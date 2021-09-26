Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Шарлеруа
0:2
Конец матча
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
Мехелен
0:1
20' ГолСторм Никола
34' Желтая карточкаJackson Tchatchoua
79' Желтая карточкаВан Дамме Йоахим
0:2
81' ГолВанлерберге Йорди
84' Желтая карточкаСхоофс Роб
84' Желтая карточкаДрёйф Ферди
0:2
90' Не забитый пенальтиДрёйф Ферди
16
Коффи
Херве
27
Фалл
Мамаду
17
Гуэ
Самюэль
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фалл МамадуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Беншаиб АминПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бедья КрисНападающий
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
20'
0:1
79'
81'
0:2
84'
84'
90'
0:2
История личных встреч
Шарлеруа
Мехелен
16 матчей
87.5%
12.5%
0%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
18.8%
-6.3%
14 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
0%
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
0%
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
27 матчей
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
25.9%
55.6%
18.5%
7 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|4
|0.44
|Anass Zaroury
|3
|0.33
|Мориока Риота
|2
|0.22
|Кайембе Йорис
|1
|0.11
|Голизадех Али
|1
|0.11
|Adem Zorgane
|1
|0.11
|Бедья Крис
|1
|0.11
|Фалл Мамаду
|1
|0.11
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Jackson Tchatchoua
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|6
|0.67
|Дрёйф Ферди
|2
|0.22
|Кейперс Уго
|1
|0.11
|Кайя Онур
|1
|0.11
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.11
|Швед Марьян
|1
|0.11
|Мрабти Керим
|1
|0.11
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.11
|Хайреманс Джеффри
|0
|0
|Схоофс Роб
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|3
|1
|Jackson Tchatchoua
|3
|0
|Мориока Риота
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Кайембе Йорис
|1
|0
|Зедадка Карим
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Схоофс Роб
|4
|0
|Ван Дамме Йоахим
|2
|0
|Уолш Сэнди
|2
|0
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Бато Шелдон
|2
|0
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шарлеруа
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|0
|21.43% (3)
|Мехелен
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Шарлеруа Последние 20 матчей: +4 =9 -7Хейст 1:1 Шарлеруа Шарлеруа 0:1 Брюгге Гент 2:3 Шарлеруа Шарлеруа 5:2 Беерсхот-Вильрейк
Зульте-Варегем 2:2 Шарлеруа Шарлеруа 0:2 Шарлеруа Шарлеруа 1:1 Антверпен АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа Шарлеруа 0:0 Синт-Трейден Остенде 0:3 Шарлеруа Шарлеруа 0:2 ПАОК Зульте-Варегем 3:2 Шарлеруа Шарлеруа 3:3 Амьен Шарлеруа 2:3 Эйпен Гент 4:0 Шарлеруа Беерсхот-Вильрейк 2:1 Шарлеруа Шарлеруа 1:1 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 1:1 Брюгге Шарлеруа 0:0 Синт-Трейден Шарлеруа 1:2 Генк
Мехелен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Мехелен 2:0 АХ Лёвен Андерлехт 7:2 Мехелен Виллем II 1:4 Мехелен Кортрейк 2:2 Мехелен
Мехелен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Гент 2:0 Мехелен Мехелен 1:3 Эйпен Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Мехелен 3:2 Антверпен Вестерло 3:1 Мехелен Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|2.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|3.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Генк
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|6.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Синт-Трейден
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|9.
|Мехелен
|9
|4
|1
|4
|15 - 18
|13
|10.
|Стандард
|9
|4
|1
|4
|9 - 14
|13
|11.
|Шарлеруа
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|13
|12.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 17
|13
|13.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|16 - 12
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|0
|6
|8 - 16
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|9 - 17
|8
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|2
|2
|5
|12 - 13
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|2.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|3.
|Мехелен
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|4.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|6.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|12.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|18.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
|5.
|Мехелен
|Сторм Никола
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1