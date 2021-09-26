Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
1:2
Конец матча
Стадион: Stade Joseph Marien
Антверпен
34' Желтая карточкаФрай Микаэль
38' Желтая карточкаLoic Lapoussin
1:0
43' ГолDeniz Undav
45' Желтая карточкаIsmael Kandouss
58' Желтая карточкаНиукоп Барт
1:1
71' ГолФрай Микаэль
72' Желтая карточкаФишер Виктор
1:2
79' ГолБенсон Манюэль
87' Желтая карточкаБенсон Манюэль
49
Морис
Антони
25
Марк
Дамьен
17
Теума
Тедди
5
Бута
34
Батай
Йелле
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Митома КаоруНападающий
-
-
-
10 Marcel Lewis
-
20 Senne Lynen
-
14 Noa Wyns
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
-
5 БутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
Ход матча
34'
38'
43'
1:0
45'
58'
71'
1:1
72'
79'
1:2
87'
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Антверпен
3 матча
33.3%
66.7%
0%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|7
|0.78
|Ванзейр Данте
|5
|0.56
|Senne Lynen
|1
|0.11
|Casper Nielsen2
|1
|0.11
|Loic Lapoussin
|1
|0.11
|Амани Жан
|1
|0.11
|Matthew Sorinola
|1
|0.11
|Багер Йонас
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|11 (1)
|1.22
|Бенсон Манюэль
|2
|0.22
|Фишер Виктор
|1
|0.11
|Геркенс Питер
|1
|0.11
|Де Лат Ричи
|1
|0.11
|Верстрате Биргер
|1
|0.11
|Миёши Коджи
|1
|0.11
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
|Саматта Мбвана
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ismael Kandouss
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Ниукоп Барт
|2
|0
|Loic Lapoussin
|2
|0
|Matthew Sorinola
|2
|0
|Багер Йонас
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Siebe van der Heyden
|1
|0
|Casper Nielsen2
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|3
|1
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Сент-Жиллуаз
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|Антверпен
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +14 =4 -2Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Зульте-Варегем Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Стандард Мехелен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз
Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек
Антверпен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Антверпен 4:2 Генк Антверпен 2:1 Серен Юнайтед Олимпиакос 2:1 Антверпен Эйпен 0:1 Антверпен
Антверпен 2:2 АХ Лёвен Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен Шарлеруа 1:1 Антверпен Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|2.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|3.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|5.
|Генк
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Андерлехт
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Шарлеруа
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|9.
|Синт-Трейден
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|10.
|Стандард
|9
|4
|1
|4
|9 - 14
|13
|11.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|13.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|14.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|15.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|14 - 11
|8
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|9 - 17
|8
|17.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|4.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|5.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Шарлеруа
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|6.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|10.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|11.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|17.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|3
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
|4.
|Генк
|Онуачу Пол
|6
|2
|0
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1