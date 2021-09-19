Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Синт-Трейден
1:2
Конец матча
Стадион: Стааен
Генк
33' Желтая карточкаДе Риддер Стив
1:0
45' ГолСудзуки Юма
57' Желтая карточкаАртеага Херардо
1:1
73' ГолПейнтсил Джозеф
80' Желтая карточкаКонате Мори
1:2
83' ГолОнуачу Пол
90' Желтая карточкаХасиока Даики
90' Желтая карточкаХара Таити
15
Хаяси
Даити
14
Тома
Бастьен
24
Ойен
Люка
21
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ито ТацуяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
33'
45'
1:0
57'
60'
73'
80'
83'
1:2
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|1
|0.13
|2.
|Хаяси Даити
|1
|0.13
|3.
|Брюлс Кристиан
|1
|0.13
|4.
|Де Риддер Стив
|1
|0.13
|5.
|Судзуки Юма
|1
|0.13
|6.
|Балонго Нельсон
|1
|0.13
|7.
|Мацубара Ко
|0
|0
|8.
|Янсенс Вольке
|0
|0
|9.
|Хасиока Даики
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бонгонда Тео
|4
|0.57
|2.
|Онуачу Пол
|4 (1)
|0.57
|3.
|Ито Дзюнъя
|1
|0.14
|4.
|Торстведт Кристиан
|1
|0.14
|5.
|Угбо Ике
|1
|0.14
|6.
|Хейнен Бриан
|1
|0.14
|7.
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.14
|8.
|Муньос Даниэль
|1
|0.14
|9.
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|10.
|Дессерс Сириль
|0
|0
|11.
|Эйтинг Карел
|0
|0
|12.
|Артеага Херардо
|0
|0
|13.
|Пресиадо Анхело
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лавале Димитри
|4
|0
|2.
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|3.
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|4.
|Де Риддер Стив
|2
|0
|5.
|Райтц Рокко
|0
|1
|6.
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|7.
|Янсенс Вольке
|1
|0
|8.
|Судзуки Юма
|1
|0
|9.
|Койта Абубакари
|1
|0
|10.
|Дуркин Кристофер
|1
|0
|11.
|Конате Мори
|1
|0
|12.
|Хасиока Даики
|1
|0
|13.
|Хара Таити
|1
|0
|14.
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|15.
|Хаяси Даити
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хейнен Бриан
|2
|0
|2.
|Артеага Херардо
|2
|0
|3.
|Лукуми Джон
|2
|0
|4.
|Эйтинг Карел
|1
|0
|5.
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|6.
|Муньос Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Синт-Трейден
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|Генк
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|0
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|42.86% (6)
Предыдущие игры
Синт-Трейден Последние 20 матчей: +10 =4 -6Беерсхот-Вильрейк 0:1 Синт-Трейден Вестерло 0:5 Синт-Трейден Фортуна 1:0 Синт-Трейден Серкль Брюгге 0:1 Синт-Трейден
Синт-Трейден 0:2 Кортрейк Эйпен 2:1 Синт-Трейден Синт-Трейден 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 0:0 Синт-Трейден Синт-Трейден 2:1 Гент Синт-Трейден 1:1 Эйпен Синт-Трейден 2:1 Вестерло Синт-Трейден 1:0 Моленбек Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Berg en Dal 1:4 Синт-Трейден KVV Zepperen-Brustem 1:4 Синт-Трейден Синт-Трейден 0:1 Андерлехт Генк 4:0 Синт-Трейден Васланд-Беверен 2:4 Синт-Трейден Синт-Трейден 2:1 Мехелен Шарлеруа 0:0 Синт-Трейден
Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5Рапид Вена 0:1 Генк Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 1:0 Андерлехт Генк 4:0 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Синт-Трейден: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Генк: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Синт-Трейден 3:3 Генк Первый дивизион А Синт-Трейден 2:3 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Синт-Трейден Первый дивизион А Генк 1:1 Синт-Трейден Первый дивизион А Синт-Трейден 2:1 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Синт-Трейден Лига Про Синт-Трейден 0:3 Генк Лига Про Генк 1:0 Синт-Трейден Лига Про Генк 3:0 Синт-Трейден Лига Про Синт-Трейден 3:1 Генк Лига Про Генк 2:1 Синт-Трейден Премьер-лига Синт-Трейден 3:4 Генк Премьер-лига Генк 1:1 Синт-Трейден Премьер-лига Синт-Трейден 0:2 Генк Премьер-лига Синт-Трейден 2:3 Генк Playoff UEFA Генк 2:1 Синт-Трейден Playoff UEFA
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Генк
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Эйпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|8 - 11
|13
|6.
|Шарлеруа
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|7.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|8.
|Антверпен
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|9.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|14 - 8
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|11.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|12.
|Синт-Трейден
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|15.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|16.
|Гент
|6
|2
|1
|3
|13 - 9
|7
|17.
|АХ Лёвен
|8
|1
|4
|3
|8 - 16
|7
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|5.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|7.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Шарлеруа
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|10.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|2.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|3.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|4.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Генк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|10.
|Синт-Трейден
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|11.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|12.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|АХ Лёвен
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|17.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|9
|1
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|6
|0
|3
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|5.
|Зульте-Варегем
|Гано Зиньо
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|1
|2.
|Шарлеруа
|Голизадех Али
|3
|1
|3.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|1
|4.
|Стандард
|Сиссако Мусса
|3
|1
|5.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|4
|0