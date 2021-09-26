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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
1:2
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
34' Желтая карточка
Фрай Микаэль
38' Желтая карточка
Loic Lapoussin
1:0
43' Гол
Deniz Undav
45' Желтая карточка
Ismael Kandouss
58' Желтая карточка
Ниукоп Барт
1:1
71' Гол
Фрай Микаэль
72' Желтая карточка
Фишер Виктор
1:2
79' Гол
Бенсон Манюэль
87' Желтая карточка
Бенсон Манюэль
90'+4
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Ismael
Kandouss
2
Ниукоп
Барт
6
Casper
Nielsen2
25
Марк
Дамьен
17
Теума
Тедди
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
1
Бутез
Жан
5
Бута
61
Алмейда
Динис
24
Дессолей
Дорьян
34
Батай
Йелле
4
Наингголан
Раджа
6
Верстрате
Биргер
19
Миёши
Коджи
16
Геркенс
Питер
70
Саматта
Мбвана
99
Фрай
Микаэль
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Антверпен

3 матча

33.3%
66.7%
0%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПДБВЭ
1:1
ПДБВЭ
2:0
ВД
4:0
ВД
1:1
ВД
2:1
ВД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 7 0.78
Ванзейр Данте 5 0.56
Senne Lynen 1 0.11
Casper Nielsen2 1 0.11
Loic Lapoussin 1 0.11
Амани Жан 1 0.11
Matthew Sorinola 1 0.11
Багер Йонас 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 11 (1) 1.22
Бенсон Манюэль 2 0.22
Фишер Виктор 1 0.11
Геркенс Питер 1 0.11
Де Лат Ричи 1 0.11
Верстрате Биргер 1 0.11
Миёши Коджи 1 0.11
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Саматта Мбвана 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ismael Kandouss 3 0
Авенатти Фелипе 2 0
Ниукоп Барт 2 0
Loic Lapoussin 2 0
Matthew Sorinola 2 0
Багер Йонас 0 1
Марк Дамьен 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Теума Тедди 1 0
Siebe van der Heyden 1 0
Casper Nielsen2 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 3 1
Верстрате Биргер 4 0
Геркенс Питер 3 0
Фрай Микаэль 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Алмейда Динис 2 0
Верстрате Луи 2 0
Арун Фарис 1 0
Наингголан Раджа 1 0
Сек Абдулай 1 0
Фишер Виктор 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бута 1 0
Батай Йелле 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Сент-Жиллуаз 17.65% (3) 11.76% (2) 11.76% (2) 29.41% (5) 17.65% (3) 11.76% (2)
 Антверпен 5.56% (1) 11.11% (2) 27.78% (5) 16.67% (3) 27.78% (5) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Зульте-Варегем Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Стандард Мехелен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз
Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек
Антверпен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Антверпен 4:2 Генк Антверпен 2:1 Серен Юнайтед Олимпиакос 2:1 Антверпен Эйпен 0:1 Антверпен
Антверпен 2:2 АХ Лёвен Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен Шарлеруа 1:1 Антверпен Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 5 3 1 17 - 12 18
2. Антверпен 9 5 2 2 19 - 13 17
3. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
4. Унион Сент-Жиллуаз 9 5 1 3 17 - 9 16
5. Генк 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Андерлехт 8 4 2 2 16 - 9 14
7. Кортрейк 9 4 2 3 12 - 10 14
8. Шарлеруа 8 3 4 1 15 - 9 13
9. Синт-Трейден 9 4 1 4 9 - 11 13
10. Стандард 9 4 1 4 9 - 14 13
11. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
12. Мехелен 8 3 1 4 13 - 18 10
13. Серен Юнайтед 8 3 0 5 8 - 13 9
14. Зульте-Варегем 9 2 3 4 14 - 18 9
15. Гент 8 2 2 4 14 - 11 8
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 9 - 17 8
17. Серкль Брюгге 8 2 2 4 11 - 11 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 1 8 7 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 4 3 0 1 9 - 6 9
2. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
3. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 4 9
4. Гент 4 2 1 1 12 - 6 7
5. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Генк 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Андерлехт 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Кортрейк 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Остенде 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Шарлеруа 4 1 2 1 6 - 4 5
12. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Синт-Трейден 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
5. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
6. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
8. Андерлехт 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
10. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
11. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
12. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
13. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
14. Серен Юнайтед 4 1 0 3 3 - 8 3
15. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
16. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
17. Гент 4 0 1 3 2 - 5 1
18. Мехелен 4 0 1 3 4 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 11 1 1
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 3
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 7 1 0
4. Генк Онуачу Пол 6 2 0
5. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Ismael Kandouss получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Deniz Undav бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Loic Lapoussin получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Фрай Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен онлайн




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