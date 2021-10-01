Второй тайм

93' Оденсе заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Хорошую попытку сделал Понсе Андрес . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Матч возобновлен

90' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Тарик Ибрагимагич из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...

89' Андерсен Александр из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

89' Jakob Breum навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Колингер Денис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Херон из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

87' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Манджрекар Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Игрок команды Оденсе совершает фол

86' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Вайле

85' Сегодняшная посещаемость составляет 8504 болельщиков

85' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Должен был быть гол! Лидер Март имел отличный шанс, но Стен Грютебуст не дал голу состоятся!

82' Г О О О О Л - Jakob Breum из команды Оденсе правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

82' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Херон из команды Вайле отправил кросс в штрафную...

81' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

80' Тактическая замена. Мадс Фрокьяер-Йенсен уходит с поля и его заменяет Тарик Ибрагимагич

79' Г О О О О Л - Клеве Троэльс забивает с правой ноги!

79' Отличные скиллы показывает Клеве Троэльс , обводя своих соперников

79' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Грютебуст Стен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Стен Грютебуст не дал случится голу! Клеве Троэльс должен был забивать, но Стен Грютебуст сделал отличный сейв

73' Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Тверсков Йеппе пробует нанести удар издали, но Стен Грютебуст держит все под контролем

71' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Глупую желтую получил Манджрекар Джеймс за то, что отбил ногой мяч после свистка

69' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Вайле

67' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Сабби Эммануэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Удар от ворот произведет Оденсе

66' Муколли Арбнор не смог попасть в створ ударом издали

66' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Вайле

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

63' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Вайле

63' Игрок Кадри Башким из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

62' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Оденсе

61' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Оденсе

59' Драмме Муамаду не смог попасть в створ ударом издали

59' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Муколли Арбнор пробует нанести удар издали, но Ханс Кристиан Бернат держит все под контролем

57' Удар от ворот произведет Оденсе

57' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Эстрём Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Вайле выполняет удар от ворот.

54' Трандарсон Арон-Элис из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

53' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Эммануилидис Димитриос нанес удар головой, но Ханс Кристиан Бернат спокойно отбил мяч.

50' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Эстрём Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Удар от ворот произведет Оденсе

47' Рефери не любит споров - именно за это Мадс Фрокьяер-Йенсен сейчас получил желтую