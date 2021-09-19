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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
2:1
Конец матча

Стадион:
Серен Юнайтед
0'
0:1
56' Гол
Микаутадзе Жорж
1:1
75' Гол
Фрай Микаэль
77' Желтая карточка
Мазиз Юссеф
77' Желтая карточка
Алмейда Динис
2:1
88' Гол
Геркенс Питер
90'+5
1
Бутез
Жан
5
Бута
61
Алмейда
Динис
24
Дессолей
Дорьян
2
Де
Лат
Ричи
6
Верстрате
Биргер
4
Наингголан
Раджа
7
Фишер
Виктор
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
70
Саматта
Мбвана
30
Диш
Гийом
4
Wagane
Faye
20
Yahya
Nadrani
24
Буланже
Бенжамен
21
Fabrice
Sambu
44
Ibrahima
Cisse1
88
Мазиз
Юссеф
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
9
Микаутадзе
Жорж
8
Gerald
Kilota
Антверпен
4-3-1-2
Серен Юнайтед
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрай Микаэль 9 (1) 1.29
2. Фишер Виктор 1 0.14
3. Бенсон Манюэль 1 0.14
4. Бута 0 0
5. Батай Йелле 0 0
6. Геркенс Питер 0 0
Серен Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мазиз Юссеф 4 0.5
2. Муандилмаджи Мариус 2 0.25
3. Микаутадзе Жорж 1 0.13
4. Fabrice Sambu 1 0.13
5. Gerald Kilota 0 0
6. Джаллоу Абли 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Верстрате Биргер 4 0
2. Геркенс Питер 3 0
3. Де Лат Ричи 2 0
4. Верстрате Луи 2 0
5. Наингголан Раджа 1 0
6. Сек Абдулай 1 0
7. Миёши Коджи 1 0
8. Бенсон Манюэль 1 0
9. Алмейда Динис 1 0
10. Бута 1 0
11. Батай Йелле 1 0
12. Баликвиша Мишель-Анже 1 0
13. Винс Сэмюэл 1 0
14. Сусси Абдерахман 1 0
Серен Юнайтед
# Игрок      
1. Мазиз Юссеф 3 0
2. Муандилмаджи Мариус 3 0
3. Буланже Бенжамен 1 1
4. Gerald Kilota 2 0
5. Yahya Nadrani 2 0
6. Theo Pierrot 1 0
7. Поати Морган 1 0
8. Джаллоу Абли 1 0
9. Диш Гийом 1 0
10. Ibrahima Cisse1 1 0
11. Wagane Faye 1 0
12. Zakaria Silini 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 10% (1) 10% (1) 30% (3) 30% (3) 20% (2) 0
 Серен Юнайтед 14.29% (1) 0 14.29% (1) 42.86% (3) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Олимпиакос 2:1 Антверпен Эйпен 0:1 Антверпен Антверпен 2:2 АХ Лёвен Антверпен 2:0 Омония
Омония 4:2 Антверпен Шарлеруа 1:1 Антверпен Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен
Серен Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Серен Юнайтед 0:1 Стандард Эйпен 1:2 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге Серен Юнайтед 2:3 Остенде
Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Метц 1:1 Серен Юнайтед Эйпен 2:1 Серен Юнайтед Ломмель 1:3 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:0 Льерс Кемпензонен Серен Юнайтед 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серен Юнайтед Льерс Кемпензонен 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Серен Юнайтед 3:0 Ломмель

Последние игры между собой

Антверпен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Серен Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Антверпен 0:1 Серен Юнайтед Второй дивизион Серен Юнайтед 0:0 Антверпен Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 8 5 2 1 16 - 11 17
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Генк 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Эйпен 8 4 2 2 15 - 10 14
5. Стандард 7 4 1 2 8 - 11 13
6. Шарлеруа 8 3 4 1 15 - 9 13
7. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
8. Антверпен 7 3 2 2 13 - 10 11
9. Андерлехт 6 3 1 2 14 - 8 10
10. Мехелен 8 3 1 4 13 - 18 10
11. Кортрейк 7 3 1 3 9 - 8 10
12. Синт-Трейден 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Серен Юнайтед 8 3 0 5 8 - 13 9
14. Серкль Брюгге 8 2 2 4 11 - 11 8
15. Зульте-Варегем 8 2 2 4 12 - 16 8
16. Гент 6 2 1 3 13 - 9 7
17. АХ Лёвен 8 1 4 3 8 - 16 7
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 4 3 0 1 9 - 6 9
2. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Брюгге 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Гент 4 2 1 1 12 - 6 7
5. Генк 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Андерлехт 3 2 0 1 11 - 5 6
7. Остенде 4 2 0 2 4 - 6 6
8. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Шарлеруа 4 1 2 1 6 - 4 5
10. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Антверпен 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Синт-Трейден 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
17. Зульте-Варегем 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Беерсхот-Вильрейк 4 0 0 4 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 4 3 1 0 11 - 5 10
2. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
3. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
4. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Генк 3 2 1 0 5 - 3 7
8. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
10. Синт-Трейден 4 2 1 1 3 - 2 7
11. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
12. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
13. Андерлехт 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Серен Юнайтед 4 1 0 3 3 - 8 3
15. АХ Лёвен 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
17. Мехелен 4 0 1 3 4 - 12 1
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 9 1 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 6 0 3
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 6 0 0
4. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
5. Зульте-Варегем Гано Зиньо 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 1
2. Шарлеруа Голизадех Али 3 1
3. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 1
4. Стандард Сиссако Мусса 3 1
5. Антверпен Верстрате Биргер 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Антверпен 2:1 Серен Юнайтед онлайн




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