2 (1)
|0.17
|Nikao
|2 (2)
|0.17
|Фернандо Матос
|1
|0.08
|Роша Педро
|1
|0.08
|Carlos Eduardo III
|1
|0.08
|Erick2
|1
|0.08
|Abner2
|1
|0.08
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаргано Вальтер
|1
|0.08
|Jesus Trindade
|1
|0.08
|Valentin Rodriguez
|1
|0.08
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikao
|5
|0
|Thiago Heleno
|2
|1
|Фернандо Матос
|3
|0
|Лео Ситтадини
|3
|0
|Марсиньо Силва
|2
|0
|Christian Cardoso
|2
|0
|Erick2
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Энрике Педру II
|1
|0
|Дос Сантос Адербар
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Nicolas Vichiatto
|1
|0
|Ivaldo
|1
|0
|Bissoli
|1
|0
|Abner2
|1
|0
|Витиньо Витор V
|1
|0
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesus Trindade
|2
|0
|Valentin Rodriguez
|2
|0
|Мусто Дамиан
|0
|1
|Оливера Кристиан
|1
|0
|Бентанкур Рубен
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Бускетс Эсекиэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|36.84% (7)
|15.79% (3)
|Пеньяроль
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =3 -8Атлетико Паранаэнсе 4:2 Гремио Пеньяроль 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде Сантос 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Америка Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Каскавел 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Атлетико Паранаэнсе 1:1 Каскавел Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 4:2 ЛДУ Кито Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе ЛДУ Кито 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Паранаэнсе 4:1 Америка де Кали
Пеньяроль Последние 20 матчей: +11 =6 -3Бостон Ривер 2:5 Пеньяроль Пеньяроль 1:2 Атлетико Паранаэнсе Пеньяроль 0:0 Феникс Монтовидео Пласа Колония 1:2 Пеньяроль
Суд Америка 1:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:0 Спортинг Кристал Пеньяроль 1:0 Атлетико Прогресо Спортинг Кристал 1:3 Пеньяроль Серро Ларго 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Ривер Плейт Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 3:3 Пеньяроль Пеньяроль 0:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Серрито Насьональ Монтевидео 2:0 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Вилья Эспаньола Монтевидео Сити Торке 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Депортиво Мальдонадо Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас Монтевидео Уондерерс 0:0 Пеньяроль
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Agustin Alvarez
|8
|0
|0
|2.
|Брагантино
|Гимарайнс Артур
|7
|2
|0
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|4.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|5.
|Арсенал Саранди
|Lucas Albertengo
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|3
|2
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|Sergio Barreto
|4
|1
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|Nikao
|5
|0
|4.
|Либертад
|Ваньони Леонель
|5
|0
|5.
|Либертад
|Alexander Barboza
|5
|0