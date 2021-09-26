Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Гент
0:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Геламко
Серкль Брюгге
21' Желтая карточкаОпери Кристофер
36' Желтая карточкаНгадеу Майкл
0:1
38' ПенальтиМиллан Алехандро
41' Желтая карточкаУткус Эдгарас
51' Желтая карточкаЛопес Леонардо
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
27
Байо
Вакун
18
Мьянге
Сенна
98
Кануте
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо ВакунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Сомерс ТибоНападающий
-
10 Хотич ДиноНападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
21'
36'
38'
0:1
41'
51'
История личных встреч
Гент
Серкль Брюгге
18 матчей
94.4%
5.6%
-5.3290705182008E-15%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
0%
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
25 матчей
68%
16%
16%
17 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.22
|Тиссудали Тарик
|2
|0.22
|Фортуна Нуриу
|2
|0.22
|Депуатр Лоран
|2
|0.22
|Безус Роман
|1
|0.11
|Нгадеу Майкл
|1
|0.11
|Бруно Джанни
|1
|0.11
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.11
|Де Сар Жюльен
|1 (1)
|0.11
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.33
|Деман Оливье
|3
|0.33
|Рубио Вальдо
|2
|0.22
|Витиньо Виктор II
|1
|0.11
|Хотич Дино
|1
|0.11
|Ванхутт Шарль
|1
|0.11
|Попович Борис
|1
|0.11
|Декостере Роббе
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|3
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|Нгадеу Майкл
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Годо Бруно
|1
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уткус Эдгарас
|4
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Лопес Леонардо
|3
|0
|Даланн Йеспер
|3
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Велковски Димитар
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Рубио Вальдо
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|Серкль Брюгге
|20% (2)
|0
|20% (2)
|0
|30% (3)
|30% (3)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +8 =5 -7Андерлехт 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Флора Таллин 0:1 Гент Гент 2:3 Шарлеруа
Гент 6:1 Брюгге Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент Гент 2:0 Мехелен РФШ Рига 0:1 Гент Остенде 1:0 Гент Гент 2:2 РФШ Рига Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +7 =4 -9Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 2:4 Серкль Брюгге Утрехт 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Синт-Трейден
Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Стандард 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Дюнкерк 1:1 Серкль Брюгге Остенде 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Гент 1:0 Серкль Брюгге Генк 2:0 Серкль Брюгге Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|2.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|3.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|5.
|Генк
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Андерлехт
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Шарлеруа
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|9.
|Синт-Трейден
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|10.
|Стандард
|9
|4
|1
|4
|9 - 14
|13
|11.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|12.
|Серкль Брюгге
|1:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|13.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|14.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|16.
|Гент
|0:1
|9
|2
|2
|5
|14 - 12
|8
|17.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|9 - 17
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|4.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Гент
|0:1
|5
|2
|1
|2
|12 - 7
|7
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Шарлеруа
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|1:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Серкль Брюгге
|1:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|7.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|17.
|Гент
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|3
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
|4.
|Генк
|Онуачу Пол
|6
|2
|0
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1