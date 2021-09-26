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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Остенде
2:2
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
1:0
7' Гол
Гейе Махтар
2:0
30' Гол
Гейе Махтар
35' Желтая карточка
Амузу Френсис
36' Желтая карточка
Матам Тео Ндика
47' Красная карточка
Куаме Кристиан
2:1
64' Гол
Зиркзее Джошуа
2:2
82' Гол
Раман Бенито
90' Желтая карточка
Танье Антон
90'+4
28
Юбер
Гийом
10
Роша
Кенни
27
Капон
Брехт
15
Якель
Фредерик
33
Танье
Антон
7
Матам
Тео
Ндика
6
Д'Арпино
Максим
34
Бэтцнер
Ник
23
Амаде
Альфонс
9
Гейе
Махтар
68
Амброз
Тьерри
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
7
Амузу
Френсис
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
11
Рафаэлов
Лиор
23
Зиркзее
Джошуа
99
Куаме
Кристиан
Остенде
5-3-2
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Остенде
Андерлехт

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
-66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

15 матчей

0%
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

0%
40%
60%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

0%
20%
80%
0 побед 3 ничьи 15 побед

21 матч

23.8%
14.3%
61.9%
5 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

9.5%
19%
71.5%
2 победы 4 ничьи 15 побед

История матчей

ТМК
0:3
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
5:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ЛППОЧГ
3:2
ЛППОЧГ
0:1
ЛП
0:4
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛП
4:2
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 6 (1) 0.67
Амброз Тьерри 2 0.22
Квасина Марко 1 0.11
Бэтцнер Ник 1 0.11
Капон Брехт 1 0.11
Амаде Альфонс 1 0.11
Якель Фредерик 1 0.11
Роша Кенни 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 4 0.44
Раман Бенито 3 0.33
Версхарен Яри 2 0.22
Амузу Френсис 2 0.22
Куаме Кристиан 2 0.22
Рафаэлов Лиор 2 (1) 0.22
Гомес Серхио 1 0.11
Мурильо Микаэль 1 0.11
Телин Исаак 1 0.11
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 4 0
Матам Тео Ндика 4 0
Амаде Альфонс 2 1
Квасина Марко 3 0
Амброз Тьерри 3 0
Фортес Стивен 1 1
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Роша Кенни 2 0
Танье Антон 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0
Д'Хасе Робби 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амузу Френсис 4 0
Мурильо Микаэль 3 0
Раман Бенито 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Гомес Серхио 2 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0
Куаме Кристиан 0 1
Худт Уэсли 1 0
Каллен Джош 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Остенде 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 30.77% (4) 7.69% (1)
 Андерлехт 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Остенде 3:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 3:0 Остенде Остенде 0:2 Зульте-Варегем Стандард 1:0 Остенде
Серен Юнайтед 2:3 Остенде Остенде 1:0 Гент Генк 3:4 Остенде Остенде 0:3 Шарлеруа Остенде 0:0 Мускрон-Перювельз Амьен 2:1 Остенде Звевезеле 3:9 Остенде Стандард 1:3 Остенде Остенде 2:2 Мехелен Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Мехелен 5:3 Остенде Остенде 6:2 Стандард Остенде 0:3 Андерлехт Остенде 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Андерлехт 1:1 Гент Стандард 0:1 Андерлехт Андерлехт 7:2 Мехелен Генк 1:0 Андерлехт
Витесс 2:1 Андерлехт Андерлехт 3:3 Витесс Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лачи Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 5 3 1 17 - 12 18
2. Антверпен 9 5 2 2 19 - 13 17
3. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
4. Генк 2:0 9 5 2 2 18 - 12 17
5. Унион Сент-Жиллуаз 9 5 1 3 17 - 9 16
6. Андерлехт 9 4 3 2 18 - 11 15
7. Кортрейк 9 4 2 3 12 - 10 14
8. Синт-Трейден 9 4 1 4 9 - 11 13
9. Стандард 9 4 1 4 9 - 14 13
10. Шарлеруа 0:1 9 3 4 2 15 - 10 13
11. Остенде 9 4 1 4 13 - 17 13
12. Мехелен 1:0 9 4 1 4 14 - 18 13
13. Гент 9 3 2 4 16 - 12 11
14. Серен Юнайтед 0:2 9 3 0 6 8 - 15 9
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 14 - 18 9
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 9 - 17 8
17. Серкль Брюгге 9 2 2 5 12 - 13 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 1 8 7 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
2. Генк 2:0 5 3 1 1 11 - 5 10
3. Мехелен 1:0 4 3 0 1 9 - 6 9
4. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Андерлехт 4 2 1 1 12 - 6 7
7. Кортрейк 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Остенде 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Серен Юнайтед 0:2 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Шарлеруа 0:1 5 1 2 2 6 - 5 5
12. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Синт-Трейден 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
5. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
6. Шарлеруа 0:1 4 2 2 0 9 - 5 8
7. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
10. Генк 2:0 4 2 1 1 7 - 7 7
11. Серкль Брюгге 5 2 1 2 9 - 7 7
12. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
13. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
14. Мехелен 1:0 5 1 1 3 5 - 12 4
15. Серен Юнайтед 0:2 5 1 0 4 3 - 10 3
16. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
17. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
18. Гент 4 0 1 3 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 11 1 1
2. Генк Онуачу Пол 8 2 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 3
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 7 1 0
5. Мехелен Сторм Никола 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Матам Тео Ндика получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Амузу Френсис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Гейе Махтар бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Гейе Махтар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Остенде 2:2 Андерлехт онлайн




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