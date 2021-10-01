Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Оденсе
6:0
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 8504
Вайле
1:0
2' ГолФенгер Макс
2:0
5' ГолМадс Фрокьяер-Йенсен
3:0
8' ГолТомасен Йенс
4:0
25' ГолМадс Фрокьяер-Йенсен
39' Желтая карточкаЭзатолахи Саид
47' Желтая карточкаМадс Фрокьяер-Йенсен
67' Желтая карточкаСабби Эммануэль
70' Желтая карточкаМанджрекар Джеймс
5:0
79' ГолКлеве Троэльс
6:0
82' ГолJakob Martinsen
88' Желтая карточкаКолингер Денис
24
Эстрём
Робин
14
Томасен
Йенс
15
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Эстрём РобинЗащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
18 Бремс МатиасЗащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Соуза АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Ямга КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
2 Heron
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
1:0
5'
8'
25'
39'
67'
79'
82'
6:0
88'
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
История личных встреч
Оденсе
Вайле
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0.27
|Шельвик Йорген
|2
|0.18
|Сабби Эммануэль
|2
|0.18
|Лидер Март
|2
|0.18
|Томасен Йенс
|2
|0.18
|Кадри Башким
|1
|0.09
|Андерсен Александр
|1
|0.09
|Джейбали Иссам
|1
|0.09
|Клеве Троэльс
|1
|0.09
|Опондо Мозес
|1
|0.09
|Фенгер Макс
|1
|0.09
|Jakob Martinsen
|1
|0.09
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.18
|Фагир Вахид
|2
|0.18
|Джорджевич Лука
|1
|0.09
|Колингер Денис
|1
|0.09
|Lukas Engel
|1
|0.09
|Скооп Якоб
|0
|0
|Понсе Андрес
|0
|0
|Ямга Кевин
|0
|0
|Кустович Кевин
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабби Эммануэль
|4
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Ларсен Каспер
|2
|0
|Джейбали Иссам
|2
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|2
|0
|Томасен Йенс
|2
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Клеве Троэльс
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Окосун Айо
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|5
|0
|Эзатолахи Саид
|4
|0
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Соуза Аллан II
|2
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Манджрекар Джеймс
|2
|0
|Скооп Якоб
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Опоку Джером
|1
|0
|Hans Hollsberg
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
43%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-ом тайме 10
5 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
30%
2
14%
1-15
1
10%
5
36%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 3
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
3
25%
3
43%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
16
23
9 В 1-ом тайме 13
7 Во 2-ом тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
5
31%
3
13%
1-15
1
6%
6
26%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1
Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Оденсе - Фремад Амагер 7:0 Несбю - Оденсе 1:3 Оденсе - Хорсенс 4:0 Люнгбю - Оденсе 1:2 Вайле - Оденсе 2:2 Оденсе - Ольборг 1:0
Вайле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0
Vordingborg - Вайле 0:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Нордшелланн - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 0:1 Митьюлланд - Вайле 4:1 Вайле - Брондбю 2:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Вайле - Раннерс 0:2 Вайле - Любек 1:0 Вайле - Эсбьерг 5:1 Вайле - Ольборг 1:1 Вайле - Силькеборг 0:5 Колдинг - Вайле 3:3 Вайле - Люнгбю 2:2 Ольборг - Вайле 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|2.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|24 - 7
|23
|3.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|4.
|Раннерс
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Силькеборг
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|6.
|Оденсе
|11
|3
|5
|3
|18 - 16
|14
|7.
|Нордшелланн
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|8.
|Орхус
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|9.
|Брондбю
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|10.
|Виборг
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|11.
|Сённерйюск
|10
|2
|2
|6
|5 - 12
|8
|12.
|Вайле
|11
|0
|2
|9
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Ольборг
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Копенгаген
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Силькеборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Брондбю
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|7.
|Раннерс
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Орхус
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Нордшелланн
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Вайле
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Виборг
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|6.
|Нордшелланн
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|7.
|Силькеборг
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Орхус
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Брондбю
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|11.
|Сённерйюск
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|12.
|Вайле
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6
|0
|2
|2.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|6
|0
|0
|3.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|2
|4.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|4
|0
|2
|5.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|5
|0
|3.
|Орхус
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|4.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0
|5.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|4
|0