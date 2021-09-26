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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Гент
2:1
Конец матча

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
21' Желтая карточка
Опери Кристофер
36' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
0:1
38' Пенальти
Миллан Алехандро
41' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
51' Желтая карточка
Лопес Леонардо
1:1
63' Гол
Де Сар Жюльен
64' Желтая карточка
Миллан Алехандро
66' Желтая карточка
Кануте Франк
71' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
2:1
73' Гол
Лемайич Дарко
90' Желтая карточка
Денкей Кевин
90'+4
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
31
Годо
Бруно
14
Кастро-Монтес
Алессио
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
3
Опери
Кристофер
10
Чакветадзе
Георгий
27
Байо
Вакун
7
Номбе
Мбойо
1
Дидийон
Томас
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
6
Уткус
Эдгарас
2
Витиньо
Виктор
II
98
Кануте
Франк
22
Лопес
Леонардо
14
Ванхутт
Шарль
25
Коррин
Александр
29
Миллан
Алехандро
9
Денкей
Кевин
Гент
3-4-1-2
Серкль Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Гент
Серкль Брюгге

18 матчей

94.4%
5.6%
-5.3290705182008E-15%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

0%
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

25 матчей

68%
16%
16%
17 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
5:2
ПДА
1:0
ПДА
3:2
ПДА
4:1
ПДА
0:3
ТМК
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:5
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро-Монтес Алессио 2 0.22
Тиссудали Тарик 2 0.22
Фортуна Нуриу 2 0.22
Депуатр Лоран 2 0.22
Де Сар Жюльен 2 (1) 0.22
Безус Роман 1 0.11
Нгадеу Майкл 1 0.11
Бруно Джанни 1 0.11
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.11
Лемайич Дарко 1 0.11
Чакветадзе Георгий 0 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
Опери Кристофер 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллан Алехандро 3 (2) 0.33
Деман Оливье 3 0.33
Рубио Вальдо 2 0.22
Витиньо Виктор II 1 0.11
Хотич Дино 1 0.11
Ванхутт Шарль 1 0.11
Попович Борис 1 0.11
Декостере Роббе 0 0
Велковски Димитар 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 3 0
Де Сар Жюльен 2 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Нгадеу Майкл 2 0
Овусу Элиша 2 0
Болат Синан 1 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Годо Бруно 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Опери Кристофер 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткус Эдгарас 4 0
Деман Оливье 4 0
Лопес Леонардо 3 0
Даланн Йеспер 3 0
Хотич Дино 2 0
Велковски Димитар 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Рубио Вальдо 1 0
Кануте Франк 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Денкей Кевин 1 0
Попович Борис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 20% (3) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1)
 Серкль Брюгге 18.18% (2) 0 27.27% (3) 0 27.27% (3) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Андерлехт 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Флора Таллин 0:1 Гент Гент 2:3 Шарлеруа
Гент 6:1 Брюгге Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент Гент 2:0 Мехелен РФШ Рига 0:1 Гент Остенде 1:0 Гент Гент 2:2 РФШ Рига Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 2:4 Серкль Брюгге Утрехт 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Синт-Трейден
Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Стандард 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Дюнкерк 1:1 Серкль Брюгге Остенде 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Гент 1:0 Серкль Брюгге Генк 2:0 Серкль Брюгге Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 5 3 1 17 - 12 18
2. Антверпен 9 5 2 2 19 - 13 17
3. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
4. Унион Сент-Жиллуаз 9 5 1 3 17 - 9 16
5. Остенде 1:0 9 5 0 4 12 - 15 15
6. Генк 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Андерлехт 0:1 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Кортрейк 9 4 2 3 12 - 10 14
9. Шарлеруа 8 3 4 1 15 - 9 13
10. Синт-Трейден 9 4 1 4 9 - 11 13
11. Стандард 9 4 1 4 9 - 14 13
12. Гент 9 3 2 4 16 - 12 11
13. Мехелен 8 3 1 4 13 - 18 10
14. Серен Юнайтед 8 3 0 5 8 - 13 9
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 14 - 18 9
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 9 - 17 8
17. Серкль Брюгге 9 2 2 5 12 - 13 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 1 8 7 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
2. Мехелен 4 3 0 1 9 - 6 9
3. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
4. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 4 9
5. Остенде 1:0 5 3 0 2 5 - 6 9
6. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Генк 4 2 1 1 9 - 5 7
8. Андерлехт 0:1 4 2 1 1 12 - 6 7
9. Кортрейк 4 2 1 1 6 - 4 7
10. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Шарлеруа 4 1 2 1 6 - 4 5
12. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Синт-Трейден 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
5. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
6. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
8. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
9. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Андерлехт 0:1 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Серкль Брюгге 5 2 1 2 9 - 7 7
12. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
13. Остенде 1:0 4 2 0 2 7 - 9 6
14. Серен Юнайтед 4 1 0 3 3 - 8 3
15. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
16. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
17. Гент 4 0 1 3 2 - 5 1
18. Мехелен 4 0 1 3 4 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 11 1 1
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 3
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 7 1 0
4. Генк Онуачу Пол 6 2 0
5. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
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