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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
3:0
Конец матча

Стадион:
Серен Юнайтед
0'
0:0
33' Не забитый пенальти
Онуачу Пол
39' Желтая карточка
Хейнен Бриан
1:0
42' Гол
Онуачу Пол
2:0
44' Гол
Онуачу Пол
3:0
49' Пенальти
Онуачу Пол
55' Желтая карточка
Ито Дзюнъя
70' Желтая карточка
Муньос Даниэль
74' Желтая карточка
Ibrahima Cisse1
90' Желтая карточка
Yahya Nadrani
90'+4
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
14
Тома
Бастьен
7
Ито
Дзюнъя
42
Торстведт
Кристиан
28
Пейнтсил
Джозеф
18
Онуачу
Пол
30
Диш
Гийом
21
Fabrice
Sambu
20
Yahya
Nadrani
24
Буланже
Бенжамен
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
88
Мазиз
Юссеф
44
Ibrahima
Cisse1
8
Gerald
Kilota
10
Муандилмаджи
Мариус
9
Микаутадзе
Жорж
Генк
4-2-3-1
Серен Юнайтед
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 (3) 1
Бонгонда Тео 4 0.44
Ито Дзюнъя 1 0.11
Торстведт Кристиан 1 0.11
Угбо Ике 1 0.11
Хейнен Бриан 1 0.11
Пейнтсил Джозеф 1 0.11
Муньос Даниэль 1 0.11
Ндайишимий Майк 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Артеага Херардо 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 4 0.44
Муандилмаджи Мариус 2 0.22
Микаутадзе Жорж 1 0.11
Fabrice Sambu 1 0.11
Gerald Kilota 0 0
Джаллоу Абли 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейнен Бриан 3 0
Муньос Даниэль 3 0
Артеага Херардо 2 0
Лукуми Джон 2 0
Ито Дзюнъя 1 0
Онуачу Пол 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиз Юссеф 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Yahya Nadrani 3 0
Буланже Бенжамен 1 1
Gerald Kilota 2 0
Ibrahima Cisse1 2 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Диш Гийом 1 0
Wagane Faye 1 0
Zakaria Silini 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 10.53% (2) 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 10.53% (2) 36.84% (7)
 Серен Юнайтед 12.5% (1) 0 12.5% (1) 50% (4) 0 25% (2)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Антверпен 4:2 Генк Синт-Трейден 1:2 Генк Рапид Вена 0:1 Генк Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз
Генк 1:0 Андерлехт Генк 4:0 АХ Лёвен Шахтёр Донецк 2:1 Генк Кортрейк 1:2 Генк Генк 1:2 Шахтёр Донецк Генк 3:4 Остенде Генк 1:3 Моленбек Стандард 1:1 Генк Генк 5:2 Маастрихт Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 АЗ Алкмаар Генк 1:1 Гронинген Генк 2:0 Эйпен Брюгге 1:2 Генк Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк
Серен Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Антверпен 2:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:1 Стандард Эйпен 1:2 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге
Серен Юнайтед 2:3 Остенде Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Метц 1:1 Серен Юнайтед Эйпен 2:1 Серен Юнайтед Ломмель 1:3 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:0 Льерс Кемпензонен Серен Юнайтед 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серен Юнайтед Льерс Кемпензонен 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 5 3 1 17 - 12 18
2. Антверпен 9 5 2 2 19 - 13 17
3. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
4. Генк 9 5 2 2 19 - 12 17
5. Унион Сент-Жиллуаз 9 5 1 3 17 - 9 16
6. Андерлехт 9 4 3 2 18 - 11 15
7. Кортрейк 9 4 2 3 12 - 10 14
8. Синт-Трейден 9 4 1 4 9 - 11 13
9. Мехелен 9 4 1 4 15 - 18 13
10. Стандард 9 4 1 4 9 - 14 13
11. Шарлеруа 9 3 4 2 15 - 11 13
12. Остенде 9 4 1 4 13 - 17 13
13. Гент 9 3 2 4 16 - 12 11
14. Серен Юнайтед 9 3 0 6 8 - 16 9
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 14 - 18 9
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 9 - 17 8
17. Серкль Брюгге 9 2 2 5 12 - 13 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 1 8 7 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
2. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
3. Мехелен 4 3 0 1 9 - 6 9
4. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Андерлехт 4 2 1 1 12 - 6 7
7. Кортрейк 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Остенде 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
12. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Синт-Трейден 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
5. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
6. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
7. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
10. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
11. Серкль Брюгге 5 2 1 2 9 - 7 7
12. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
13. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 5 1 0 4 3 - 11 3
16. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
17. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
18. Гент 4 0 1 3 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 11 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 3
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 7 1 0
5. Мехелен Сторм Никола 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Хейнен Бриан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Онуачу Пол пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Пейнтсил Джозеф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Генк 3:0 Серен Юнайтед онлайн




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