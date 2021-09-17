Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Серкль Брюгге
1:2
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Эйпен
0:1
19' ГолКаембе Эдо
1:1
35' ГолВанхутт Шарль
39' Желтая карточкаБек Андреас
53' Желтая карточкаПревляк Смаил
1:2
81' ГолАгбаду Эммануэль
82' Желтая карточкаДаланн Йеспер
90' Желтая карточкаКоне Мамаду
90' Желтая карточкаЛопес Леонардо
18
Мьянге
Сенна
23
Деман
Оливье
28
Эрис
Жонатан
32
Бек
Андреас
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
35
Ламбер
Борис
29
Нуху
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хотич ДиноНападающий
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Нападающий
-
29 Нуху АйзекНападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
77 Коне МамадуНападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
Ход матча
19'
0:1
35'
39'
53'
58'
81'
1:2
82'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деман Оливье
|3
|0.38
|2.
|Рубио Вальдо
|2
|0.25
|3.
|Миллан Алехандро
|2 (1)
|0.25
|4.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.13
|5.
|Хотич Дино
|1
|0.13
|6.
|Ванхутт Шарль
|1
|0.13
|7.
|Попович Борис
|1
|0.13
|8.
|Декостере Роббе
|0
|0
|9.
|Велковски Димитар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агбаду Эммануэль
|3
|0.38
|2.
|Нгой Жульен
|2
|0.25
|3.
|Каембе Эдо
|2
|0.25
|4.
|Петерс Стеф
|1
|0.13
|5.
|Превляк Смаил
|1
|0.13
|6.
|Ламбер Борис
|1
|0.13
|7.
|Н'Дри Конан
|1
|0.13
|8.
|Эрис Жонатан
|1
|0.13
|9.
|Колс Йенс
|1
|0.13
|10.
|Эмбало Карлос
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Деман Оливье
|4
|0
|2.
|Даланн Йеспер
|3
|0
|3.
|Уткус Эдгарас
|3
|0
|4.
|Хотич Дино
|2
|0
|5.
|Лопес Леонардо
|2
|0
|6.
|Велковски Димитар
|1
|0
|7.
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|8.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|9.
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|10.
|Попович Борис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Превляк Смаил
|4
|0
|2.
|Агбаду Эммануэль
|4
|0
|3.
|Бек Андреас
|2
|0
|4.
|Деом Жером
|2
|0
|5.
|Каембе Эдо
|2
|0
|6.
|Ламбер Борис
|2
|0
|7.
|Н'Дри Конан
|2
|0
|8.
|Петерс Стеф
|1
|0
|9.
|Эрис Жонатан
|1
|0
|10.
|Амат Хорди
|1
|0
|11.
|Колс Йенс
|1
|0
|12.
|Коне Мамаду
|1
|0
|13.
|Эмбало Карлос
|1
|0
|14.
|Нуху Айзек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|20% (2)
|0
|20% (2)
|0
|30% (3)
|30% (3)
|Эйпен
|0
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +7 =5 -8Зульте-Варегем 2:4 Серкль Брюгге Утрехт 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Синт-Трейден Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Стандард 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Дюнкерк 1:1 Серкль Брюгге Остенде 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Гент 1:0 Серкль Брюгге Генк 2:0 Серкль Брюгге Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт
Эйпен Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эйпен 0:1 Антверпен Эйпен 1:2 Серен Юнайтед АХ Лёвен 1:4 Эйпен Эйпен 2:1 Синт-Трейден
Мехелен 1:3 Эйпен Эйпен 1:1 Андерлехт Брюгге 2:2 Эйпен Синт-Трейден 1:1 Эйпен Моленбек 0:1 Эйпен Генк 2:0 Эйпен Эйпен 2:1 Серен Юнайтед Шарлеруа 2:3 Эйпен Эйпен 0:4 Стандард Зульте-Варегем 2:1 Эйпен Эйпен 2:0 Кортрейк Эйпен 0:1 Стандард Эйпен 3:3 АХ Лёвен Эйпен 1:0 Гент Синт-Трейден 0:2 Эйпен Эйпен 1:1 Остенде
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Эйпен: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|2.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|4.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|8 - 11
|13
|5.
|Шарлеруа
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|6.
|Генк
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|14 - 8
|10
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|9.
|Синт-Трейден
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|10.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|11.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|12.
|Антверпен
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|13.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|14.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|15.
|Гент
|6
|2
|1
|3
|13 - 9
|7
|16.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|11 - 18
|7
|17.
|АХ Лёвен
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|1
|6
|6 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|2.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|3.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|5.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|6.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|15.
|Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|2.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|3.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Зульте-Варегем
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Синт-Трейден
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|12.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|6 - 10
|1
|17.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|8
|1
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|5
|0
|2
|5.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|1
|2.
|Шарлеруа
|Голизадех Али
|3
|1
|3.
|Стандард
|Сиссако Мусса
|3
|1
|4.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|4
|0
|5.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0