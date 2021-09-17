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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
1:2
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
0:1
19' Гол
Каембе Эдо
1:1
35' Гол
Ванхутт Шарль
39' Желтая карточка
Бек Андреас
53' Желтая карточка
Превляк Смаил
1:2
81' Гол
Агбаду Эммануэль
82' Желтая карточка
Даланн Йеспер
90' Желтая карточка
Коне Мамаду
90' Желтая карточка
Лопес Леонардо
90'+6
1
Дидийон
Томас
6
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
2
Витиньо
Виктор
II
22
Лопес
Леонардо
14
Ванхутт
Шарль
23
Деман
Оливье
19
Велковски
Димитар
11
Матондо
Рабби
29
Миллан
Алехандро
30
Химмельман
Робин
28
Эрис
Жонатан
5
Амат
Хорди
22
Агбаду
Эммануэль
32
Бек
Андреас
26
Колс
Йенс
8
Петерс
Стеф
39
Каембе
Эдо
35
Ламбер
Борис
9
Превляк
Смаил
29
Нуху
Айзек
Серкль Брюгге
3-5-2
Эйпен
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деман Оливье 3 0.38
2. Рубио Вальдо 2 0.25
3. Миллан Алехандро 2 (1) 0.25
4. Витиньо Виктор II 1 0.13
5. Хотич Дино 1 0.13
6. Ванхутт Шарль 1 0.13
7. Попович Борис 1 0.13
8. Декостере Роббе 0 0
9. Велковски Димитар 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агбаду Эммануэль 3 0.38
2. Нгой Жульен 2 0.25
3. Каембе Эдо 2 0.25
4. Петерс Стеф 1 0.13
5. Превляк Смаил 1 0.13
6. Ламбер Борис 1 0.13
7. Н'Дри Конан 1 0.13
8. Эрис Жонатан 1 0.13
9. Колс Йенс 1 0.13
10. Эмбало Карлос 1 0.13

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Деман Оливье 4 0
2. Даланн Йеспер 3 0
3. Уткус Эдгарас 3 0
4. Хотич Дино 2 0
5. Лопес Леонардо 2 0
6. Велковски Димитар 1 0
7. Витиньо Виктор II 1 0
8. Рубио Вальдо 1 0
9. Ванхутт Шарль 1 0
10. Попович Борис 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Превляк Смаил 4 0
2. Агбаду Эммануэль 4 0
3. Бек Андреас 2 0
4. Деом Жером 2 0
5. Каембе Эдо 2 0
6. Ламбер Борис 2 0
7. Н'Дри Конан 2 0
8. Петерс Стеф 1 0
9. Эрис Жонатан 1 0
10. Амат Хорди 1 0
11. Колс Йенс 1 0
12. Коне Мамаду 1 0
13. Эмбало Карлос 1 0
14. Нуху Айзек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 20% (2) 0 20% (2) 0 30% (3) 30% (3)
 Эйпен 0 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Зульте-Варегем 2:4 Серкль Брюгге Утрехт 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Синт-Трейден Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Стандард 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Дюнкерк 1:1 Серкль Брюгге Остенде 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Гент 1:0 Серкль Брюгге Генк 2:0 Серкль Брюгге Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт
Эйпен Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эйпен 0:1 Антверпен Эйпен 1:2 Серен Юнайтед АХ Лёвен 1:4 Эйпен Эйпен 2:1 Синт-Трейден
Мехелен 1:3 Эйпен Эйпен 1:1 Андерлехт Брюгге 2:2 Эйпен Синт-Трейден 1:1 Эйпен Моленбек 0:1 Эйпен Генк 2:0 Эйпен Эйпен 2:1 Серен Юнайтед Шарлеруа 2:3 Эйпен Эйпен 0:4 Стандард Зульте-Варегем 2:1 Эйпен Эйпен 2:0 Кортрейк Эйпен 0:1 Стандард Эйпен 3:3 АХ Лёвен Эйпен 1:0 Гент Синт-Трейден 0:2 Эйпен Эйпен 1:1 Остенде

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Эйпен: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Первый дивизион А
Серкль Брюгге 0:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Эйпен 2:1 Серкль Брюгге Второй дивизион Серкль Брюгге 4:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:1 Эйпен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 8 4 2 2 15 - 10 14
2. Брюгге 7 4 2 1 15 - 11 14
3. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 14 - 6 13
4. Стандард 7 4 1 2 8 - 11 13
5. Шарлеруа 7 3 4 0 15 - 8 13
6. Генк 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Андерлехт 6 3 1 2 14 - 8 10
8. Кортрейк 7 3 1 3 9 - 8 10
9. Синт-Трейден 7 3 1 3 6 - 8 10
10. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
11. Серен Юнайтед 7 3 0 4 7 - 11 9
12. Антверпен 6 2 2 2 11 - 9 8
13. Серкль Брюгге 8 2 2 4 11 - 11 8
14. Зульте-Варегем 7 2 2 3 11 - 14 8
15. Гент 6 2 1 3 13 - 9 7
16. Мехелен 7 2 1 4 11 - 18 7
17. АХ Лёвен 7 1 4 2 8 - 14 7
18. Беерсхот-Вильрейк 7 0 1 6 6 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 4 2 2 0 9 - 5 8
2. Гент 4 2 1 1 12 - 6 7
3. Генк 4 2 1 1 9 - 5 7
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 6 - 1 6
5. Андерлехт 3 2 0 1 11 - 5 6
6. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Мехелен 3 2 0 1 7 - 6 6
8. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
9. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Синт-Трейден 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Остенде 3 1 0 2 1 - 5 3
15. Антверпен 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
17. Зульте-Варегем 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Беерсхот-Вильрейк 4 0 0 4 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 4 3 1 0 11 - 5 10
2. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
3. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Зульте-Варегем 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Синт-Трейден 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Брюгге 3 2 0 1 6 - 6 6
10. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
11. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
12. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Андерлехт 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Серен Юнайтед 3 1 0 2 2 - 6 3
15. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 6 - 10 1
17. Мехелен 4 0 1 3 4 - 12 1
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 8 1 0
2. Зульте-Варегем Воссен Йелле 6 0 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
4. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 5 0 2
5. Серен Юнайтед Мазиз Юссеф 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 4 1
2. Шарлеруа Голизадех Али 3 1
3. Стандард Сиссако Мусса 3 1
4. Антверпен Верстрате Биргер 4 0
5. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Бек Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Ванхутт Шарль бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Каембе Эдо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серкль Брюгге 1:2 Эйпен онлайн




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