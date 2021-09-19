Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Стандард
0:1
Конец матча
Стадион: Морис Дюфран
Андерлехт
7' Красная карточкаАль-Дахиль Амин
9' Желтая карточкаГомес Серхио
0:1
13' ГолРафаэлов Лиор
24' Желтая карточкаХарвуд-Беллис Тэйлор
37' Желтая карточкаКлаусс Жоао
67' Желтая карточкаНкунку Нильс
84' Красная карточкаФаи Коллинс
90' Желтая карточкаЗиркзее Джошуа
90' Желтая карточкаАшимеру Маджид
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
14
Нкунку
Нильс
19
Амалла
Селим
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
2 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Запасные игроки
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
-
15 Петерс ДаудаПолузащитник
-
12 Рафья ХамзаПолузащитник
-
11 Доннум АронНападающий
- Нападающий
-
-
33 Nathan Ngoy
-
Главный тренер: Mbaye Leye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
9'
13'
0:1
37'
67'
84'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.25
|2.
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.25
|3.
|Драгус Денис
|1
|0.13
|4.
|Тапсоба Абдул
|1
|0.13
|5.
|Лайфис Константинос
|1
|0.13
|6.
|Мулека Джексон
|1
|0.13
|7.
|Доннум Арон
|0
|0
|8.
|Сике Уго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зиркзее Джошуа
|3
|0.43
|2.
|Версхарен Яри
|2
|0.29
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.29
|4.
|Амузу Френсис
|2
|0.29
|5.
|Куаме Кристиан
|2
|0.29
|6.
|Гомес Серхио
|1
|0.14
|7.
|Мурильо Микаэль
|1
|0.14
|8.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0.14
|9.
|Телин Исаак
|1
|0.14
|10.
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|11.
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиссако Мусса
|3
|1
|2.
|Клаусс Жоао
|4
|0
|3.
|Аль-Дахиль Амин
|2
|1
|4.
|Петерс Дауда
|3
|0
|5.
|Сике Уго
|3
|0
|6.
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|7.
|Фаи Коллинс
|0
|1
|8.
|Цимирот Гойко
|1
|0
|9.
|Лайфис Константинос
|1
|0
|10.
|Амалла Селим
|1
|0
|11.
|Бодар Арно
|1
|0
|12.
|Раскин Николас
|1
|0
|13.
|Мулека Джексон
|1
|0
|14.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|15.
|Рафья Хамза
|1
|0
|16.
|Павлович Дамьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амузу Френсис
|3
|0
|2.
|Раман Бенито
|2
|0
|3.
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|5.
|Гомес Серхио
|2
|0
|6.
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0
|7.
|Худт Уэсли
|1
|0
|8.
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|9.
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стандард
|0
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|37.5% (3)
|Андерлехт
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: +6 =5 -9Серен Юнайтед 0:1 Стандард Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Стандард Стандард 1:0 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:1 Стандард
Стандард 2:5 Антверпен Зульте-Варегем 1:2 Стандард Стандард 1:1 Генк Стандард 3:3 Ренн Стандард 2:2 Мехелен Ланс 1:1 Стандард Стандард 3:2 Серкль Брюгге Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Стандард 1:3 Рошфор Стандард 1:3 Остенде Гент 2:0 Стандард Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Стандард 2:1 Гент Остенде 6:2 Стандард Стандард 1:2 Генк
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =8 -6Андерлехт 7:2 Мехелен Генк 1:0 Андерлехт Витесс 2:1 Андерлехт Андерлехт 3:3 Витесс
Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лачи Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт
Последние игры между собой
Стандард: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Андерлехт: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Андерлехт 2:1 Стандард Плей-офф за чемпионский титул Стандард 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:1 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 1:3 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Стандард 3:3 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Стандард Кубок Андерлехт 1:0 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Стандард Лига Про Стандард 0:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:3 Стандард Лига Про Стандард 1:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 3:1 Андерлехт Лига Жюпиле Стандард 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:2 Стандард Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Генк
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Эйпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|Андерлехт
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|6.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|7.
|Шарлеруа
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|8.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|9.
|Антверпен
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|11.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|12.
|Синт-Трейден
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|15.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|16.
|Гент
|6
|2
|1
|3
|13 - 9
|7
|17.
|АХ Лёвен
|8
|1
|4
|3
|8 - 16
|7
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|5.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|7.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Шарлеруа
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|10.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|2.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|3.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|4.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Генк
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|10.
|Синт-Трейден
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|11.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|АХ Лёвен
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|17.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|9
|1
|1
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|6
|0
|3
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|5.
|Зульте-Варегем
|Гано Зиньо
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|1
|2.
|Шарлеруа
|Голизадех Али
|3
|1
|3.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|1
|4.
|Стандард
|Сиссако Мусса
|3
|1
|5.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|4
|0