Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Остенде
2:2
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
Андерлехт
1:0
7' ГолГейе Махтар
2:0
30' ГолГейе Махтар
35' Желтая карточкаАмузу Френсис
36' Желтая карточкаМатам Тео Ндика
47' Красная карточкаКуаме Кристиан
2:1
64' ГолЗиркзее Джошуа
2:2
82' ГолРаман Бенито
90' Желтая карточкаТанье Антон
28
Юбер
Гийом
10
Роша
Кенни
27
Капон
Брехт
33
Танье
Антон
34
Бэтцнер
Ник
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
10 Роша КенниЗащитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Manuel Osifo
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
7'
1:0
30'
2:0
35'
36'
47'
64'
2:1
78'
82'
2:2
90'
История личных встреч
Остенде
Андерлехт
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
-66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
15 матчей
0%
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
0%
40%
60%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
0%
20%
80%
0 побед 3 ничьи 15 побед
21 матч
23.8%
14.3%
61.9%
5 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
9.5%
19%
71.5%
2 победы 4 ничьи 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|6 (1)
|0.67
|Амброз Тьерри
|2
|0.22
|Квасина Марко
|1
|0.11
|Бэтцнер Ник
|1
|0.11
|Капон Брехт
|1
|0.11
|Амаде Альфонс
|1
|0.11
|Якель Фредерик
|1
|0.11
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|4
|0.44
|Раман Бенито
|3
|0.33
|Версхарен Яри
|2
|0.22
|Амузу Френсис
|2
|0.22
|Куаме Кристиан
|2
|0.22
|Рафаэлов Лиор
|2 (1)
|0.22
|Гомес Серхио
|1
|0.11
|Мурильо Микаэль
|1
|0.11
|Телин Исаак
|1
|0.11
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|4
|0
|Матам Тео Ндика
|4
|0
|Амаде Альфонс
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Амброз Тьерри
|3
|0
|Фортес Стивен
|1
|1
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Роша Кенни
|2
|0
|Танье Антон
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Д'Хасе Робби
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амузу Френсис
|4
|0
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Раман Бенито
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0
|Куаме Кристиан
|0
|1
|Худт Уэсли
|1
|0
|Каллен Джош
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|Андерлехт
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +8 =3 -9Остенде 3:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 3:0 Остенде Остенде 0:2 Зульте-Варегем Стандард 1:0 Остенде
Серен Юнайтед 2:3 Остенде Остенде 1:0 Гент Генк 3:4 Остенде Остенде 0:3 Шарлеруа Остенде 0:0 Мускрон-Перювельз Амьен 2:1 Остенде Звевезеле 3:9 Остенде Стандард 1:3 Остенде Остенде 2:2 Мехелен Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Мехелен 5:3 Остенде Остенде 6:2 Стандард Остенде 0:3 Андерлехт Остенде 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =8 -6Андерлехт 1:1 Гент Стандард 0:1 Андерлехт Андерлехт 7:2 Мехелен Генк 1:0 Андерлехт
Витесс 2:1 Андерлехт Андерлехт 3:3 Витесс Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лачи Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|2.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|3.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Генк
|2:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|6.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Синт-Трейден
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|9.
|Стандард
|9
|4
|1
|4
|9 - 14
|13
|10.
|Шарлеруа
|0:1
|9
|3
|4
|2
|15 - 10
|13
|11.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 17
|13
|12.
|Мехелен
|1:0
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|13.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|16 - 12
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|0:2
|9
|3
|0
|6
|8 - 15
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|9 - 17
|8
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|2
|2
|5
|12 - 13
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|2.
|Генк
|2:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|3.
|Мехелен
|1:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|4.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Серен Юнайтед
|0:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Шарлеруа
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|12.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|6.
|Шарлеруа
|0:1
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|Генк
|2:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|12.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Мехелен
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|0:2
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|16.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|18.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|8
|2
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
|5.
|Мехелен
|Сторм Никола
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1