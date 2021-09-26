Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Генк
2:0
Перерыв
Стадион: Кристал-арена
Серен Юнайтед
0:0
33' Не забитый пенальтиОнуачу Пол
39' Желтая карточкаХейнен Бриан
1:0
42' ГолОнуачу Пол
2:0
44' ГолОнуачу Пол
33
Лукуми
Джон
14
Тома
Бастьен
18
Онуачу
Пол
30
Диш
Гийом
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
Ход матча
33'
0:0
39'
42'
1:0
44'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|8 (2)
|0.89
|Бонгонда Тео
|4
|0.44
|Ито Дзюнъя
|1
|0.11
|Торстведт Кристиан
|1
|0.11
|Угбо Ике
|1
|0.11
|Хейнен Бриан
|1
|0.11
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.11
|Муньос Даниэль
|1
|0.11
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|4
|0.44
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.22
|Микаутадзе Жорж
|1
|0.11
|Fabrice Sambu
|1
|0.11
|Gerald Kilota
|0
|0
|Джаллоу Абли
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Муньос Даниэль
|2
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Буланже Бенжамен
|1
|1
|Gerald Kilota
|2
|0
|Yahya Nadrani
|2
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Диш Гийом
|1
|0
|Ibrahima Cisse1
|1
|0
|Wagane Faye
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|0
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|Серен Юнайтед
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|50% (4)
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Антверпен 4:2 Генк Синт-Трейден 1:2 Генк Рапид Вена 0:1 Генк Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз
Серен Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Антверпен 2:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:1 Стандард Эйпен 1:2 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге
Серен Юнайтед 2:3 Остенде Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Метц 1:1 Серен Юнайтед Эйпен 2:1 Серен Юнайтед Ломмель 1:3 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:0 Льерс Кемпензонен Серен Юнайтед 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серен Юнайтед Льерс Кемпензонен 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|2.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|3.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Генк
|2:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|6.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Синт-Трейден
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|9.
|Стандард
|9
|4
|1
|4
|9 - 14
|13
|10.
|Шарлеруа
|0:1
|9
|3
|4
|2
|15 - 10
|13
|11.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 17
|13
|12.
|Мехелен
|1:0
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|13.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|16 - 12
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|0:2
|9
|3
|0
|6
|8 - 15
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|9 - 17
|8
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|2
|2
|5
|12 - 13
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|2.
|Генк
|2:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|3.
|Мехелен
|1:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|4.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Серен Юнайтед
|0:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Шарлеруа
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|12.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|6.
|Шарлеруа
|0:1
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|Генк
|2:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|12.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Мехелен
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|0:2
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|16.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|18.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|8
|2
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
|5.
|Мехелен
|Сторм Никола
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1