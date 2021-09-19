  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Стандард
0:1
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
7' Красная карточка
Аль-Дахиль Амин
9' Желтая карточка
Гомес Серхио
0:1
13' Гол
Рафаэлов Лиор
24' Желтая карточка
Харвуд-Беллис Тэйлор
37' Желтая карточка
Клаусс Жоао
67' Желтая карточка
Нкунку Нильс
84' Красная карточка
Фаи Коллинс
90' Желтая карточка
Зиркзее Джошуа
90' Желтая карточка
Ашимеру Маджид
90'+7
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
3
Аль-Дахиль
Амин
24
Николя
Гавори
14
Нкунку
Нильс
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
28
Бастьен
Самюэль
17
Мулека
Джексон
9
Клаусс
Жоао
19
Амалла
Селим
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
4
Худт
Уэсли
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
17
Гомес
Серхио
51
Версхарен
Яри
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
11
Рафаэлов
Лиор
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
99
Куаме
Кристиан
Стандард
4-3-3
Андерлехт
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амалла Селим 2 (1) 0.25
2. Клаусс Жоао 2 (1) 0.25
3. Драгус Денис 1 0.13
4. Тапсоба Абдул 1 0.13
5. Лайфис Константинос 1 0.13
6. Мулека Джексон 1 0.13
7. Доннум Арон 0 0
8. Сике Уго 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиркзее Джошуа 3 0.43
2. Версхарен Яри 2 0.29
3. Раман Бенито 2 0.29
4. Амузу Френсис 2 0.29
5. Куаме Кристиан 2 0.29
6. Гомес Серхио 1 0.14
7. Мурильо Микаэль 1 0.14
8. Рафаэлов Лиор 1 0.14
9. Телин Исаак 1 0.14
10. Олссон Кристоффер 0 0
11. Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Стандард
# Игрок      
1. Сиссако Мусса 3 1
2. Клаусс Жоао 4 0
3. Аль-Дахиль Амин 2 1
4. Петерс Дауда 3 0
5. Сике Уго 3 0
6. Бастьен Самюэль 2 0
7. Фаи Коллинс 0 1
8. Цимирот Гойко 1 0
9. Лайфис Константинос 1 0
10. Амалла Селим 1 0
11. Бодар Арно 1 0
12. Раскин Николас 1 0
13. Мулека Джексон 1 0
14. Нкунку Нильс 1 0
15. Рафья Хамза 1 0
16. Павлович Дамьян 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Амузу Френсис 3 0
2. Раман Бенито 2 0
3. Олссон Кристоффер 2 0
4. Мурильо Микаэль 2 0
5. Гомес Серхио 2 0
6. Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0
7. Худт Уэсли 1 0
8. Ашимеру Маджид 1 0
9. Зиркзее Джошуа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стандард 0 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2) 37.5% (3)
 Андерлехт 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Серен Юнайтед 0:1 Стандард Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Стандард Стандард 1:0 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:1 Стандард
Стандард 2:5 Антверпен Зульте-Варегем 1:2 Стандард Стандард 1:1 Генк Стандард 3:3 Ренн Стандард 2:2 Мехелен Ланс 1:1 Стандард Стандард 3:2 Серкль Брюгге Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Стандард 1:3 Рошфор Стандард 1:3 Остенде Гент 2:0 Стандард Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Стандард 2:1 Гент Остенде 6:2 Стандард Стандард 1:2 Генк
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Андерлехт 7:2 Мехелен Генк 1:0 Андерлехт Витесс 2:1 Андерлехт Андерлехт 3:3 Витесс
Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лачи Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт

Последние игры между собой

Стандард: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Андерлехт: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Стандард 1:3 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 1:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Стандард Первый дивизион А
Андерлехт 2:1 Стандард Плей-офф за чемпионский титул Стандард 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:1 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 1:3 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Стандард 3:3 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Стандард Кубок Андерлехт 1:0 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Стандард Лига Про Стандард 0:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:3 Стандард Лига Про Стандард 1:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 3:1 Андерлехт Лига Жюпиле Стандард 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:2 Стандард Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 8 5 2 1 16 - 11 17
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Генк 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Эйпен 8 4 2 2 15 - 10 14
5. Андерлехт 7 4 1 2 15 - 8 13
6. Стандард 8 4 1 3 8 - 12 13
7. Шарлеруа 8 3 4 1 15 - 9 13
8. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
9. Антверпен 7 3 2 2 13 - 10 11
10. Мехелен 8 3 1 4 13 - 18 10
11. Кортрейк 7 3 1 3 9 - 8 10
12. Синт-Трейден 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Серен Юнайтед 8 3 0 5 8 - 13 9
14. Серкль Брюгге 8 2 2 4 11 - 11 8
15. Зульте-Варегем 8 2 2 4 12 - 16 8
16. Гент 6 2 1 3 13 - 9 7
17. АХ Лёвен 8 1 4 3 8 - 16 7
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 4 3 0 1 9 - 6 9
2. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Брюгге 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Гент 4 2 1 1 12 - 6 7
5. Генк 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Андерлехт 3 2 0 1 11 - 5 6
7. Остенде 4 2 0 2 4 - 6 6
8. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Шарлеруа 4 1 2 1 6 - 4 5
10. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Антверпен 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Стандард 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Синт-Трейден 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
17. Зульте-Варегем 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Беерсхот-Вильрейк 4 0 0 4 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 4 3 1 0 11 - 5 10
2. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
3. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
4. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Генк 3 2 1 0 5 - 3 7
8. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
10. Синт-Трейден 4 2 1 1 3 - 2 7
11. Андерлехт 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
13. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
14. Серен Юнайтед 4 1 0 3 3 - 8 3
15. АХ Лёвен 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
17. Мехелен 4 0 1 3 4 - 12 1
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 9 1 1
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 6 0 3
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 6 0 0
4. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
5. Зульте-Варегем Гано Зиньо 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 1
2. Шарлеруа Голизадех Али 3 1
3. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 1
4. Стандард Сиссако Мусса 3 1
5. Антверпен Верстрате Биргер 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Клаусс Жоао получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Харвуд-Беллис Тэйлор получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Цимирот Гойко уходит с поля. Nathan Ngoy выходит вместо него
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Рафаэлов Лиор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Гомес Серхио получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    УДАЛЕНИЕ! - Ameen Al Dakhil увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стандард 0:1 Андерлехт онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 