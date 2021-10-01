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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Оденсе
6:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8504
Вайле
0'
1:0
2' Гол
Фенгер Макс
2:0
5' Гол
Мадс Фрокьяер-Йенсен
3:0
8' Гол
Томасен Йенс
4:0
25' Гол
Мадс Фрокьяер-Йенсен
39' Желтая карточка
Эзатолахи Саид
47' Желтая карточка
Мадс Фрокьяер-Йенсен
67' Желтая карточка
Сабби Эммануэль
70' Желтая карточка
Манджрекар Джеймс
5:0
79' Гол
Клеве Троэльс
6:0
82' Гол
Jakob Martinsen
88' Желтая карточка
Колингер Денис
90'+3
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
6
Тверсков
Йеппе
3
Андерсен
Александр
24
Эстрём
Робин
14
Томасен
Йенс
19
Трандарсон
Арон-Элис
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
15
Фенгер
Макс
8
Кадри
Башким
13
Грютебуст
Стен
44
Хенриксен
Тобиас
5
Манджрекар
Джеймс
22
Колингер
Денис
3
Давидсен
Вильормур
10
Соуза
Аллан
II
33
Hans
Hollsberg
7
Драмме
Муамаду
11
Муколли
Арбнор
6
Эзатолахи
Саид
8
Lukas
Engel
Оденсе
4-2-3-1
Вайле
4-4-1-1

История личных встреч

Оденсе
Вайле

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СБЗВ
2:2
СБЗВ
0:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
0:2
ТМК
4:0
К
0:4
ТМС
1:1
СЛ
0:5
СЛ
2:0
СЛ
1:3
ТМС
5:3

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0.27
Шельвик Йорген 2 0.18
Сабби Эммануэль 2 0.18
Лидер Март 2 0.18
Томасен Йенс 2 0.18
Кадри Башким 1 0.09
Андерсен Александр 1 0.09
Джейбали Иссам 1 0.09
Клеве Троэльс 1 0.09
Опондо Мозес 1 0.09
Фенгер Макс 1 0.09
Jakob Martinsen 1 0.09
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эммануилидис Димитриос 2 0.18
Фагир Вахид 2 0.18
Джорджевич Лука 1 0.09
Колингер Денис 1 0.09
Lukas Engel 1 0.09
Скооп Якоб 0 0
Понсе Андрес 0 0
Ямга Кевин 0 0
Кустович Кевин 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабби Эммануэль 4 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Ларсен Каспер 2 0
Джейбали Иссам 2 0
Трандарсон Арон-Элис 2 0
Томасен Йенс 2 0
Андерсен Александр 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Окосун Айо 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 5 0
Эзатолахи Саид 4 0
Муколли Арбнор 4 0
Соуза Аллан II 2 0
Фагир Вахид 2 0
Манджрекар Джеймс 2 0
Скооп Якоб 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Опоку Джером 1 0
Hans Hollsberg 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
43%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-ом тайме 10
5 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
30%
2
14%
1-15
1
10%
5
36%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 3
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
3
25%
3
43%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

16
23
9 В 1-ом тайме 13
7 Во 2-ом тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
5
31%
3
13%
1-15
1
6%
6
26%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1
Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Оденсе - Фремад Амагер 7:0 Несбю - Оденсе 1:3 Оденсе - Хорсенс 4:0 Люнгбю - Оденсе 1:2 Вайле - Оденсе 2:2 Оденсе - Ольборг 1:0
Вайле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0
Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2 Вайле - Любек 1:0 Вайле - Эсбьерг 5:1 Вайле - Ольборг 1:1 Вайле - Силькеборг 0:5 Колдинг - Вайле 3:3 Вайле - Люнгбю 2:2 Ольборг - Вайле 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 10 8 0 2 17 - 5 24
2. Копенгаген 10 7 2 1 24 - 7 23
3. Ольборг 10 5 3 2 14 - 9 18
4. Раннерс 10 5 2 3 13 - 11 17
5. Силькеборг 10 3 5 2 12 - 11 14
6. Оденсе 11 3 5 3 18 - 16 14
7. Нордшелланн 10 4 1 5 14 - 16 13
8. Орхус 10 3 3 4 9 - 12 12
9. Брондбю 10 2 5 3 13 - 14 11
10. Виборг 10 2 4 4 13 - 17 10
11. Сённерйюск 10 2 2 6 5 - 12 8
12. Вайле 11 0 2 9 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Ольборг 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Силькеборг 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Брондбю 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Оденсе 5 2 2 1 11 - 6 8
7. Раннерс 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Орхус 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Нордшелланн 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Виборг 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
4. Раннерс 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Виборг 5 1 3 1 7 - 9 6
6. Нордшелланн 5 2 0 3 6 - 7 6
7. Силькеборг 5 1 3 1 6 - 7 6
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Орхус 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
11. Сённерйюск 5 0 1 4 1 - 6 1
12. Вайле 5 0 0 5 2 - 15 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
2. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
3. Копенгаген Винд Жонас 4 0 2
4. Силькеборг Sebastian Joergensen 4 0 2
5. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Вайле Колингер Денис 5 0
3. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
4. Ольборг Альманн Якоб 4 0
5. Копенгаген Зека Карлос 4 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Оденсе 6:0 Вайле онлайн




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