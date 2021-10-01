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Копа Судамерикана 2021

2021
Атлетико Паранаэнсе
2:0
Конец матча
Пеньяроль
0'
1:0
24' Гол
Nikao
1:0
34' Не забитый пенальти
Pablo Cepellini
36' Желтая карточка
Agustin Alvarez
45' Желтая карточка
Рамос Хуан
45' Желтая карточка
Ivaldo
70' Желтая карточка
Agustin Canobbio
2:0
81' Гол
Роша Педро
90'+4
1
Дос
Сантос
Адербар
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
27
Ivaldo
5
Марсиньо
Силва
26
Erick2
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
16
Abner2
11
Nikao
20
David
Terans
37
Bissoli
12
Kevin
Dawson2
20
Гонсалес
Джованни
50
Carlos
Rodriguez
III
24
Кагельмахер
Гари
22
Рамос
Хуан
21
Jesus
Trindade
16
Agustin
Canobbio
23
Гаргано
Вальтер
8
Pablo
Cepellini
10
Торрес
Факундо
19
Agustin
Alvarez
Атлетико Паранаэнсе
Пеньяроль

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Пеньяроль

4 матча

100%
0%
0%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
0%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
80%
0%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
0%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
1:2
КЛ
3:2
КЛ
1:0
КС
1:4
КС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витиньо Витор V 4 0.33
Christian Cardoso 3 0.25
Nikao 3 (2) 0.25
Роша Педро 2 0.17
Renato Kayzer 2 0.17
Bissoli 2 (1) 0.17
Фернандо Матос 1 0.08
Carlos Eduardo III 1 0.08
Erick2 1 0.08
Abner2 1 0.08
Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаргано Вальтер 1 0.08
Jesus Trindade 1 0.08
Valentin Rodriguez 1 0.08

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikao 5 0
Thiago Heleno 2 1
Фернандо Матос 3 0
Лео Ситтадини 3 0
Марсиньо Силва 2 0
Ivaldo 2 0
Christian Cardoso 2 0
Erick2 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Энрике Педру II 1 0
Дос Сантос Адербар 1 0
Carlos Eduardo III 1 0
Nicolas Vichiatto 1 0
Bissoli 1 0
Abner2 1 0
Витиньо Витор V 1 0
Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesus Trindade 2 0
Valentin Rodriguez 2 0
Мусто Дамиан 0 1
Оливера Кристиан 1 0
Бентанкур Рубен 1 0
Рамос Хуан 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Бускетс Эсекиэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 4.76% (1) 23.81% (5) 14.29% (3) 4.76% (1) 33.33% (7) 19.05% (4)
 Пеньяроль 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Атлетико Паранаэнсе 4:2 Гремио Пеньяроль 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде Сантос 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Америка Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Каскавел 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Атлетико Паранаэнсе 1:1 Каскавел Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 4:2 ЛДУ Кито Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе ЛДУ Кито 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Паранаэнсе 4:1 Америка де Кали
Пеньяроль Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Бостон Ривер 2:5 Пеньяроль Пеньяроль 1:2 Атлетико Паранаэнсе Пеньяроль 0:0 Феникс Монтовидео Пласа Колония 1:2 Пеньяроль
Суд Америка 1:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:0 Спортинг Кристал Пеньяроль 1:0 Атлетико Прогресо Спортинг Кристал 1:3 Пеньяроль Серро Ларго 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Ривер Плейт Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 3:3 Пеньяроль Пеньяроль 0:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль Пеньяроль 2:0 Серрито Насьональ Монтевидео 2:0 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Вилья Эспаньола Монтевидео Сити Торке 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Депортиво Мальдонадо Пеньяроль 1:1 Атлетико Рентистас Монтевидео Уондерерс 0:0 Пеньяроль
1/8 финала
3 Спортинг Кристал
2 Арсенал Саранди
2 Насьональ Монтевидео
2 Пеньяроль
2 ЛДУ Кито
2 Гремио
1 Америка де Кали
5 Атлетико Паранаэнсе
2 Тачира
3 Росарио Сентраль
1 Индепендьенте дель Валле
3 Брагантино
2 Сантос
1 Индепендьенте Авельянеда
4 Хуниор
4 Либертад
1/4 финала
1 Спортинг Кристал
4 Пеньяроль
3 ЛДУ Кито
4 Атлетико Паранаэнсе
3 Росарио Сентраль
5 Брагантино
2 Сантос
2 Либертад
1/2 финала
1 Пеньяроль
4 Атлетико Паранаэнсе
5 Брагантино
1 Либертад
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Agustin Alvarez 8 0 0
2. Брагантино Гимарайнс Артур 7 2 0
3. Индепендьенте Авельянеда Jonathan Herrera1 6 2 0
4. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
5. Арсенал Саранди Lucas Albertengo 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 3 2
2. Индепендьенте Авельянеда Sergio Barreto 4 1
3. Атлетико Паранаэнсе Nikao 5 0
4. Либертад Ваньони Леонель 5 0
5. Либертад Alexander Barboza 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    51'
    Ивалдо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    50'
    Рамос Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Agustin Alvarez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Пабло Цепеллини пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Никао бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 2:0 Пеньяроль онлайн




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