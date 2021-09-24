Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Брюгге
1:1
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель Зрители: 29042
АХ Лёвен
17' Желтая карточкаЛанг Ноа
0:1
42' ГолОзкаджар Дженк
70' Желтая карточкаМалинов Кристиян
1:1
77' ГолМата Клинтон
82' Желтая карточкаМертенс Матье
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
19
Сова
Камаль
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
-
16 Персин ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Мбамба НоаЗащитник
-
11 Мауасса ФетНападающий
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
17'
42'
0:1
59'
70'
77'
1:1
82'
История личных встреч
Брюгге
АХ Лёвен
7 матчей
100%
0%
0%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
77.8%
0%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кетеларе Шарль
|4
|0.44
|Ланг Ноа
|3
|0.33
|Ванакен Ханс
|3
|0.33
|Вормер Руд
|2
|0.22
|Соболь Эдуард
|1
|0.11
|Мата Клинтон
|1
|0.11
|Баланта Эдер
|1
|0.11
|Персин Тибо
|1
|0.11
|Дост Бас
|1 (1)
|0.11
|Ритс Матс
|0
|0
|Сова Камаль
|0
|0
|Бремпт Игнасе
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|3 (1)
|0.33
|Шенгелия Леван
|2
|0.22
|Озкаджар Дженк
|2
|0.22
|Шрейверс Сьебе
|1
|0.11
|Де Сарт Алексис
|1
|0.11
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Шакла Софьян
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Ланг Ноа
|3
|0
|Соболь Эдуард
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Баланта Эдер
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
|Кетеларе Шарль
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Малинов Кристиян
|2
|0
|Де Сарт Алексис
|2
|0
|Де Норре Каспер
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|АХ Лёвен
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4Шарлеруа 0:1 Брюгге Брюгге 1:1 ПСЖ Брюгге 3:0 Остенде Гент 6:1 Брюгге
Брюгге 3:2 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 0:4 Брюгге Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Брюгге 2:2 Эйпен Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:4 Утрехт Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Мехелен 2:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Кортрейк Антверпен 2:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:4 Эйпен
Генк 4:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Фортуна 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Валансьен АХ Лёвен 4:1 Рюпель Бом АХ Лёвен 5:1 Olympia Wijgmaal АХ Лёвен 1:2 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Генк Мехелен 2:2 АХ Лёвен Эйпен 3:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Антверпен Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:1 Кортрейк
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Андерлехт
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|4.
|Антверпен
|8
|4
|2
|2
|17 - 12
|14
|5.
|Эйпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|6.
|Генк
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Кортрейк
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|9.
|Шарлеруа
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|10.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|11.
|Синт-Трейден
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|13.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|14.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|14 - 11
|8
|15.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|17.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|9 - 17
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|5.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|9.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Шарлеруа
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|2.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|3.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|4.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Синт-Трейден
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|12.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|17.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|10
|1
|1
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|6
|0
|3
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|4.
|Генк
|Онуачу Пол
|6
|2
|0
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|1
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1
|4.
|Шарлеруа
|Голизадех Али
|3
|1
|5.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|1