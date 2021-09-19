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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Синт-Трейден
1:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Генк
0'
33' Желтая карточка
Де Риддер Стив
1:0
45' Гол
Судзуки Юма
53'
21
Шмидт
Даниэль
26
Тейшейра
Жорже
27
Лавале
Димитри
37
Ляйстнер
Тони
6
Конате
Мори
4
Хасиока
Даики
16
Де
Риддер
Стив
32
Дуркин
Кристофер
13
Какас
Либерато
15
Хаяси
Даити
9
Судзуки
Юма
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
14
Тома
Бастьен
17
Грошовски
Патрик
24
Ойен
Люка
7
Ито
Дзюнъя
21
Угбо
Ике
11
Ндайишимий
Майк
Синт-Трейден
3-1-4-2
Генк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Синт-Трейден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 1 0.13
2. Хаяси Даити 1 0.13
3. Брюлс Кристиан 1 0.13
4. Де Риддер Стив 1 0.13
5. Судзуки Юма 1 0.13
6. Балонго Нельсон 1 0.13
7. Мацубара Ко 0 0
8. Янсенс Вольке 0 0
9. Хасиока Даики 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бонгонда Тео 4 0.57
2. Онуачу Пол 3 (1) 0.43
3. Торстведт Кристиан 1 0.14
4. Угбо Ике 1 0.14
5. Ито Дзюнъя 1 0.14
6. Хейнен Бриан 1 0.14
7. Муньос Даниэль 1 0.14
8. Ндайишимий Майк 0 0
9. Дессерс Сириль 0 0
10. Эйтинг Карел 0 0
11. Артеага Херардо 0 0

Карточки

Синт-Трейден
# Игрок      
1. Лавале Димитри 4 0
2. Кофрие Максимилиано 3 0
3. Брюлс Кристиан 2 0
4. Де Риддер Стив 2 0
5. Райтц Рокко 0 1
6. Ляйстнер Тони 1 0
7. Янсенс Вольке 1 0
8. Судзуки Юма 1 0
9. Койта Абубакари 1 0
10. Дуркин Кристофер 1 0
11. Ван Дессел Стан 1 0
12. Хаяси Даити 1 0
Генк
# Игрок      
1. Хейнен Бриан 2 0
2. Лукуми Джон 2 0
3. Эйтинг Карел 1 0
4. Артеага Херардо 1 0
5. Пейнтсил Джозеф 1 0
6. Муньос Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Синт-Трейден 40% (2) 0 20% (1) 0 40% (2) 0
 Генк 8.33% (1) 16.67% (2) 0 25% (3) 8.33% (1) 41.67% (5)

Предыдущие игры

Синт-Трейден Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Синт-Трейден Вестерло 0:5 Синт-Трейден Фортуна 1:0 Синт-Трейден Серкль Брюгге 0:1 Синт-Трейден
Синт-Трейден 0:2 Кортрейк Эйпен 2:1 Синт-Трейден Синт-Трейден 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 0:0 Синт-Трейден Синт-Трейден 2:1 Гент Синт-Трейден 1:1 Эйпен Синт-Трейден 2:1 Вестерло Синт-Трейден 1:0 Моленбек Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Berg en Dal 1:4 Синт-Трейден KVV Zepperen-Brustem 1:4 Синт-Трейден Синт-Трейден 0:1 Андерлехт Генк 4:0 Синт-Трейден Васланд-Беверен 2:4 Синт-Трейден Синт-Трейден 2:1 Мехелен Шарлеруа 0:0 Синт-Трейден
Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Рапид Вена 0:1 Генк Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 1:0 Андерлехт Генк 4:0 АХ Лёвен
Шахтёр Донецк 2:1 Генк Кортрейк 1:2 Генк Генк 1:2 Шахтёр Донецк Генк 3:4 Остенде Генк 1:3 Моленбек Стандард 1:1 Генк Генк 5:2 Маастрихт Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 АЗ Алкмаар Генк 1:1 Гронинген Генк 2:0 Эйпен Брюгге 1:2 Генк Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге

Последние игры между собой

Синт-Трейден: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Генк: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Генк 4:0 Синт-Трейден Первый дивизион А Генк 1:0 Синт-Трейден Кубок Синт-Трейден 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 1:2 Синт-Трейден Первый дивизион А
Синт-Трейден 3:3 Генк Первый дивизион А Синт-Трейден 2:3 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Синт-Трейден Первый дивизион А Генк 1:1 Синт-Трейден Первый дивизион А Синт-Трейден 2:1 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Синт-Трейден Лига Про Синт-Трейден 0:3 Генк Лига Про Генк 1:0 Синт-Трейден Лига Про Генк 3:0 Синт-Трейден Лига Про Синт-Трейден 3:1 Генк Лига Про Генк 2:1 Синт-Трейден Премьер-лига Синт-Трейден 3:4 Генк Премьер-лига Генк 1:1 Синт-Трейден Премьер-лига Синт-Трейден 0:2 Генк Премьер-лига Синт-Трейден 2:3 Генк Playoff UEFA Генк 2:1 Синт-Трейден Playoff UEFA
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 8 5 2 1 16 - 11 17
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Эйпен 8 4 2 2 15 - 10 14
4. Стандард 7 4 1 2 8 - 11 13
5. Синт-Трейден 1:0 8 4 1 3 7 - 8 13
6. Шарлеруа 8 3 4 1 15 - 9 13
7. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
8. Генк 0:1 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Андерлехт 6 3 1 2 14 - 8 10
10. Мехелен 8 3 1 4 13 - 18 10
11. Кортрейк 7 3 1 3 9 - 8 10
12. Серен Юнайтед 7 3 0 4 7 - 11 9
13. Антверпен 6 2 2 2 11 - 9 8
14. Серкль Брюгге 8 2 2 4 11 - 11 8
15. Зульте-Варегем 8 2 2 4 12 - 16 8
16. Гент 6 2 1 3 13 - 9 7
17. АХ Лёвен 8 1 4 3 8 - 16 7
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 4 3 0 1 9 - 6 9
2. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Брюгге 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Гент 4 2 1 1 12 - 6 7
5. Генк 0:1 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Андерлехт 3 2 0 1 11 - 5 6
7. Остенде 4 2 0 2 4 - 6 6
8. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Синт-Трейден 1:0 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Шарлеруа 4 1 2 1 6 - 4 5
11. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Антверпен 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
17. Зульте-Варегем 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Беерсхот-Вильрейк 4 0 0 4 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 4 3 1 0 11 - 5 10
2. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
3. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
4. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
8. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Синт-Трейден 1:0 4 2 1 1 3 - 2 7
10. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
11. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
12. Генк 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Андерлехт 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Серен Юнайтед 3 1 0 2 2 - 6 3
15. АХ Лёвен 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
17. Мехелен 4 0 1 3 4 - 12 1
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 8 1 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 6 0 3
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 6 0 0
4. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
5. Зульте-Варегем Гано Зиньо 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 1
2. Шарлеруа Голизадех Али 3 1
3. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 1
4. Стандард Сиссако Мусса 3 1
5. Антверпен Верстрате Биргер 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Судзуки Юма бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Де Риддер Стив получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Синт-Трейден
Ничья
Генк
3.02
4.00
7.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Синт-Трейден 1:0 Генк онлайн




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