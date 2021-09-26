Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Генк
3:0
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
Серен Юнайтед
0:0
33' Не забитый пенальтиОнуачу Пол
39' Желтая карточкаХейнен Бриан
1:0
42' ГолОнуачу Пол
2:0
44' ГолОнуачу Пол
3:0
49' ПенальтиОнуачу Пол
55' Желтая карточкаИто Дзюнъя
70' Желтая карточкаМуньос Даниэль
74' Желтая карточкаIbrahima Cisse1
90' Желтая карточкаYahya Nadrani
33
Лукуми
Джон
14
Тома
Бастьен
18
Онуачу
Пол
30
Диш
Гийом
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
Ход матча
33'
0:0
39'
42'
1:0
44'
2:0
49'
3:0
55'
70'
74'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9 (3)
|1
|Бонгонда Тео
|4
|0.44
|Ито Дзюнъя
|1
|0.11
|Торстведт Кристиан
|1
|0.11
|Угбо Ике
|1
|0.11
|Хейнен Бриан
|1
|0.11
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.11
|Муньос Даниэль
|1
|0.11
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|4
|0.44
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.22
|Микаутадзе Жорж
|1
|0.11
|Fabrice Sambu
|1
|0.11
|Gerald Kilota
|0
|0
|Джаллоу Абли
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Yahya Nadrani
|3
|0
|Буланже Бенжамен
|1
|1
|Gerald Kilota
|2
|0
|Ibrahima Cisse1
|2
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Диш Гийом
|1
|0
|Wagane Faye
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|36.84% (7)
|Серен Юнайтед
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|50% (4)
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Антверпен 4:2 Генк Синт-Трейден 1:2 Генк Рапид Вена 0:1 Генк Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз
Серен Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Антверпен 2:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:1 Стандард Эйпен 1:2 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге
Серен Юнайтед 2:3 Остенде Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Метц 1:1 Серен Юнайтед Эйпен 2:1 Серен Юнайтед Ломмель 1:3 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:0 Льерс Кемпензонен Серен Юнайтед 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серен Юнайтед Льерс Кемпензонен 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|2.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|3.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Генк
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|6.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Синт-Трейден
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|9.
|Мехелен
|9
|4
|1
|4
|15 - 18
|13
|10.
|Стандард
|9
|4
|1
|4
|9 - 14
|13
|11.
|Шарлеруа
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|13
|12.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 17
|13
|13.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|16 - 12
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|0
|6
|8 - 16
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|9 - 17
|8
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|2
|2
|5
|12 - 13
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|2.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|3.
|Мехелен
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|4.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|6.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|12.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|18.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
|5.
|Мехелен
|Сторм Никола
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1