Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Антверпен
2:1
Конец матча
Стадион: Босуил
Серен Юнайтед
0:1
56' ГолМикаутадзе Жорж
1:1
75' ГолФрай Микаэль
77' Желтая карточкаМазиз Юссеф
77' Желтая карточкаАлмейда Динис
2:1
88' ГолГеркенс Питер
5
Бута
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
30
Диш
Гийом
88
Мазиз
Юссеф
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
- Основной состав
- Вратарь
-
5 БутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Сек АбдулайЗащитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кондом Хорди
Ход матча
56'
0:1
75'
1:1
77'
77'
88'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрай Микаэль
|9 (1)
|1.29
|2.
|Фишер Виктор
|1
|0.14
|3.
|Бенсон Манюэль
|1
|0.14
|4.
|Бута
|0
|0
|5.
|Батай Йелле
|0
|0
|6.
|Геркенс Питер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мазиз Юссеф
|4
|0.5
|2.
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.25
|3.
|Микаутадзе Жорж
|1
|0.13
|4.
|Fabrice Sambu
|1
|0.13
|5.
|Gerald Kilota
|0
|0
|6.
|Джаллоу Абли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Верстрате Биргер
|4
|0
|2.
|Геркенс Питер
|3
|0
|3.
|Де Лат Ричи
|2
|0
|4.
|Верстрате Луи
|2
|0
|5.
|Наингголан Раджа
|1
|0
|6.
|Сек Абдулай
|1
|0
|7.
|Миёши Коджи
|1
|0
|8.
|Бенсон Манюэль
|1
|0
|9.
|Алмейда Динис
|1
|0
|10.
|Бута
|1
|0
|11.
|Батай Йелле
|1
|0
|12.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|13.
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|14.
|Сусси Абдерахман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|2.
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|3.
|Буланже Бенжамен
|1
|1
|4.
|Gerald Kilota
|2
|0
|5.
|Yahya Nadrani
|2
|0
|6.
|Theo Pierrot
|1
|0
|7.
|Поати Морган
|1
|0
|8.
|Джаллоу Абли
|1
|0
|9.
|Диш Гийом
|1
|0
|10.
|Ibrahima Cisse1
|1
|0
|11.
|Wagane Faye
|1
|0
|12.
|Zakaria Silini
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|30% (3)
|20% (2)
|0
|Серен Юнайтед
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Олимпиакос 2:1 Антверпен Эйпен 0:1 Антверпен Антверпен 2:2 АХ Лёвен Антверпен 2:0 Омония
Омония 4:2 Антверпен Шарлеруа 1:1 Антверпен Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен
Серен Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7Серен Юнайтед 0:1 Стандард Эйпен 1:2 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге Серен Юнайтед 2:3 Остенде
Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Метц 1:1 Серен Юнайтед Эйпен 2:1 Серен Юнайтед Ломмель 1:3 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:0 Льерс Кемпензонен Серен Юнайтед 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серен Юнайтед Льерс Кемпензонен 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Серен Юнайтед 3:0 Ломмель
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Серен Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Генк
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Эйпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|8 - 11
|13
|6.
|Шарлеруа
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|7.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|8.
|Антверпен
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|9.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|14 - 8
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|11.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|12.
|Синт-Трейден
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|15.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|16.
|Гент
|6
|2
|1
|3
|13 - 9
|7
|17.
|АХ Лёвен
|8
|1
|4
|3
|8 - 16
|7
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|5.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|7.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Шарлеруа
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|10.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|2.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|3.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|4.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Генк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|10.
|Синт-Трейден
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|11.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|12.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|АХ Лёвен
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|17.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|9
|1
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|6
|0
|3
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|5.
|Зульте-Варегем
|Гано Зиньо
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|1
|2.
|Шарлеруа
|Голизадех Али
|3
|1
|3.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|1
|4.
|Стандард
|Сиссако Мусса
|3
|1
|5.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|4
|0