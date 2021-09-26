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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Шарлеруа
0:2
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
0:1
20' Гол
Сторм Никола
34' Желтая карточка
Jackson Tchatchoua
79' Желтая карточка
Ван Дамме Йоахим
0:2
81' Гол
Ванлерберге Йорди
84' Желтая карточка
Схоофс Роб
84' Желтая карточка
Дрёйф Ферди
0:2
90' Не забитый пенальти
Дрёйф Ферди
90'+5
16
Коффи
Херве
4
Ван
Клеемпут
Жюль
21
Андреу
Стелиос
3
Кнежевич
Стефан
38
Jackson
Tchatchoua
6
Adem
Zorgane
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
12
Кайембе
Йорис
27
Фалл
Мамаду
70
Anass
Zaroury
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
17
Гуэ
Самюэль
13
Ван
Дамме
Йоахим
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
Шарлеруа
3-5-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлеруа
Мехелен

16 матчей

87.5%
12.5%
0%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
18.8%
-6.3%
14 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

0%
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

0%
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

27 матчей

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

25.9%
55.6%
18.5%
7 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:2
ПДА
0:1
ПДА
3:3
ТМС
0:4
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ТМК
0:3
ЛП
4:0
ЛП
2:3
ЛП
3:2
ЛП
0:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 4 0.44
Anass Zaroury 3 0.33
Мориока Риота 2 0.22
Кайембе Йорис 1 0.11
Голизадех Али 1 0.11
Adem Zorgane 1 0.11
Бедья Крис 1 0.11
Фалл Мамаду 1 0.11
Беншаиб Амин 0 0
Jackson Tchatchoua 0 0
Martin Wasinski 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 6 0.67
Дрёйф Ферди 2 0.22
Кейперс Уго 1 0.11
Кайя Онур 1 0.11
Ванлерберге Йорди 1 0.11
Швед Марьян 1 0.11
Мрабти Керим 1 0.11
Vinicius de Souza Costa 1 0.11
Хайреманс Джеффри 0 0
Схоофс Роб 0 0
Уолш Сэнди 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 3 1
Jackson Tchatchoua 3 0
Мориока Риота 2 0
Кнежевич Стефан 1 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Кайембе Йорис 1 0
Зедадка Карим 1 0
Martin Wasinski 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схоофс Роб 4 0
Ван Дамме Йоахим 2 0
Уолш Сэнди 2 0
Бейкер Лукас 2 0
Бато Шелдон 2 0
Vinicius de Souza Costa 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Швед Марьян 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шарлеруа 28.57% (4) 7.14% (1) 7.14% (1) 35.71% (5) 0 21.43% (3)
 Мехелен 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Шарлеруа Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Хейст 1:1 Шарлеруа Шарлеруа 0:1 Брюгге Гент 2:3 Шарлеруа Шарлеруа 5:2 Беерсхот-Вильрейк
Зульте-Варегем 2:2 Шарлеруа Шарлеруа 0:2 Шарлеруа Шарлеруа 1:1 Антверпен АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа Шарлеруа 0:0 Синт-Трейден Остенде 0:3 Шарлеруа Шарлеруа 0:2 ПАОК Зульте-Варегем 3:2 Шарлеруа Шарлеруа 3:3 Амьен Шарлеруа 2:3 Эйпен Гент 4:0 Шарлеруа Беерсхот-Вильрейк 2:1 Шарлеруа Шарлеруа 1:1 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 1:1 Брюгге Шарлеруа 0:0 Синт-Трейден Шарлеруа 1:2 Генк
Мехелен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Мехелен 2:0 АХ Лёвен Андерлехт 7:2 Мехелен Виллем II 1:4 Мехелен Кортрейк 2:2 Мехелен
Мехелен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Гент 2:0 Мехелен Мехелен 1:3 Эйпен Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Мехелен 3:2 Антверпен Вестерло 3:1 Мехелен Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 5 3 1 17 - 12 18
2. Антверпен 9 5 2 2 19 - 13 17
3. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
4. Генк 9 5 2 2 19 - 12 17
5. Унион Сент-Жиллуаз 9 5 1 3 17 - 9 16
6. Андерлехт 9 4 3 2 18 - 11 15
7. Кортрейк 9 4 2 3 12 - 10 14
8. Синт-Трейден 9 4 1 4 9 - 11 13
9. Мехелен 9 4 1 4 15 - 18 13
10. Стандард 9 4 1 4 9 - 14 13
11. Шарлеруа 9 3 4 2 15 - 11 13
12. Остенде 9 4 1 4 13 - 17 13
13. Гент 9 3 2 4 16 - 12 11
14. Серен Юнайтед 9 3 0 6 8 - 16 9
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 14 - 18 9
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 9 - 17 8
17. Серкль Брюгге 9 2 2 5 12 - 13 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 1 8 7 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
2. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
3. Мехелен 4 3 0 1 9 - 6 9
4. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Андерлехт 4 2 1 1 12 - 6 7
7. Кортрейк 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Остенде 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
12. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Синт-Трейден 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
5. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
6. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
7. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
10. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
11. Серкль Брюгге 5 2 1 2 9 - 7 7
12. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
13. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 5 1 0 4 3 - 11 3
16. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
17. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
18. Гент 4 0 1 3 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 11 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 3
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 7 1 0
5. Мехелен Сторм Никола 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Jackson Tchatchoua получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Сторм Никола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шарлеруа 0:2 Мехелен онлайн




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