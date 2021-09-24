  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Брюгге
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
АХ Лёвен
0'
17' Желтая карточка
Ланг Ноа
0:1
42' Гол
Озкаджар Дженк
45'
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Хендри
Джек
4
Нсоки
Стенли
2
Соболь
Эдуард
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
26
Ритс
Матс
19
Сова
Камаль
10
Ланг
Ноа
90
Кетеларе
Шарль
90
Ромо
Рафаэль
5
Нгава
Пьер-Айвес
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
21
Де
Сарт
Алексис
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
33
Мертенс
Матье
17
Кухаревич
Николай
Брюгге
4-3-2-1
АХ Лёвен
3-4-2-1

Ход матча

17'
Ланг Ноа
 
42'
0:1
Озкаджар Дженк

История личных встреч

Брюгге
АХ Лёвен

7 матчей

100%
0%
0%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

77.8%
0%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
2:1
ТМК
4:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛЖ
2:5
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кетеларе Шарль 4 0.44
Ланг Ноа 3 0.33
Ванакен Ханс 3 0.33
Вормер Руд 2 0.22
Соболь Эдуард 1 0.11
Баланта Эдер 1 0.11
Персин Тибо 1 0.11
Дост Бас 1 (1) 0.11
Мата Клинтон 0 0
Сова Камаль 0 0
Бремпт Игнасе 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 3 (1) 0.33
Шенгелия Леван 2 0.22
Шрейверс Сьебе 1 0.11
Де Сарт Алексис 1 0.11
Озкаджар Дженк 1 0.11
Мерсье Ксавье 0 0
Резаи Кавех 0 0
Шакла Софьян 0 0
Влитинк Тибо 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсоки Стенли 2 1
Ланг Ноа 3 0
Соболь Эдуард 1 1
Вормер Руд 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Баланта Эдер 1 0
Рикка Федерико 1 0
Мата Клинтон 1 0
Персин Тибо 1 0
Кетеларе Шарль 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деваст Себастьен 2 1
Нгава Пьер-Айвес 3 0
Шрейверс Сьебе 2 0
Де Сарт Алексис 2 0
Де Норре Каспер 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Мерсье Ксавье 1 0
Мертенс Матье 1 0
Малинов Кристиян 1 0
Анри Тома 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Патрис Луи 1 0
Mandela Keita 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 25% (4)
 АХ Лёвен 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Шарлеруа 0:1 Брюгге Брюгге 1:1 ПСЖ Брюгге 3:0 Остенде Гент 6:1 Брюгге
Брюгге 3:2 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 0:4 Брюгге Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Брюгге 2:2 Эйпен Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:4 Утрехт Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Мехелен 2:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Кортрейк Антверпен 2:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:4 Эйпен
Генк 4:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Фортуна 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Валансьен АХ Лёвен 4:1 Рюпель Бом АХ Лёвен 5:1 Olympia Wijgmaal АХ Лёвен 1:2 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Генк Мехелен 2:2 АХ Лёвен Эйпен 3:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Антверпен Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:1 Кортрейк
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:1 9 5 2 2 16 - 12 17
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Андерлехт 8 4 2 2 16 - 9 14
4. Антверпен 8 4 2 2 17 - 12 14
5. Эйпен 8 4 2 2 15 - 10 14
6. Генк 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Кортрейк 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Стандард 8 4 1 3 8 - 12 13
9. Шарлеруа 8 3 4 1 15 - 9 13
10. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
11. Синт-Трейден 8 3 1 4 7 - 10 10
12. Мехелен 8 3 1 4 13 - 18 10
13. АХ Лёвен 1:0 9 2 4 3 9 - 16 10
14. Серен Юнайтед 8 3 0 5 8 - 13 9
15. Гент 8 2 2 4 14 - 11 8
16. Серкль Брюгге 8 2 2 4 11 - 11 8
17. Зульте-Варегем 8 2 2 4 12 - 16 8
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 4 3 0 1 9 - 6 9
2. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Брюгге 0:1 5 2 2 1 9 - 6 8
4. Гент 4 2 1 1 12 - 6 7
5. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Генк 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Андерлехт 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Кортрейк 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Остенде 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Шарлеруа 4 1 2 1 6 - 4 5
12. АХ Лёвен 1:0 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Стандард 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Синт-Трейден 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
17. Зульте-Варегем 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Беерсхот-Вильрейк 4 0 0 4 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 4 3 1 0 11 - 5 10
2. Брюгге 0:1 4 3 0 1 7 - 6 9
3. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
4. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Андерлехт 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Синт-Трейден 4 2 1 1 3 - 2 7
12. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
13. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
14. АХ Лёвен 1:0 5 1 2 2 4 - 9 5
15. Серен Юнайтед 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
17. Гент 4 0 1 3 2 - 5 1
18. Мехелен 4 0 1 3 4 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 10 1 1
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 6 0 3
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 6 0 0
4. Генк Онуачу Пол 6 2 0
5. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 1
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
4. Шарлеруа Голизадех Али 3 1
5. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Дженк Озкаджар бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Ланг Ноа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
АХ Лёвен
1.35
7.40
9.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брюгге 0:1 АХ Лёвен онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 